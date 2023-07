Das Video sieht so verstörend aus, dass man es sich ein zweites Mal ansehen muss: Ein Jugendlicher springt auf einem E-Roller vom Dach des U-Bahnhofs Hallesches Tor in Kreuzberg erst auf die schiefe Ebene des Vordachs, von da aus samt Roller in den nicht besonders tiefen Landwehrkanal.

Geteilt hat das Video auf Instragram der Account dasistberlinbitch am Montag. Die Kommentare der User reichen von Belustigung bis zu komplettem Unverständnis ob dieser waghalsigen und ganz sicher lebensgefährlichen Aktion.



Das Originalvideo führt zum Account einer Gruppe von Jugendlichen, die Bilder, Reels und Videos posten, auf denen sie die Stadt auf Rollern unsicher machen. Das ist mal sportlich und beeindruckend, in diesem Fall aber eindeutig zu gefährlich, um es noch als waghalsigen Sport abzutun.