Mal sehen, wie viele Sportsfreunde tatsächlich mit dem Fahrrad zu den Spielen kommen. „Auf unserer neuen Radschnellverbindung wird man bequem ins Olympiastadion gelangen“, sagt Johann Wetzker, Planer bei dem landeseigenen Unternehmen Infravelo. „Aber auch in die Gärten der Welt nach Marzahn oder zum Brandenburger Tor.“ 38,3 Kilometer lang ist die Radroute, die quer durch Berlin führen wird. Am Mittwoch stellte die Infravelo die Streckenführung vor. Absehbar ist, dass auf der Straße des 17. Juni und anderswo Fahrstreifen sowie Stellplätze für Autos wegfallen müssen. Doch klar ist auch, dass noch viel Zeit vergehen wird, bis die Radschnellverbindung von Spandau nach Hellersdorf fertig ist. 2030 wird angepeilt. Auch andere Projekte dieser Art dauern lange.

Es ist ein ehrgeiziges Ziel. Oder, wie Gabriele Gluth von Infravelo sagte, „eine große Herausforderung“. In der dicht besiedelten Stadt, wo auch der Auto-, Fuß- und Nahverkehr Anspruch auf den öffentlichen Raum erheben, nun auch noch breite Radschnellverbindungen unterzubringen – das ist eine knifflige Aufgabe für die Planer.

Mindestens drei Meter breit

Johann Wetzker nannte das höflich „planerische Komplexität“. Die geplante Ost-West-Route passiert unterwegs nicht weniger als 151 Kreuzungen, berichtete er. Davon seien 89 mit Ampeln ausgestattet, auch sie sind anzupassen. Nicht zu vergessen die 43 Bus- und 14 Straßenbahnhaltestellen, die ebenfalls die Strecke säumen. Dann sind da noch die Standards, die für alle Radschnellverbindungen in Berlin gelten, und auch bei den Routen RSV5 und RSV9 zu erfüllen sind, die zusammen die Ost-West-Strecke bilden.

So sollen die Fahrbahnen für die Radler mindestens drei Meter breit sein, erklärte Geschäftsbereichsleiterin Gabriele Gluth. An Kreuzungen sollen Radfahrer Vorrang haben, damit es zügig voran geht. „Die Haltezeiten sollen möglichst kurz sein, pro Kilometer weniger als 30 Sekunden“, sagte sie. Separate Wege für Fußgänger sind ebenso Pflicht wie Beleuchtung und Winterdienst. Eine Bedarfsprüfung gehört dazu.

Gute Noten bei der Analyse der Wirtschaftlichkeit

Hier schneidet das Projekt übrigens sehr gut ab, hieß es. Auf der 23 Kilometer langen Ost-Route, die nach jetziger Schätzung 22 Millionen Euro kosten soll, sei der Nutzen 3,9 Mal so groß wie die Aufwendungen. Der Faktor für die West-Route, die mit 36 Millionen Euro für 15,3 Kilometer zu Buche schlägt, beträgt 2,5 – ebenfalls ein ordentlicher Wert. Nicht weniger als 513.000 Menschen wohnen und arbeiten entlang der Strecke. Die Planer erwarten, dass pro Jahr zusätzlich 2,6 Millionen Kilometer mit dem Rad zurückgelegt und fast tausend Kubikmeter Kohlendioxid eingespart werden. Erwartete Fahrzeit von einem Ende zum anderen: rund 2,5 Stunden.

Wo soll die neue Radschnellverbindung verlaufen? Johann Wetzker führte von Ost nach West durch Berlin. Los geht es an der östlichen Stadtgrenze, genauer gesagt am U-Bahnhof Hönow. Über die Böhlener und Hellersdorfer Straße verläuft die Route stadteinwärts, die Cecilienstraße kommt als Nächstes. Ein Stück über den Blumberger Damm und dann rechts in den Kornmandelweg. „Er wird zur Fahrradstraße, ein Großteil der Parkplätze bleibt“, sagte der Planer. Die Eitelstraße, die Allee der Kosmonauten, die Siegfried-, Bonitz-, Scheffel- und Eldenaer Straße bilden weitere Abschnitte.

