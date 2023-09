Villa, Rolex und sehr viel Bauschutt: Die Welt des Abriss-Königs von Brandenburg

Wasser spritzt aus Schläuchen, die ein Arbeiter über eine Baustelle in Fürstenwalde zerrt. Er versucht den Staub in Schach zu halten, den zwei Bagger aufwirbeln. Eine der Maschinen malträtiert mit hallenden Schlägen einen Betonklotz im Boden, das Fundament. Das ist alles, was von einem mehrstöckigen Bürogebäude noch übrig ist. Früher hatte darin das hiesige Finanzamt seinen Sitz. Jetzt liegt es in Trümmern. Ein Anblick, der dem Unternehmer Alexander Kurylyszyn zu gefallen scheint. „Hier wurde uns das Geld abgenommen“, sagt er und zündet sich einen Zigarillo an.