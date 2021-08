Berlin - Rund einen Monat vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus warnt die größte Vermieterorganisation der Hauptstadt – der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) – vor einem „Ja“ beim parallel stattfindenden Volksentscheid über die Enteignung von Wohnungskonzernen. „Dadurch entsteht keine einzige neue Wohnung in dieser Stadt. Im Gegenteil: Es würde Investoren vollständig abschrecken, in Berlin zu bauen“, sagte BBU-Vorstand Maren Kern am Dienstag bei der Jahrespressekonferenz ihres Verbandes. Der Volksentscheid geht auf die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ zurück, die Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen gegen eine Entschädigung enteignen will. Davon allerdings wären in Berlin auch Genossenschaften und kommunale Wohnungsunternehmen betroffen.