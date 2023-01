Voll „niedlich“: Warum ist „cute“ das neue „cool“?

Die Welt geht, wenn wir uns nicht richtig anstrengen, unter. Und wenn das schon nicht passiert, dann rotten wir uns als Menschheit aus. Diese Schreckensszenarien schweben seit neuestem als Erzählung über allem. Und während sie, mal als wissenschaftliche Erkenntnis, mal nur schlimmste Zukunftsversion, vor sich hingären und ihre Spiele treiben, in der Wirklichkeit angeklebter Jugend auf der Autobahn, oder zwischen den knirschenden Zähnen nächtlicher Albträume – während wir also irgendwie damit umgehen müssen, dass das jetzt bis an unser Lebensende die Realität ist, in diesem Augenblick wird cute das neue cool.

Ist es Ihnen auch aufgefallen? Cute, Englisch für niedlich, süß, findet inflationär Eingang in die deutsche Sprache, überall hört man es. Cute Jeans, süßer Haarschnitt, cute Idee. Man wusste zuvor gar nicht, was noch alles süß sein kann: Filme, Gespräche, Gesichter, Gedanken. Und natürlich Bilder und Videos im Internet. Doch auch wenn man aus dem Internet hinausgeht, nach dort, wo eben die Trends geboren, also ausgesprochen werden, auf Kunsteröffnungen, Modewochen, Gaming-Events, Hochschulpartys, überall, wo auch 20- und 30-Jährige noch ein bisschen eine Hoheit haben, wird es dauernd verwendet. Finden auch Sie womöglich hin und wieder süß, was Sie vor einiger Zeit noch anders genannt haben? Auf familie.de fragen sich desorientierte Ältere: „Cute, was heißt das und wie benutzt man dieses Slangwort?“ Beim allerbesten aller Foren, gutefrage.net: „Was bedeutet: Das sieht cute aus?“

Geht „cool“ nicht mehr so einfach über die Lippen wegen der Erderwärmung?

Ich finde die Fragen verständlich. Gerade eben öffnete ich zu Prokrastinationszwecken Instagram auf dem Handy und die Schriftstellerin Fatma Aydemir schreibt dort über eine prestigeträchtige Lesereihe, die in einem Nebenraum des Berliner Nobelrestaurants Borchardt stattfindet: „Writer’s Thursday war cute ☺️“. Was genau meint sie damit? Fand sie es dort wohl eher gut oder schlecht?

Sicher scheint, das Wort entstammt der Mode und des Internets, in dem man sich vermehrt in Anglizismen auseinandersetzt. Süß wird dabei für alles benutzt, was einmal cool war. Und was cool war, war davor ja auch einfach „spannend“, „interessant“, „grandios“ oder „ausgezeichnet“. Doch Wortwechsel sagen etwas über die Gesellschaft, die sie für sich in Anspruch nimmt. Geht cool womöglich nicht mehr so einfach über die Lippen wegen der Erderwärmung? Ist die Verwendung zu triggering, wenn die Polkappen in Höchstgeschwindigkeit abkühlen?

Das ironisch gebrochene „cool“ und dessen Herkunft

Doch warum um Gottes willen sagen alle gerade dann cute, wenn die Welt verbrennt? Die Verwendung von cool, über den Wetterbericht hinaus, wurde von schwarzen Sklaven erfunden, die in den USA ein riesiges Unrecht erfuhren, für das sie, um zu überleben, eine Strategie finden mussten, nämlich einen kühlen Kopf zu behalten und die Dinge auf Distanz. Über den Jazz und einige folgende Jugendbewegungen transformierte sich der Anglizismus in die Spaßgesellschaft und passte auch noch hervorragend in die 90er- und beginnenden 2000er-Jahre, in der eine lässige Selbstbeherrschung das ewige Wechselspiel der Zeichen und die postmoderne Lebensweise ausdrückte, gerne ironisch gebrochen, dadurch individuelle Souveränität und Unangepasstheit kennzeichnend, stets über den Dingen schwebend.

