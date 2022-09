Es gibt ein paar Themen, bei denen wissen Medienprofis, dass sie nur ein paar Schlagwörter in der richtigen Kombination in den Mund nehmen müssen – und schon haben sie die Aufmerksamkeit auf ihrer Seite. Als Journalist, der das Onlinegeschäft ein bisschen kennt, weiß ich, welche Themen dazugehören und für richtig viel Aufmerksamkeit sorgen. Ein paar Beispiel gefällig? Aber gerne doch! Dazu gehören: Rammstein blöd finden, Sahra Wagenknecht loben, deutsches Gemüse beleidigen, Annalena Baerbocks Aussehen kommentieren, Fahrradfahrer zurechtweisen, das Tempolimit abschaffen wollen.

Das absolute Top-Thema, das quasi als Evergreen-Rezept für jedes Quotenloch eingesetzt werden kann, ist das Doof-Finden des Gendernsterns. Wer wirklich gar nicht mehr weiter weiß, um sich effekthascherisch zu positionieren, Twitter gegen sich aufzubringen und die Massen zu begeistern, der muss nur den Genderstern veralbern und kann sich des Beifallssturms und der parallel ablaufenden Erregungswelle gewiss sein. „Polarisieren“ nennt man das wohl.

Ein stoisch genervter Merz

Aber wie sagen Medienexperten? There is no such thing as bad publicity. Das muss sich auch Friedrich Merz gedacht haben, als er auf dem vergangenen CDU-Parteitag das christlich-soziale Programm konservativ interpretierte, indem er gegen öffentlich-rechtliche Moderatorinnen und Moderatoren stänkerte, die sich im Fernsehen und Radio geschlechtssensibel äußerten.

Am Dienstagabend war Friedrich Merz dann bei Markus Lanz. Vermutlich hatte er nicht damit gerechnet, dass sich Moderator Lanz im ersten Teil der Sendung vor allem auf das Thema Gendern – oder im Falle von Merz: das Anti-Gendern - stürzen würde. Es war regelrecht erfrischend, zu beobachten, mit welcher Emphase Lanz seinen Gast grillen und ihn für seine reißerischen Aussagen zur Rede stellen wollte. Immerhin hatte Merz öffentlich angedeutet, dass man Universitätsmitarbeitern und Medienpersonal der Öffentlich-Rechtlichen vorschreiben müsste, explizit nicht zu gendern. Denn beide Arbeitsstätten würden durch öffentliche Gelder finanziert, so Merz. Also müssten dort Regeln eingehalten werden, die von der Mehrheit der Bevölkerung gestützt würden.

Auf der anderen Seite sah man einen stoisch genervten Merz, dem man anhand seiner Körperhaltung regelrecht anmerkte – streng sitzende Brille, scharfer Blick, halblässig vom Sessel hängender Arm –, dass er über das Thema Gendern am besten gar nicht erst sprechen wollte. Als würde er verbergen wollen, dass die Gender-Nummer eben nur ein PR-Coup auf einem Parteitag war.

Gendern: ein Produkt geistiger Elite

Merz weiß natürlich, dass man das Thema Anti-Gendern leicht instrumentalisieren kann. Dass er mit dem Thema die durch die Merkel-Jahre gelangweilte konservative Front auf seine Seite bringen kann, ohne dafür viel tun zu müssen. Ein bisschen Staatsfunkkritik hier, ein bisschen Anti-Gendern da (am besten alles als Mix) – und fertig ist der stürmende Applaus.

Der andere Gast, Welt-Journalist Robin Alexander, pflichtete Merz indirekt bei: „Die Leute hassen das Gendern.“ Denn, das weiß er als Journalist ja auch: Menschen möchten sich in ihrer Sprache zuhause fühlen. Gerade wenn eine Gesellschaft sich enorm verändere, steige das Bedürfnis nach Verlässlichkeit, nach Regeln. Insbesondere Nicht-Akademiker würden so denken und das Gendern als das Produkt einer geistigen Elite empfinden. Das kann man wahrlich nicht verneinen.

Es gibt wichtigere Themen

Doch Merz wollte viel lieber über Energieprobleme, über verpasste Waffenlieferungen, über einen zaudernden und blutleeren Olaf Scholz sprechen und sagte ablenkend, dass die Menschen andere Sorgen hätten als das Gendersternchen. Aber das ließ Markus Lanz nicht auf sich sitzen. Er hakte nach, bohrte weiter.

Und so musste sich Merz verteidigen und sich um Kopf und Kragen reden, also improvisieren: Es gäbe Regeln im Land, auch Sprachregeln, an die müssten alle sich halten. Das Thema Gendern würde die Menschen bewegen, sagte Merz und verwies auf Umfragen. Er behauptete, dass Studentinnen und Studenten benachteiligt würden an Universitäten, die nicht genderten (was erst einmal bewiesen werden muss).

Bei den vielen relativ unbeholfenen Beispielen sah man sehr deutlich: Merz ist das Thema gar nicht so wichtig. Er setzte es nur als Aufmerksamkeitsgenerator ein. Wer weiß? Vielleicht gendert er ja privat. Mit einem Hinweis hatte er auf jeden Fall recht: Aktuell gibt es wichtigere Themen als der Genderstern, über die man sich aufregen kann.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de