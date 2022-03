Berlin - Von ihrem bisherigen zum neuen Büro ist es nicht weit, zwischen dem Stralauer Platz in Friedrichshain und der Invalidenstraße in Mitte liegen nur wenige Kilometer. Doch was die Stufe in der Hierarchie anbelangt, steht Susanne Henckel nun ein bemerkenswerter Aufstieg bevor. Die langjährige Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg, kurz VBB, wird Staatssekretärin im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Minister Volker Wissing möchte die Personalie, die bereits ins Handelsblatt geleakt ist, demnächst bekanntgeben.

Mit der Ingenieurin für Stadt- und Verkehrsplanung hat sich der FDP-Bundespolitiker ein fachliches Schwergewicht an Land gezogen, das den öffentlichen Verkehr aus dem Effeff kennt – mit all seinen Unwägbarkeiten und Herausforderungen im knisternden Spannungsfeld zwischen Politik, Verwaltung, Zug- und Infrastrukturbetreibern sowie Verbänden. Was Susanne Henckel gelernt hat, wird sie beim Bund gut brauchen können.

Bloß nicht die Fahrgäste vergessen

Henckel, die 1965 in Iserlohn in Nordrhein-Westfalen geboren worden und in Kaiserslautern sowie Kassel studierte, war zunächst in der Kasseler Stadtverwaltung und für Planungsbüros tätig. Von 1995 bis 2010 arbeitete die Mutter einer Tochter in leitender Position beim Nordhessischen Verkehrsverbund im Bereich Infrastrukturmanagement. Anschließend leitete Henckel vier Jahre lang als Hauptgeschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs. Der über die Maßen lange Name des Dachverbands der Bestellerorganisationen, die hierzulande Nahverkehr organisieren und finanzieren, zeigt plastisch, wie kompliziert das Metier ist. Viele Akteure sind dort tätig und versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Oft genug gerät die wichtigste Gruppe in den Hintergrund: die Fahrgäste.

Im März 2014 wechselte Susanne Henckel auf den Chefsessel beim VBB, der damals noch im Hochhaus gegenüber vom Bahnhof Zoo residierte. Sie wurde Nachfolgerin von Hans-Werner Franz, der während der Krise der Berliner S-Bahn mit DB-kritischen Äußerungen immer wieder angeeckt war. Der VBB ist, was seine Fläche anbelangt, einer der größte Verkehrsverbünde in Europa. Vor Corona nutzten täglich mehr als vier Millionen Menschen die Busse und Bahnen der rund 36 im VBB organisierten Verkehrsunternehmen. Gesellschafter sind die Bundesländer Berlin und Brandenburg sowie die 14 Landkreise und vier kreisfreien Städte in Brandenburg.

Infrastruktur ausbauen

Ein heterogenes Spektrum, um es freundlich zu formulieren. Die unterschiedlichen Interessen der Millionenstadt Berlin, der Brandenburger Städte und der fast unbewohnten Landstriche in den Weiten des Nachbarlandes sind oft nur schwer unter einen Hut zu bringen. Hinzu kommen unterschiedliche Philosophien. In Berlin, wo die BVG den Ton angibt, sitzt das öffentliche Geld meist lockerer als in Brandenburg, wo die Verkehrsbetriebe vom Land traditionell kurz gehalten werden.

Im Vergleich zu dem streitbaren Hessen Franz wirkte die Westfälin Henckel anfangs ziemlich zurückhaltend. Doch über die Jahre gewann sie an Statur und setzte Akzente. Gemeinsam mit einer großen Runde von Mitstreitern setzte sie das Planungs- und Investitionsprogramm i2030 auf die Schiene, das seit dem Mauerbau ungenutzt schlummernde Bahntrassen ins Umland nun endlich aus dem Dornröschenschlaf holt – neben vielen weiteren Verbesserungen der Infrastruktur in der Hauptstadtregion. Gegen Kritik und Forderungen aus dem Land Brandenburg setzte sich Henckel dafür ein, auf Fahrpreiserhöhungen zu verzichten und neue Tickets einzuführen, etwa das Flexticket für Berufstätige, die größtenteils zuhause arbeiten und nicht mehr täglich pendeln.

Keine Angst vor Corona

Dass sich die passionierte Radfahrerin mit dem Programm Rad im Regio für bessere Bedingungen für Fahrgäste mit Fahrrad einsetzte, ist da keinesfalls nur eine Fußnote. „Ich finde es wunderbar, am Wochenende die Vielfalt in Brandenburg zu entdecken. Ich finde den Spreewald schön, aber auch Potsdam, das Havelland, Lehnin“, sagte Henckel im Interview mit der Berliner Zeitung. Längst nicht alle Menschen, die im Verkehrsbereich leitende Positionen haben, nutzen in ihrer Freizeit Bus und Bahn.

Als zu Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren Politiker Angst schürten, dass der Nahverkehr ein Hotspot der Ansteckung sein könnte, hielt Henckel mit Verweis auf Untersuchungen dagegen. „Ich finde es unverantwortlich, wie hier Unsicherheit geschürt wird“, so die Chefin des Verkehrsverbunds zur Berliner Zeitung. „Man gibt sich mit bloßen Verdachtsmomenten ab.“

Susanne Henckel wechselt zum Bund in einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen darüber klar werden, dass sich Deutschland aus der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern vehementer als bisher lösen muss. Sie weiß, dass für die Mobilitäts- und Energiewende ein gut funktionierender öffentlicher Verkehr unerlässlich ist. Und sie wird alte Bekannte treffen – zum Beispiel im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn Sigrid Nikutta, die lange Zeit Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) war. DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla, von dem man sagt, dass er mit Frauen nicht gut kann, hat das Bundesunternehmen glücklicherweise schon verlassen.