Von Osterbrunch bis Volksfest: Hier können Berliner Ostern genießen

Was geht zu Ostern in Berlin? Wir haben die Tipps für Sie!

Was geht zu Ostern in Berlin? Wir haben die Tipps für Sie! Illustrationen: Rui Pu für die Berliner Zeitung am Wochenende

Ei, Ei, Ei. Ostern steht vor der Tür. Während Sie sich sicherlich Gedanken machen, mit welchen kleinen Aufmerksamkeiten Sie Ihre Liebsten überraschen, haben wir uns Gedanken gemacht, wo und wie Sie die Tage und Nächte stimmungsvoll verbringen können. Eine Auswahl an Aktivitäten, die uns zu Ostern nach draußen und drinnen locken.

Für Kulinariker: Von Osterbrunch bis Osterdinner

Mniam! Von Osterbrunch bis Osterdinner. Rui Pu für die Berliner Zeitung am Wochenende

Genussvoll in den Tag starten lässt sich mit einem ausgiebigen Osterbrunch. In der Tizian Lounge im Grand Hyatt werden Klassiker wie Pancakes, Waffeln oder Zimtschnecken serviert. Für diejenigen, die es ausgefallener mögen: Wie wäre es mit Wiesenkräutern mit Joghurt-Holunder-Dressing und knusprigem Brot? Lieber Wels mit Honig-Gurke? Oder ist das gegrillte Lammkarree Ihr Höhepunkt? Eine vielfältige Brunch-Auswahl bietet das Team hier für 95,- Euro pro Person – inklusive einem Glas Laurent-Perrier Champagner, Wasser, Kaffee, Tee und Säfte.

Tizian Restaurant & Lounge Marlene-Dietrich-Platz 2, Tiergarten, 9. April, 12-16 Uhr, mehr Infos: https://www.hyatt.com/de-DE/hotel/germany/grand-hyatt-berlin/bergh/dining

Wer es etwas rustikaler, aber nicht minder lecker mag, bekommt den in Friedrichshain beliebten Kiez-Brunch auch zu Ostern in der Alten Turnhalle. Am Ostersonntag und Ostermontag wird hier aufgetischt. Gleiches gilt zu Ostern übrigens bereits am Karfreitag. An allen Tagen darf selbstverständlich die Live-Cooling-Waffelstation nicht fehlen. Der Brunch kostet jeweils 24,90 Euro für Erwachsene und 10,90 Euro für Kinder.

Alte Turnhalle Holteistraße 6-9, Friedrichshain, 7., 9. und 10. April, 10-15 Uhr, mehr Infos: https://dieturnhalle.de/

Das Two Trick Pony in Kreuzberg bietet zwar keinen speziellen Osterbrunch, ein Besuch im Kreuzberger Bergmannkiez lohnt aber dennoch. Die zart schmelzenden Käsetoasts, die üppigen Müsli-Bowls oder gerösteten Kokosnuss-Brote schmeckt man das dahintersteckende Handwerk an. Hier findet in einer abwechslungsreichen Karte sicher jeder etwas. Da man nicht reservieren kann, sollte man jedoch besser vor 10 Uhr vor dem Laden stehen.

Two Trick Pony Bergmannstraße 52, Kreuzberg, 7-10. April, 10-16 Uhr, mehr Infos: https://www.twotrickpony-berlin.com/

Von Gründonnerstag bis Ostermontag kann man zum Osterdinner im Bonvivant einkehren. Küchenchef Nikodemus Berger hat sich in dem Cocktailbistro der vegetarischen Küche verschrieben. Kohlrabi, Tanne, Holunder und schwarzer Apfel als Menüauftakt? Kein Problem. Bei Spargel mit Nussbutter und unreifen Beeren erwachen dann sicher auch die Frühlingsgefühle. Zudem heißt Barchef Elias Heintz mit einem Welcomedrink aus Karotte, weißer Schokolade und Haselnusslikör willkomen. Das vegetarische Menü an allen Abenden kostet 95 Euro pro Person. Für 53 Euro kann man das alkoholhaltige oder das alkoholfreie Drink-Pairing dazu buchen.

Bonvivant Goltzstraße 32, Schöneberg, 6.-10. April, ab 18 Uhr, mehr Infos: https://bonvivant.berlin/

Einen Tag länger, nämlich bis zum 11. April, kann man von Gründonnerstag an Fisch im Fischer & Lustig genießen. Dort erwartet Sie im Hauptgang des Ostermenüs eine Bachforelle, die am Weidenspieß gebacken wurde und in Begleitung von Kartoffel- Frühlingslauch und gesalzener Erdbeermarmelade daherkommt. Mindestens 36 Euro sollte man rein für das Menü im Portemonnaie haben, Getränke kommen on top.

