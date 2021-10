Berlin - Nun hat es geklappt. Die Übernahme der Deutsche Wohnen durch die Vonovia ist perfekt. Wie der Bochumer Konzern am Dienstag vermeldete, hat er sich mit seinem verbesserten Übernahmeangebot an die Aktionäre insgesamt rund 87,6 Prozent der Stimmrechte an der Deutsche Wohnen gesichert. Bis zum 21. Oktober um Mitternacht hatten die Aktionäre der Deutsche Wohnen die Möglichkeit, ihre Aktien zu einem Preis von 53 Euro je Aktie anzudienen.

Durch die Übernahme entsteht ein Konzern mit rund 568.000 Wohnungen, mehr als 100.000 davon in Berlin. In einem ersten Übernahmeversuch hatte die Vonovia zunächst nicht die erforderliche Mehrheit erreicht, worauf sie ihr Angebot an die Aktionäre verbessert hatte.

Für die Aktionäre der Deutsche Wohnen, die das Angebot bis zum Ende der Annahmefrist angenommen haben, wird die Zahlung der Angebotsgegenleistung laut Vonovia voraussichtlich bis zum 2. November 2021 über ihre Depotbanken erfolgen.

„Wir können jetzt mit vereinten Kräften die großen gesellschaftlichen und sozialen Herausforderungen im Wohnungsmarkt angehen“, erklärte Vonovia-Chef Rolf Buch. „Wir haben vielfach bewiesen, dass wir mit der Bewirtschaftung einer größeren Zahl von Wohnungen erhebliche Vorteile erzielen können, die allen Stakeholdern zugutekommt. Wir stehen zu unserer Verantwortung, gemeinsam mit der Politik an konkreten Lösungen für bezahlbaren und klimafreundlichen Wohnraum zu arbeiten.“