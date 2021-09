Berlin - Es läuft für Matti Schurr. Vor einem halben Jahr hatte der 28-Jährige den Lastenrad-Verleih Avocargo ins Berliner Handelsregister eintragen lassen. Damals ging das Unternehmen mit zehn Cargo-Bikes an den Start. Inzwischen sind es bereits sechsmal so viele. 25 Lastenräder kamen erst in dieser Woche dazu. Weitere sollen folgen. „Wir haben noch viel vor“, sagt Schurr.

Avocargo ist der erste Kurzzeitvermieter für Lastenräder. Nicht nur in Berlin ist das Geschäftsmodell bislang einmalig, sondern bundesweit. Dabei macht es Sinn. Denn die Anschaffung ist teuer und Bedarf gerade in dieser Stadt groß. Als der Senat Anfang Mai die Förderung von bis zu 2000 Euro beim Kauf eines privat genutzten Lastenrades anbot und dafür insgesamt 600.000 Euro ausschüttete, war der Topf binnen drei Stunden geleert. Ein weiterer Grund für das Mietmodell: Nicht jeder weiß, wohin mit dem sperrigen Gefährt.