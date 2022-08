Potsdam/Klein Nemerow - Aufstieg Nummer eins beginnt am Potsdamer Hauptbahnhof – und zwar ungemütlich. Der Asphalt glüht, der Teer wabbelt weich unter den Füßen, Straßenbaustellen zwingen die Wandersfrau am Fuße des Chimborazo auf anstrengende Umwege. Vorbei geht es an braunhäutigen, schwitzenden Arbeitern; das künftige Kunsthaus „Minsk“ bleibt weiß strahlend rechts liegen.

Dann endlich Treppen unterm grünen Blätterdach – der Aufstieg beginnt. Zwischen alten Bäumen geht es auf 88 Meter über Normalnull. Dort findet der Blick zwischen Gestrüpp und von Villenbesitzern errichteten Sichtblenden die unten glitzernde Havel im Grün der Wälder. Man ahnt, wie großartig das war, als die Sicht noch frei bis hinüber zur Kuppel von Sanssouci und weiter reichte.

Humboldts Potsdamer Chimborazo

Hier lag Alexander von Humboldts Lieblingsort, den er „meinen Potsdamer Chimborazo“ nannte. Schon hochbetagt, als königlicher Berater im Stadtschloss logierend, stieg er gerne hinauf. Eigentlich hieß (und heißt) der Hügel Brauhausberg. Oben verlottert das markante Gebäude des alten Landtags mit Turm, vormals Sitz der SED-Bezirksleitung und im Volksmund „Kreml“ genannt. Drumherum ungepflegtes Gelände, aber vielleicht beginnt noch dieses Jahr der lange geplante Umbau zu einem Wohn- und Geschäftsquartier.

Brandenburgia“. Monatsblatt der Gesellschaft für Heimatkunde und Heimatschutz in der Mark Brandenburg. Der Brauhausberg mit Belvedere im Jahr 1829, im Vordergrund die Lange Brücke. Später standen auf dem Berg die Kriegsschule , das Reichsarchiv , die SED -Bezirksleitung und der Landtag

Immerhin erinnert eine große halbrunde steinerne Bank am Westhang daran, dass hier ein beliebtes Spazierziel war: das 1804 für Königin Luise errichtete Belvedere. Vor der Bank, im Boden eingelassen, liegt ein sternförmiges Mosaik, darin die Jahreszahl 1902. Da haben die Potsdamer auf ihrem „Tschimborasso“, wie sie sagten, wohl des weltberühmten Alexander von Humboldts gedacht, denn der war wiederum 100 Jahre zuvor auf den echten Chimborazo gestiegen, 6263 Meter hoch, ein eisbedeckter Vulkankegel in Ecuador. Der galt um 1800 als höchster Berg der Welt – und ist es in gewisser Weise heute noch, denn kein Berggipfel ist weiter vom Erdmittelpunkt entfernt als dieser, weil er fast genau auf dem Äquator liegt.

Humboldts echter Chimborazo

Humboldt und seine Begleiter hatten am 23. Juni 1802, bekleidet wie Ausflügler mit Halsschleifchen, zierlichen Schuhen und ohne Handschuhe oder gar Steigeisen, ihre Chimborazo-Bezwingung begonnen. Sie hatten 24 verschiedene Messinstrumente, darunter Fernrohr, Thermometer, Barometer, Hygrometer, einen künstlichen Horizont, in eisige Höhen und durch dichten Nebel geschleppt, mussten auf der Höhe von 5600 Metern von der Höhenkrankheit gequält umkehren, weil ein eisiger Abgrund den Weg versperrte. So hoch war noch kein in Europa bekannter Mensch je gestiegen. Dieser Rekord hatte immerhin 30 Jahre Bestand.

Mit starren Fingern und blutunterlaufenen Augen sammelten die Wagemutigen Daten. Nach dieser abenteuerlichen Feldforschung konnte Humboldt als Erster die Höhenkrankheit beschreiben. Aber das war das Geringste: Kaum wieder unten skizzierte er den Berg und notierte, auf welcher Höhe er welche Pflanzen gefunden hatte: unten Palmen, aufsteigend Eichen, Farne, vor der Eisgrenze Flechten. Dazu die entsprechenden Messdaten: Luftfeuchte, Temperatur, Luftdruck. Wie nutzten Menschen in welcher Höhe die Natur, welche Tiere lebten dort?

Erfindung der Ökologie

Und er verglich die Daten mit europäischen Verhältnissen. In seinem 1810 in Paris verfassten Buch „Ansichten der Kordilleren“ schrieb er über den Chimborazo: „Die Untergrenze des ewigen Schnees liegt hier in einer Höhe, welche die des Mont-Blanc etwas übersteigt; denn letzterer Berg wäre, stünde er unter dem Äquator, nur gelegentlich mit Schnee bedeckt.“ Höhe, Witterung und Flora zusammenhängend zu betrachten – das hatte niemand zuvor getan. Und, so Humboldt: Was in den Anden gelte, müsse man auch für die Alpen sehen, jedes Einzelne „in seinem Verhältnis zum Ganzen“. Die so entstandene vergleichende Systematik der Natur markiert den Beginn dessen, was wir Ökologie nennen.

