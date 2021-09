Berlin - Das Signal kam am Montagmorgen. Dorothea Schmidt hat es ausgesandt, die Geschäftsführerin Personal des landeseigenen Klinik-Unternehmens Vivantes. Gerichtet ist es an die Gewerkschaft Verdi. Es geht um den derzeit laufenden unbefristeten Streik. Schmidt sagt: „Wir sind verhandlungsbereit, um aufbauend auf den bereits diskutierten Modellvorschlägen mit Verdi ein konkretes Eckpunktepapier zu entwickeln, wie wir die Arbeitsbedingungen verbessern, Belastung vermeiden und die Ausbildung fördern können.“ Von diesem Dienstag bis Donnerstagabend will sich Schmidt mit der Gewerkschaft an einen Tisch setzen, „um möglichst noch in dieser Woche den entscheidenden Durchbruch zu erzielen“.

Vivantes bleibt dabei: Zahl der Behandlungen an Personaldecke anpassen

Vivantes bietet einen festen Personalschlüssel an. Dabei soll die Zahl der Behandlungen an die Zahl der Pflegekräfte angepasst, angesichts der momentanen Auslastung also reduziert werden. Das Signal von Montagmorgen richtet sich daher indirekt auch an die Politik. Das Land ist alleiniger Eigentümer des Konzerns mit seinen neun Krankenhäusern. Finanzsenator Matthias Kollatz steht dem Aufsichtsrat vor. Der SPD-Politiker hatte unlängst Forderungen von Grünen und Linkspartei zurückgewiesen, die öffentliche Hand solle sich stärker finanziell engagieren und so zur Beilegung des Konflikts beitragen. „Ein Lösungsweg könnten höhere Fallpauschalen sein. Hier müssen von der Gesundheitspolitik alle Möglichkeiten ausgelotet und Reformpotenziale ausgeschöpft werden“, hatte Kollatz entgegnet.

Die Fallpauschalen decken bundeseinheitlich medizinische Leistungen ab und speisen sich aus den Beiträgen der Krankenversicherten. Für Investitionen sind die Länder zuständig, wobei Senator Kollatz hervorhebt, Berlin sei seinen Verpflichtungen großzügig nachgekommen. Weniger Behandlungen, wie vom Vivantes-Management wiederholt zur Entlastung der Mitarbeiter vorgeschlagen, bedeuten jedoch nach der Logik der Fallpauschalen weniger Einnahmen für Vivantes, was bei gleichbleibenden Personalkosten den Landeshaushalt belasten würde.

Verdi fordert Tarifvertrag Entlastung nach Vorbild von Jena

Personalmanagerin Schmidt argumentiert mit der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt, an die Adresse der Gewerkschaft gerichtet sagt sie: „Es kann nicht im Sinne von Verdi sein, an einem kommunalen Krankenhausunternehmen ein Exempel für einen bundesweit bestehenden Fachkräftemangel zu statuieren. Parallel gilt natürlich weiterhin: Wir haben kein Einstellungslimit in der Pflege und sind bereit, sofort 700 Pflegekräfte einzustellen.“ Verdi fordert einen Tarifvertrag Entlastung, der Freizeitausgleich für jene Pflegekräfte vorsieht, die in Unterbesetzung arbeiten müssen. Eine solche Vereinbarung gilt bereits an anderen Standorten in Deutschland, zum Beispiel an der Uniklinik Jena, dort gewährleistet durch eine Finanzhilfe des Landes Thüringen.

Festgefahren bleiben unterdessen die Verhandlungen bei den Tochterunternehmen von Vivantes. Verdi fordert, die Gehälter schrittweise an einen Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) anzugleichen. In Gesprächen am Montag kam es zu keiner Annäherung. Das Angebot der Arbeitnehmer führe dazu, „dass die Bezahlung über einen sehr langen Zeithorizont hinweg deutlich hinter dem Flächentarifvertrag zurückbleibt“, hatte zuvor bereits Verhandlungsführer Ivo Garbe von Verdi bemängelt. Die Arbeitgeber verweisen darauf, dass sich ihr Vorschlag an ein Modell anlehne, welches unlängst für die Charité-Tochter Facility Management (CFM) per Schlichtung zustande kam.

Bei der Charité wiederum zeichnet sich eine Einigung ab. Am Wochenende sandten die Verhandlungspartner positive Signale aus.