Fischer & Lustig Poststraße 26, Mitte, 6.-11. April, ab 11.30 Uhr, mehr Infos: https://fischerundlustig.de/

Serhat Aktas, Inhaber der Weinbar „der Weinlobbyist“, offeriert von Karfreitag bis Ostersonntag ein Vier-Gänge-Menü, das sein Team rund um das Lamm gebaut hat. Zum Dessert gibt es allerdings eine Komposition aus Erdbeere, Kimchi und Marshmallow, inklusive hausgebackenem Sauerteigbrot zahlt man für das Menü 59 Euro, mit Weinbegleitung 89 Euro.

der Weinlobbyist Kolonnenstraße 62, Schöneberg, 7.-10. April, ab 17 Uhr, mehr Infos: https://www.derweinlobbyist.de/

Für die Großen und Kleinen: Von Ritterrüstungen bis Hoppelhasenparcours

Warum nicht einmal experimentieren? Von Ritterrüstungen bis Hoppelhasenparcours Rui Pu für die Berliner Zeitung am Wochenende

Ostereier zu verstecken, macht Spaß. Die Ostereier vorher zu bemalen, macht noch viel mehr Spaß und fördert gleichzeitig die Kreativität. Besonders, wenn man die Eier nach sorbischer Tradition bemalt, entstehen mit der sogenannten Wachsbossier-Technik kleine Kunstwerke. Wie das genau geht, zeigt Dorothea Tschöke vom Ostereiermuseum Sabrodt vom Wochenende vor Ostern bis zum Ostersonnabend in den Späth’schen Baumschulen.

Späth’sche Baumschulen Späthstraße 80/81, Treptow, 1.-8. April, Freitag bis Sonntag 11-17 Uhr, Montag bis Donnerstag 13-17 Uhr, Kosten: etwa 4 Euro pro Ei, mehr Infos: https://www.spaethsche-baumschulen.de/

Ab in die Ritterrüstung, zur Zitadelle Spandau fahren und auf dem Oster-Ritterfest in ein ganz anderes Zeitalter eintauchen. Auf dem Mittelaltermarkt bieten allerlei Handwerker und Händler ihre Waren an, während historische Musik erklingt. Treffsicherheit kann beim Armbrust- und Bogenschießen unter Beweis gestellt werden, die Jungspunde vergnügen sich einfach auf handbetriebenen Karussells. Zum großen Abschlussspektakel gehört eine Reitershow mit Musik und Akrobatik.

Zitadelle Spandau Am Juliusturm 64, Spandau, 8.-10. April, Samstag & Sonntag 10-21 Uhr, Montag 10-19 Uhr, Eintritt: variiert ab 6 Euro aufwärts, mehr Infos: https://www.zitadelle-berlin.de/

Die Fahrt raus zum Strandbad Wendenschloss in Köpenick lohnt sich, besonders zu Ostern. In gemütlicher Atmosphäre können Kinder am Ostersonnabend zwischen 12 und 22 Uhr einen Hoppelhasen-Parcours durchlaufen, auf einer Hüpfburg springen oder einfach Ostereier bunt anmalen. Gegen Abend beginnt dann das Osterfeuer vor der Strandkulisse.

Strandbad Wendenschloss Möllhausenufer 30, Köpenick, 8. April, 12-22 Uhr, Eintritt: frei, mehr Infos: https://strandbad-wendenschloss.berlin/

Wer dem österlichen Treiben in Berlin entfliehen will, fährt einige Kilometer weiter raus und schaut sich das Osterfeuer auf einem Gut in Brandenburg an. Auf dem Gut Boltenhof in der Nähe von Fürstenberg hat das Team bereits seit Monaten Zweige, Äste und Reisig gesammelt und alles auf einem großen Haufen geschichtet. Bevor hier aber das Osterfeuer angezündet wird, werden erst die Tiere gefüttert.

Gut Boltenhof, Lindenallee 14, 16798 Fürstenberg, 8. April, mehr Infos: https://gutboltenhof.de/

Zwei beliebte Berliner Volksfeste locken Besucher bereits seit Ende März auf die jeweiligen Festplätze. Am Kurt-Schumacher-Damm wird das 51. Frühlingsfest gefeiert. Wer einen Familienausflug hierher plant, kann theoretisch rund 80 Fahrgeschäfte wie beispielsweise Geisterbahn, Autoscooter oder eine Wasserbahn testen. Als Attraktion gilt das Riesenrad, von dem aus man einen besonderen Blick über den zentralen Festplatz bekommt.

Für Aufgeschlossene: Von Friedensdemo bis Pop-up-Taufe

Von Friedensdemo bis Pop-up-Taufe Rui Pu für die Berliner Zeitung am Wochenende

Wie auch im vergangenen Jahr wird zum Fest ein Ostermarsch der „Berliner Friedenskoordination“ stattfinden. Unter dem Motto „Den Frieden gewinnen – nicht den Krieg“ ziehen die Organisatoren um Laura von Wimmersperg am Ostersonnabend durch die Straßen. In diesem Jahr wurde dafür der Wedding als Standort ausgewählt. Los geht es ab 13 Uhr am Elise-und-Otto-Hampel-Platz. Dort werden zunächst verschiedene Rednerinnen und Redner sprechen, beispielsweise Lühr Henken vom Bundesausschuss „Friedensratschlag“, Zaklin Nastic (MdB Die Linke) oder Michael Müller (NaturFreunde Deutschland). Die Demo führt anschließend von der Müllerstraße über die Tegeler Straße bis zum Ausgangspunkt zurück.