Nach Humboldts Rückkehr 1804 lösten seine Berichte eine deutsche Lust auf Berggipfel aus. Die Bergsteigerei entwickelte sich zum Trendsport des 19. Jahrhunderts. 1850 wurde der Riesengebirgsverein gegründet; die Schneekoppe war der Berlin am nächsten gelegene fast alpine Berg. Dort konnte der Städter die Erhabenheit der Natur selbst erfahren, so wie sie Humboldt 1827 in seinen legendären öffentlichen Kosmos-Vorlesungen in der Berliner Singakademie beschrieben hatte.

Deutsche Lust auf Berge

1869 entstand der Deutsche Alpenverein, die Anden behielt man im Blick: 1882 versuchte eine Expedition des Berliner Forschungsreisenden Paul Güßfeldt den 6961 Meter hohen Aconcagua in Chile, nunmehr als höchster Berg Südamerikas erkannt, zu erklimmen. Güßfeldt brach den Versuch bei 6560 Metern ab. Dem deutschen Turnverein in Santiago de Chile gelang 1897 die Besteigung. Die Bergfreunde daheim nahmen die Nachrichten gierig auf und sprachen: „Unser Aconcagua ist die Schneekoppe.“

Berliner Zeitung/Maritta Tkalec Hier geht’s auf zum Chimborazo vom Tollensesee. Am Start des Aufstiegs vom Radweg Klein-Nemerow-Neubrandenburg.

Humboldt stieg über den Südgrat auf den Chimborazo. Das ist auch die Route der Wahl für „unseren“ Chimborazo Nummer zwei, den die Berliner Wandersfrau unter die Schlappen nimmt. Der steht am Tollensesee und hat selbstredend ebenfalls direkt mit Alexander von Humboldt zu tun: 1843 habe sich der nun 73-Jährige auf Durchreise in Neustrelitz und Neubrandenburg befunden. Er hatte seinen König Friedrich Wilhelm IV. zu einem Treffen mit dem Dänenkönig begleitet und war nun auf dem Heimweg.

Wie der Neustrelitzer Naturschützer Erwin Hemke in Chroniken herausfand, nahm ihn der Mecklenburg-Strelitzer Herzog, ein Humboldtverehrer, in Empfang. In seinem Sommerhaus Belvedere am Nordwestufer des Sees habe man am 20. Juni plaudernd gesessen und sei auf den Gedanken gekommen, einen namenlosen Hügel am gegenüberliegenden Ufer „Chimborazo“ zu nennen. So geschah es, und der Hügel im Nemerower Holz wurde zum beliebten Ausflugsziel.

Berliner Zeitung/Maritta Tkalec Aufstieg über die Südflanke: Info-Tafel der Chimborazo-Initiative vom Tollensesee.

Dass dieses im 20. Jahrhundert jahrzehntelang in Vergessenheit geriet, lag an wenig ruhmreichen Kapiteln der deutschen Geschichte: In einem Lager im Nemerower Holz stellten NS-Zwangsarbeiter Teile für die V1- und V2-Raketen her. 1939 beschloss das Oberkommando der Wehrmacht, am Nordostufer des Tollensesees eine Torpedoversuchsanstalt zu errichten.

Auf einer künstlichen Insel, über einen 500 Meter langen Damm mit dem Festland verbunden, platzierten sie 1942 die Abschuss- und Kommandozentrale. Entlang der acht Kilometer langen Teststrecke im See sausten die Geschosse über und unter Wasser zwecks Vermessung und Steuerungsoptimierung. Mehrere Plattformen lagen entlang der Strecke verankert. Am 28. April 1945 wurde die Torpedo-Versuchsanstalt zerstört. Heute begeistern die Unterwasserreste die Hobby-Taucher.

Berliner Zeitung/Maritta Tkalec Einer von vielen heiteren Einträgen in das Gipfelbuch des Chimborazo vom Tollensesee.

Das Ostufer des Sees blieb bis 1990 Sperrgebiet, denn die DDR nutze es als Teststrecke für die im Neubrandenburger Panzerreparaturwerk wieder hergerichteten sowjetischen Panzer. Die donnerten durch den Buchenwald; Schwimmpanzer gingen zu Wasser. Die Anwohner hüteten sich, das etwa 700 Hektar große Gelände nördlich von Klein Nemerow zu betreten.

Die Bäume wuchsen, die Sichtachsen wucherten zu und schließlich wusste niemand mehr genau, welcher Hügel der „Chimborazo“ gewesen war. Aber die Legende lebte. Mehrere Vereine und Bürger schlossen sich zur Chimborazo-Initiative zusammen. Seit 2014 weisen große Findlinge mit Fußabdruck-Reliefs und Info-Tafeln den Weg hinauf zum auserkorenen Hügel. Dort warten auf 55 Metern über Normalnull eine Bank mit (verbesserungsfähigem) Seeblick, ein Gipfelstein mit Höhenangabe und ein Kästchen mit echtem Gipfelbuch. Viele launige Einträge künden von begeisterten Besuchern.

Dem Wunsch der Chimborazo-Initiative entsprechend sollen an dieser Stelle forstwirtschaftliche Nutzung und Naturerlebnis im Einklang stehen. Das hätte Alexander von Humboldt gefallen.