Auf Umwegen um das Brandenburger Tor

In der schon dichter besiedelten Innenstadt angelangt, geht es über die Proskauer Straße, die Frankfurter und Karl-Marx-Allee weiter in das östliche Zentrum. Dort teilt sich die Route in einen Ast, der in die Karl-Liebknecht-Straße führt und eine andere Strecke, die in der Grunerstraße verläuft. Unter den Linden kommt das Brandenburger Tor in den Blick. Doch nachdem der Fachverband Fußverkehr Deutschland (FUSS) heftige Kritik geäußert hatte, soll die Radschnellverbindung einen Bogen um den von vielen Passanten frequentierten Pariser Platz schlagen. „Sie wird nicht durch das Tor führen, sondern über die Dorotheen- und Behrenstraße“, berichtete Johann Wetzker.

Wir verraten schon heute, dass wir den morgen präsentierten Schnellweg ziemlich gut finden: Er ist fast nur auf Straßen geplant, macht Autoraum zu Radraum, verschont aber Erholung, Aufenthalt, Gehen und Grün. So soll es sein!

Heute bietet die Straße des 17. Juni, die sich anschließt, bis zu drei Fahrstreifen pro Richtung und in weiten Bereichen Stellplätze an den Seiten. „Künftig wird sie im Bereich des Großen Tiergartens keine Parkplätze mehr haben“, so der Planer. Östlich des Großen Sterns fällt zudem pro Richtung ein Fahrstreifen für Autos weg – dieser Platz wird dem geplanten Radschnellweg zugeschlagen.

Auch auf der Bismarckstraße und dem Kaiserdamm, der großen Achse im Westen der Stadt wird der Kraftfahrzeugverkehr Platz einbüßen. Dort hat das dänische Beratungsunternehmen Ramboll bereits vor drei Jahren in einer Studie vorgeschlagen, die Zahl der Fahrstreifen von insgesamt acht auf sechs zu verringern. Die meisten Parkplätze blieben dort aber erhalten. Wo es auf der Heerstraße derzeit noch fünf Fahrstreifen für Autos gibt, bleiben künftig vier, so Wetzker. Zum Teil wird die Radstrecke auch über die Nebenfahrbahnen verlaufen. Die deutlich schmalere Freybrücke im Bezirk Spandau soll der einzige Routenabschnitt sein, auf dem sich mangels Platz Fußgänger und Radfahrer einen Bereich teilen müssen. „Auf der Nordseite wird es einen gemeinsamen Fuß- und Radweg geben“, berichtete der Infravelo-Planer.

Noch keine Entscheidung über Busspur auf der Heerstraße

Ob die Heerstraße wie von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) gewünscht Busspuren für die dortigen stark frequentierten Buslinien erhält, werde dagegen zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. „In diesem Stadium ging es um die Streckenführung“, sagte Wetzker. Er deutete an, dass auch andere Varianten möglich wären. So könnten die Busse abschnittsweise auch über die Nebenfahrbahnen geleitet werden, besondere Ampelschaltungen („Pförtnerampeln“) gäben den BVG-Fahrzeugen Vorrang.

Noch muss das Projekt viele Etappen durchlaufen – unter anderem ein Planfeststellungsverfahren, das im Westen 2023 und im Osten 2024 beginnen soll. Wenn alles klappt, könnten die Bauleistungen 2026 beziehungsweise 2027 vergeben werden, sagte Gabriele Gluth. Die Inbetriebnahme sei sukzessive bis 2030 vorgesehen. „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir uns noch nicht genau festlegen. Es kann schneller geben, aber für Teilbereiche geben wir keine Garantie“, sagte sie.

Bau der Teltowkanal-Route wird auch 2023 noch nicht beginnen

Dass Vorhaben dieser Art lange dauern, zeichnet sich auch bei dem ersten Vorhaben ab, das 2019 begonnen wurde. Damals hieß es, dass auf der geplanten zehn Kilometer langen Teltowkanal-Route in den Südwesten Berlins 2022 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Nun hieß es: „Wir werden weder in diesem noch im kommenden Jahr anfangen“, sagte Gabriele Gluth.

Weil die Kapazitäten vor allem bei den Planern nicht reichen, mussten zwei Projekte zurückgestellt werden: die Routen RSV2 von Mitte nach Spandau sowie die RSV10 in Reinickendorf. Ein Vorhaben wurde gleich ganz gestrichen. Die Strecke RSV7, die vom Spandauer Damm zu der Straße Freiheit führen sollte, sei auf den meisten Bereichen „nicht machbar“, so die Planerin.