Mehr Infos: https://www.friedenskooperative.de/friedensorganisationen/berliner-friedenskoordination-friko

Der Kult des Pop-up- oder To-go-Geschäfts macht weder vor Ostern noch vor der Kirche halt. Am Ostersonntag lädt das Berliner Segensbüro zu einer Pop-up-Taufe in die Genezarethkirche in Neukölln ein. Kinder und Erwachsene sollen mittels Vorgesprächen an die Taufe herangeführt werden. Neben dem klassischen Taufbecken soll es auch eine Badewanne und ein Planschbecken geben, zudem wird es die Möglichkeit geben, seine eigene Taufkerze zu erstellen. Den Angaben zufolge tauft der Berliner Bischof Christian Stäblein an diesem Tag und eröffnet damit das „Jahr der Taufe“.

Genezarethkirche Herrfurthplatz 14, Neukölln, 9. April, 12.30-15.30, mehr Infos: https://segensbuero-berlin.de/

Für Tagträumer und Nachtschwärmer: Von Kirmes bis Konzert

Rui Pu für die Berliner Zeitung am Wochenende

Zentraler Festplatz Berlin Kurt-Schumacher-Damm 207, Wedding, Freitag & Samstag 14-23 Uhr, Ostersonntag & Ostermontag, 13-22 Uhr, Eintritt: frei, mehr Infos: https://volksfest-berlin.de/

Weiter südlich, im südlichen Teil des Bezirks Neukölln empfangen etwa 40 verschiedene Schausteller und jede Menge Gastronomen kleine und große Besucher auf der Britzer Baumblüte. Hier lässt sich Obstwein und Bratwurst genauso genießen wie das Rätsel lösen, aus einem vorhandenen Glasirrgarten den Weg nach draußen zu finden.

Britzer Baumblütenfest Parchimer Allee 110, Neukölln, Ostersamstag ab 14 Uhr, Uhr, Ostersonntag & Ostermontag, ab 12 Uhr, Eintritt: frei, mehr Infos: https://www.wollenschlaeger-berlin.de/

Lust auf ein Konzert am Ostersonntag? Tim Bendzko hat das auf jeden Fall. Der gebürtige Ost-Berliner spielt die 15 Songs seines neuen Albums „April“ und sicher auch den Hit „Nur noch kurz die Welt retten“ in West-Berlin. In der Columbiahalle kann man Bendzko live erleben. Tickets sind noch verfügbar.

Columbiahalle Columbiadamm 13-21, Tempelhof, 9. April, 20 Uhr, Tickets: etwa 50 Euro, mehr Infos: https://www.timbendzko.de/

Für Partygänger: Von Royal Rumble bis drei Tage wach

Rui Pu für die Berliner Zeitung am Wochenende

Zwar noch nicht im Garten, aber dennoch auf dem Dach der Neukölln-Arcaden wird im Wohnzimmer, dem Innenbereich der Kultstätte Klunkerkranich, das Osterfest zelebriert. Wohl gewählte Schallplatten lassen am 9. April die beiden DJs Dokia und Alexa D! Saster über die Plattenteller laufen. Einen Tag später legen zunächst Fog Puma & Captian of None auf, während Marlais & Band mit eher melancholischen Tönen den Deckel auf das diesjährige Osterfest machen.

Klunkerkranich Karl-Marx-Straße 66, Neukölln, 9. und 10. April ab 16 Uhr, Eintritt: 5-8 Euro, mehr Infos: http://klunkerkranich.org/

Im Kreuzberger Club Bohnengold kommt es am Sonnabendabend zu einem DJ-Battle der besonderen Art: Das Berliner Kollektiv Diskolusion, die für House- und Disco-Musik stehen, präsentiert den „Royal Rumble“. Dabei soll es keine festen Spielzeiten der einzelnen DJs geben. Vielmehr spielt jeder nach seinem Gusto immer wieder einzelne Songs, durch die die anderen angestachelt werden sollen, einen noch heißeren Song aufzulegen. Vom Kollektiv heißt es dazu: „Die ganze Rasselbande wird sich in Kostümen gegenseitig wegcatchen.“ Oder auch wegscratchen.

Bohnengold Reichenberger Straße 153, Kreuzberg, 8. April ab 20 Uhr, mehr Infos: https://www.instagram.com/diskolusion/?hl=de

Natürlich findet auch in diesem Jahr wieder die Oster-Klubnacht im Berghain statt. Am Samstagabend um 23.59 öffnen sich die schwarzen Türen, hinter denen die Wege in ein Wochenende voller Ekstase führen. Helena Hauff, Luke Slater oder auch Steffi spielen unter anderem im Berghain, oben in der Panorama Bar gibt es dann beispielsweise Fadi Mohem, Äme oder Jennifer Cardini auf die Ohren.

Berghain Am Wriezener Bahnhof, Friedrichshain, ab 8. April 23.59 Uhr, mehr Infos: https://www.berghain.berlin/de/

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de