Foto: Privat Zum Autor Timo Feldhaus, geboren 1980, ist Journalist und Autor. Er lebt seit über 20 Jahren in Berlin und hat den Wandel der Stadt miterlebt und begleitet. Bekannt ist er für seine pointierten Texte, deren Themen Kunst, Musik, Literatur, Mode sowie politische und soziale Belange umfassen. 2022 erschien sein vielfach besprochenes Buch „ Mary Shelleys Zimmer “ im Rowohlt Verlag. Es handelt von dem Jahr 1816, das als „Jahr ohne Sommer“ in die Geschichte eingeht, als der heftigste Vulkanausbruch der Neuzeit zu einer weltweiten Klimakatastrophe führt. Timo Feldhaus folgt der Aschewolke, die die Welt verdunkelt, und beobachtet, was in diesem schicksalhaften Moment geschieht: Caspar David Friedrich malt giftgelbe Sonnenuntergänge, Goethe entdeckt die Wolkenwissenschaft und die 18-Jährige Mary Shelley hat die Idee zu Frankenstein und seinem Monster. Ein Himmel und eine Welt im Umbruch – die der heutigen überraschend ähnlich ist.

Cute ist dagegen warm, weich, soft, es impliziert eine positive Stimmung. Die Verwendung drückt wohl auch aus, dass wir uns gesellschaftlich heute um mehr Zugewandtheit und Offenheit bemühen. Weil keine Grenzen mehr zwischen Geschlechtern, Ländern, Identitäten gelten sollen, weil es eher um Wärmespenden als Kältekammern geht. Bereits vor zehn Jahren hat die Kulturtheoretikerin Sianne Ngai ein aufsehenerregendes Buch über Niedlichkeit geschrieben. In einem Interview sagt sie: „Etwas als niedlich zu bezeichnen, im Gegensatz zu, sagen wir, schön oder eklig, bedeutet, es im Unklaren darüber zu lassen, ob man es überhaupt positiv oder negativ betrachtet.“ Man muss sich nicht entscheiden und damit auch niemandem zu nahe treten. Das Wort enthält wenig Wertung und eignet sich womöglich gut für Menschen, die Konflikte lieber aus dem Weg gehen und es lieber angenehm haben.

„Cute“ und der eventuelle Zusammenhang mit Katzenvideos

Könnte man es dem Wortschaft des Weiblichen zuordnen? Der Autor, männlich, Anfang 40 und damit gefühlt natürlich viel zu alt, um ständig das Wort niedlich zu benutzen, kann sich jedenfalls nicht erinnern, dass Menschen, die er als männlich liest, bis vor zwei Jahren überhaupt jemals dieses Wort gewählt hätten. Jetzt schon! Längst scheint es der Sphäre von Babys, Stofftieren und knuffigen Welpen entwachsen. Lässt sich die inflationäre Verwendung womöglich schlicht und einfach mit dem exponentiellen Anstieg von Katzenvideos in unser aller Leben messen? Oder ist es eben doch das Wort von Frauen in Führungspositionen, die andere Kulturen des Miteinanders prägen möchten. Statt dem abschätzig-distanzierten „Der oder das ist cool“ jetzt halt „Du bist so cute, ich raste aus.“

Cute passt gut in eine Welt, in der Jugendliche den Protest auf die Straßen tragen und als Rat- und Taktgeber für große gesellschaftliche Fragen reüssieren, und zugleich viele Menschen sich bis ins hohe Alter mit dem Erwachsenwerden schwertun und in dieselben wasserabweisenden, leuchtenden Jacken und Helme kleiden wie Kindergartenkinder auf einem Ausflug. Eine Welt auch, in der wir viele Stunden des Tages in ein Gerät schauen, dass wie ein Spielzeug aussieht und zu großen Teilen auch so funktioniert.

Aber Obacht, benutzt man cute falsch, kann es schnell verwirrend, an falscher Stelle sogar despektierlich wirken, wenn etwa eine Arbeit so bezeichnet wird, die dem Erschaffer jedoch als groß, ehrenvoll gilt und mit viel mehr Schweiß und Tränen angerührt wurde, als man im Wort niedlich vermuten würde. Auch neu im Sprachsortiment, die Cute Aggression. Das ist, wenn die Stimmung endgültig kippt, wenn es einfach so süß ist, dass man es im Leben nicht mehr aushält.

