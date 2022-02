Hong Son Nguyen und Thi Thanh Huyen Dang haben sich eine gute Startposition gesichert. Seit kurz vor halb vier stehen die beiden an diesem Morgen im Vorraum der Halle 13 auf dem Großmarkt an der Beusselstraße, und es hat sich gelohnt. 20 Minuten vor vier Uhr ist der Raum bereits dicht gefüllt, doch niemand steht vor den beiden.

Schätzungsweise 80 Leute warten darauf, dass es losgeht. Es sind fast ausnahmslos Männer, die meisten Vietnamesen. Blumenhändler auf der Lauer nach dem Startsignal. Einige wirken noch wie im Tiefschlaf. Einer liest ein Buch. Dann kommt plötzlich Bewegung in die Menge. Rolltore werden nach oben gezogen und eröffnen den Blick auf ein Farbenmeer von Blüten. Geld, orange, blau, rot statt grau. Dann geht alles ganz schnell. Rollwagen werden hektisch und zielsicher durch das Tor geschoben. Hong Son und seine Frau Thi Thanh steuern direkt auf die Rosen zu. „Nur der Erste bekommt das Beste“, sagt er.

Der Berliner Großmarkt in Moabit ist vor allem als der „Bauch von Berlin“ bekannt. Dort ist alles zu bekommen, was in den Profiküchen der Stadt gebraucht wird. Es ist ein Lebensmittelladen im XXL-Format, fast so groß wie 50 Fußballfelder, von dem aus Berliner Hotels und Restaurants, Krankenhäuser, Kitas, Schulen und Uni-Mensen mit Obst, Gemüse und Fleischwaren versorgt werden. Vor dem Beginn der Pandemie wurden dort pro Jahr Waren im Wert von einer Milliarde Euro umgeschlagen.

Etwa 1500 Blumengeschäfte gibt es in der Stadt

Während Corona auch dort das Geschäft zusammenstrich und die Händler bis heute etwa unter dem Gästemangel in der Berliner Hotellerie und Gastronomie leiden, erwies sich der Blumenhandel als überaus krisenfest. Denn wie die Nation im vergangenen Jahr täglich nahezu zehn Millionen Euro für Blumen ausgab und damit einen neuen Rekord markierte, so ging es ebenfalls in der Berliner Großmarkthalle Nummer 13, in der sich die allermeisten der insgesamt rund 1500 Blumengeschäfte der Stadt mit frischer Ware versorgen, stetig aufwärts. Und so soll es weitergehen. Das Weihnachtsgeschäft des Blumenhandels läuft jedenfalls ziemlich vielversprechend: Am Montag ist Valentinstag.

Gegen fünf Uhr haben Hong Son Nguyen und Thi Thanh Huyen Dang die letzten Blumen in ihrem weißen Transporter verstaut. Für rund 1000 Euro haben sie eingekauft. Dreimal mehr als sonst. Normalerweise kauft Hong Son Nguyen auch allein auf dem Großmarkt ein. Drei- bis viermal in der Woche kommt er nach Moabit. Wegen des Valentinstages ist diesmal aber seine Frau dabei. „Zu zweit sind wir schneller und flexibler“, sagt er.

Sabine Gudath Hong Son Nguyen,36, und Thi Thanh Huyen Dang, 38.

Ihr Geschäft hat das Ehepaar in der Steglitzer Rheinstraße. 2017 haben sie „Liti Blumen“ eröffnet. An diesem Morgen kümmert sich Thi Thanhs Mutter um die beiden zehn- und zwölfjährigen Kinder. Auf dem Weg in das Geschäft wird sie Hong Son zu Hause absetzen. Dann versorgt sie die Kinder vor der Schule. Ab 13 Uhr steht sie dann bis zum Abend im Laden. Die Kinder sind dann wieder bei der Oma. Auch Sonnabend und Sonntag haben sie jeweils für drei Stunden geöffnet. Es sei ein sehr schöner Laden, sagen sie und hoffen, dass sie die Blumen an die Kunden bringen können. Denn sie haben zwar mehr gekauft, vor allem aber sind gestiegene Preise für die hohe Rechnung verantwortlich.

Ralf Kühne („wie der Senf“) ist deshalb sogar richtig sauer. Der 60-Jährige betreibt seit über 40 Jahren mit seiner Frau die „Blumen-Oase“ in Charlottenburg. Auf den Valentinstag könne er gut verzichten, sagt er. Der bringe nur „Hektik und utopische Preise“. Für Rosen, die er sonst für 80 Cent bekommen hätte, habe er jetzt 2,49 Euro gezahlt. „Gerbera sind mehr als doppelt so teuer.“

Energiekosten treiben auch die Blumenpreise

Tatsächlich sind die Preise aber nicht nur wegen der künstlich erzeugten Valentinstag-Nachfrage gestiegen. Laut Auskunft des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg waren Blumen in Berlin bereits im Januar um 7,1 Prozent teurer als Anfang 2021. Zudem haben die Erzeugerpreise vor allem wegen hoher Energiekosten in den Gewächshäusern zulegt.

Bei einem der Blumengroßhändler an der Beusselstraße steht Destan Akkus an der Kasse, vor ihm eine lange Reihe bunt beladener Rollwagen. Die Kunden rufen dem Kassierer ihre Kundennummer zu, dann tippt der junge Mann blitzschnell die unterschiedlichsten Blumensorten ein. Der 27-Jährige ist der Juniorchef des gleichnamigen Blumengroßhandels. Sein Vater Ahmet Akkus hat das Unternehmen vor 35 Jahren gegründet. Heute hat die Firma gut 50 Mitarbeiter.

Destan Akkus hat in den Niederlanden Betriebswirtschaftslehre studiert und wird das Geschäft einmal übernehmen. Was er an diesem Morgen verkauft, wurde am Vormittag des Vortages von seinen Mitarbeitern auf einem noch größeren Blumenmarkt in Aalsmeer bei Amsterdam ersteigert und sofort in 40-Tonner verladen. Um 13 Uhr starteten die Trucks dann nach Berlin. Um 22 Uhr kamen sie an. In der vergangenen Nacht wurden in der Halle 13 die Auslagen vorbereitet.

Sabine Gudath Destan Akkus

„Wir beziehen fast alles aus Holland“, sagt Destan Akkus. Rosen kämen allerdings nahezu ausschließlich aus Afrika und Südamerika. Der Juniorchef räumt ein, dass es für die meisten seiner Kunden keine Rolle spiele, woher die Blumen kommen. Sein Vater hätte sich aber in Kenia am Bau einer Schule für Kinder der Rosenbauern beteiligt. Soweit es möglich wäre, würden sie jedoch auch in der Region kaufen. „Im Sommer bieten wir auch Sonnenblumen aus Brandenburg an“, sagt er.

Wie viel mehr Umsatz seine Firma in der Woche vor dem Valentinstag mache, will der junge Akkus nicht verraten, spricht von „wesentlicher Steigerung“. Nebenan bei der Firma Exotic Garden ist zu erfahren, dass vor dem Valentinstag etwa 25 Prozent mehr verkauft werde. „Im Schnitt treffen bei uns pro Woche 15 Sattelschlepperladungen ein“, sagt Firmenchef Roy Ramsaroop. „In dieser Woche waren es 20.“ Am Ende dieses Vormittages wird Destan Akkus jedenfalls allein mit Tulpen, die ab 35 Cent pro Stück gehandelt werden, einen Umsatz von etwa 60.000 Euro gemacht haben, der die Geldschein-Zählmaschine neben der Sammelkasse auf Hochtouren laufen lässt. Nur Bares ist Wahres.