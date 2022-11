Vogelgrippe im Zoo: Bislang kein Sperrbezirk ausgerufen

Wer die Internetseite des Zoos aufruft, kann dort lesen: „Der Zoo Berlin ist geschlossen. Ein Vogel aus dem Zoo Berlin wurde positiv auf Vogelgrippe getestet. Daher bleibt der Zoo vorsorglich für Gäste geschlossen.“ Solche Schilder hängen auch an den Eingängen.

Bislang ist noch ungewiss, wie lange die Schließung wegen der Vogelpest gelten wird. In einzelnen Medien wird schon mal mit der Weihnachtszeit spekuliert. Zoo-Sprecherin Christiane Reiss sagte: „Wie lange der Zoo geschlossen bleiben wird, ist noch völlig unklar.“

Mitte dieser Woche sollen erste Laborergebnisse der Tests von Vögeln im Zoo vorliegen. Am 13. November war ein afrikanischer Schreitvogel, ein Hammerkopf, gestorben und wurde routinemäßig auf das H5N1-Virus getestet. Als das positive Ergebnis vorlag, wurde am Freitag der Zoo geräumt. Das heißt: Alle Besucher mussten das Gelände verlassen, alle Vögel kamen in ihre Gatter und diese wurden mit Planen so gesichert, dass es keinen Außenkontakt gibt.

Die Vogelpest-Verordnung schreibt eigentlich auch Folgendes vor: „Ist Geflügelpest bei einem gehaltenen Vogel amtlich festgestellt, so legt die zuständige Behörde ein Gebiet um den Seuchenbestand mit einem Radius von mindestens drei Kilometern als Sperrbezirk fest.“

Sperrbezirk bis Brandenburger Tor

Das ist in Berlin nicht erfolgt. Warum nicht, war am Sonntag weder vom Zoo noch im für den Tiergarten zuständigen Bezirksamt Mitte und bei der Senatsumweltverwaltung zu erfahren. Die Gründe könnten folgende sein: Die Schutzmaßnahmen sind dafür da, andere Nutztierbestände vor einer Übertragen zu schützen. Hühnerhalter aber gibt es zwischen Zoo und dem Brandenburger Tor – das sind 3,04 Kilometer Luftlinie – kaum.

Außerdem gehen die Behörden und Veterinärämter offenbar davon aus, dass der geschlossene und durch Zäune gesicherte Zoo gut davor geschützt ist, dass eventuell infizierte Tiere nach draußen gelangen. Das Aquarium am Zoo und der Tierpark im Osten der Stadt sind weiterhin geöffnet, aber dort wurden die Vögel vorsorglich in die Stallungen gebracht. Das Bezirksamt Mitte hat zudem angekündigt, dass sämtliche 1200 Vögel des Zoos getestet werden sollen. Aber für die Geflügelhalter in Berlin gibt es derzeit keine Auflagen, es besteht also vorerst keine Stallpflicht.

Um die Fundstelle von Nutzgeflügel, das an der Vogelgrippe gestorben ist, wird üblicherweise ein Sperrbezirk eingerichtet. Imago/BildFunkMV

Klassischerweise wird die ansteckende und für Vögel meist tödliche Krankheit von Wildvögeln übertragen. Die Gefahr ist im Herbst besonders hoch, weil viele Millionen Zugvögel vor der Kälte in den Süden flüchten.

Der Hammerkopf trägt diesen Namen, weil der Vogel eine ungewöhnliche Kopfform hat, er wird auch Schattenvogel genannt. Es ist ein fast 60 Zentimeter hoher Wasservogel, der in Afrika südlich der Sahara weit verbreitet ist.

Wie seit Jahren wegen der grassierenden Vogelpest üblich, wurde eine Probe des verstorbenen Tieres ins Labor geschickt, die sich als positiv herausstellte. Anschließend wurden auch alle 86 Vögel getestet, die mit dem infizierten Tier direkten Kontakt hatten. Bislang ist kein weiterer Fall bekannt. Nun wurden auch etwa 200 Vögel getestet, die zwar keinen direkten Kontakt zum Hammerkopf hatten, auf die die tödliche Krankheit aber durch die Tierpfleger übertragen worden sein könnte. Wie die Verantwortlichen im Zoo mitteilten, zeigt kein Vogel bislang Krankheitssymptome. Die Tierpfleger müssen nun Schutzkleidung tragen.

Bei der Senatsumweltverwaltung heißt es. „Mit dem H5N1-Virus sind beim Menschen bislang nur in Einzelfällen Infektionen in Verbindung gebracht worden.“ Das heißt: Die Krankheit ist für Menschen fast immer ungefährlich, aber sie können das Virus auf andere Vögel übertragen. Eigentlich ist es eine Vogelkrankheit, da sie aber in seltenen Fällen auch auf Säugetiere und Menschen überspringt, wird sie als Zoonose bezeichnet – auch Corona ist eine Zoonose.