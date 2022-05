Es war Stein des Anstoßes für einen erbitterten Streit, doch nun ist das Flaggenverbot kurz vor Ende des Weltkriegsgedenkens gekippt worden. Das Berliner Verwaltungsgericht hat die Allgemeinverfügung der Polizei Berlin, die das Verbot des Zeigen ukrainischer Fahnen um das Gedenken an den Tag der Befreiung regelt, in Teilen gekippt.

Das Gericht erlaubt in einer Entscheidung vom Montagabend das Zeigen der ukrainischen Flagge und das Abspielen ukrainischer „Marsch- bzw. Militärlieder“ bei einer Kundgebung vor dem Museum Karlshorst. Es handelt sich hierbei um einen Individualfall, sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke der Berliner Zeitung.

Die Kundgebung, für die das Fahnenverbot teilweise gekippt wurde, wurde lediglich für drei Personen in der Zeit von 21.30 bis 22 Uhr angemeldet. Der Antragsteller, der aus Baden-Württemberg stammt, hatte gegen die Verfügung geklagt. Aus Polizeikreisen war zu erfahren, dass das Verwaltungsgericht davon ausgehe, dass eine solch kleine Gruppe für größere Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sorgen könnte. Es seien zudem genug Einsatzkräfte vor Ort, hieß es. „Unser Justiziariat prüft nun, ob die Entscheidung Auswirkungen auf die Allgemeinverfügung des ganzen Tages hat“, so die Sprecherin weiter.

Linksfraktion: Instrument der Allgemeinverfügung war falsch

Sebastian Schlüsselburg, rechtspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus sagte der Berliner Zeitung, das Instrument der Allgemeinverfügung sei falsch gewesen. „Statt mit dem lageunabhängigen Vorschlaghammer hätte man das lageabhängige Skalpell benutzen sollen.“

Die Allgemeinverfügung der Polizei Berlin vom 4. Mai 2022 verbietet unter anderem das Zeigen von Fahnen und Flaggen mit ukrainischem Bezug und das Abspielen und Singen ukrainischer Marsch- und Militärmusik in der Nähe von Gedenkstätten und Orten, die dem Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs dienen. Auch das Museum Karlshorst zählt hierzu, an dem die Kundgebung stattfinden soll.

Die Polizei wollte mit dem Verbot ein nach eigenen Angaben „suggestiv-militantes Erscheinungsbild“ verhindern. So befürchtete man, dass es besonders um die Gedenkstätten zu Gewalt zwischen ukrainischen und russischen Personen kommen.

Die Entscheidung, das Zeigen der Flaggen hatte vielfach Kritik ausgelöst. Besonders im Ausland war man über die Entscheidung der Behörden aus der Hauptstadt verwundert. Auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk hatte das Verbot kritisiert. Melnyk sagte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): „Wir sind geschockt, dass die Berliner Polizei das Tragen von Fahnen mit ukrainischem Bezug am 8. und 9. Mai verboten hat.“ Dies sei eine Ohrfeige an die Ukraine und ein Schlag ins Gesicht des ukrainischen Volkes. Immerhin