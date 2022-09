Die Mexikaner kennen sich aus mit Kolonialisierung, schon vor über 200 Jahren bekämpften sie die spanischen Besatzer im elf Jahre dauernden Mexikanischen Unabhängigkeitskrieg, der für das mexikanische Volk in der Unabhängigkeit endete.

Auftakt dazu soll laut Legende der Schrei des Priesters Miguel Hildalgo gewesen sein: Mit dem „Grito de Dolores“ (dem „Schrei der Dolores“, oder auch dem „Schrei der Schmerzen“) begann am 16. September 1810 in der Stadt Dolores der Kampf um die Unabhängigkeit. Bis heute gilt die Stadt als Wiege der mexikanischen Unabhängigkeit und auch in Berlin soll das ordentlich gefeiert werden.

Am Wochenende findet daher in Kleinmachnow das große Fest „El Grito“ statt. An beiden Tagen wird ab 12 Uhr mit mexikanischer Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit diesem Ereignis gedacht, mit tollem mexikanischem Essen, Mariachi Rock, Karaoke, Workshops für Kids und einer Übergabe des „Grito“ durch den mexikanischen Botschafter Francisco Jose Quiroga Fernandez.

El Grito: Mexikos größtes Volksfest, 17. und 18. September, 12 bis 22 Uhr, Osthafen, Alt-Stralau 1-2, 10245 Berlin.