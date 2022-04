Faltboot „Kolibri“ einer Flucht

Mit diesem DDR-Faltboot floh im Herbst 1963 der junge Ingenieur Kurt Rick in zwei Nächten über die Ostsee in den Westen. Nur mit einem Transistorradio für den Seefunk, einem Taucherkompass und seinen Berufsdokumenten überquerte er allein und heimlich die 35 Kilometer auf offener See bis nach Schleswig-Holstein. Das Boot blieb später mit seiner Familie in Nordrhein-Westfalen in Nutzung, bis er es 2020 der Sammlung schenkte. Etwa 5600 Fluchtversuche über die Ostsee gab es zu Mauerzeiten – mit Luftmatratzen, Kanus, Segelschiffen. 901 DDR-Bürgern gelang die Flucht.

Stiftung Berliner Mauer