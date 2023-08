Einmal Zuhälter sein: 20-Jähriger bietet minderjährige Mädchen im Internet an

Der Angeklagte Samuel P. trägt dunkle, unauffällige Kleidung, weiße Turnschuhe, Locken und einen Bart. Über den gesamten Zeitraum der Verhandlung sitzt er mit gesenktem Kopf auf seinem Stuhl. Er sagt wenig; seine Aussagen sind meist einsilbig und tonlos. Er wirkt in Gedanken versunken, in sich gekehrt.

Im Saal B327 des Kriminalgerichts Moabit muss sich der 20 Jahre alte Mann schweren Anschuldigungen stellen: Zwischen Dezember 2020 und März 2021 soll der Angeklagte zusammen mit einem Mitangeklagten drei Minderjährige zur Prostitution gedrängt haben. Er und sein Komplize hätten Profile für zwei der Mädchen auf Internetseiten erstellt, die Prostituierte an Freier vermitteln. Außerdem wird beiden vorgeworfen, 50 Prozent des Gewinns von den Mädchen verlangt zu haben.

Das jüngste Opfer war zum Tatzeitpunkt 13 Jahre, die beiden anderen Mädchen 16 Jahre alt. Es kam in mehreren Fällen zu ungeschütztem Geschlechtsverkehr sowie oraler Befriedigung. Sie haben in einem Fall 400 Euro bekommen, wie viele Freier es insgesamt waren, blieb jedoch offen. Wie Samuel P. das jüngste Opfer kennenlernte, kann oder will der Angeklagte nicht mehr sagen. Eine der Geschädigten habe in seiner Nähe gewohnt, das dritte Opfer sei eine Freundin dieses Mädchens gewesen. Zwei der Geschädigten äußerten sich heute unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor Gericht.

Zu Beginn des Prozesses ist nur ein einziger Verhandlungstag angesetzt. Bereits nach 15 Minuten wird die Verhandlung unterbrochen, um ein Verständigungsgespräch zu führen. Solche Gespräche werden von Gerichten dazu genutzt, damit die Prozessbeteiligten sich über ein mögliches Urteil schon vorab beraten können. Nach einigen Minuten steht fest: Sollte der Angeklagte gestehen, wird aufgrund seines Alters das Jugendstrafrecht angewendet. Ihm wird eine Haftstrafe zwischen elf Monaten und einem Jahr und vier Monaten zugeteilt, diese könne aber auf Bewährung angesetzt werden. Zusätzlich müsse der Angeklagte an jedes Opfer 1750 Euro zahlen.

Angeklagter gesteht sofort

Der Verteidiger des Angeklagten trägt das Geständnis vor. Die Taten räume der Angeklagte „vollumfänglich ein“, er „schäme sich sehr“, sein Verhalten sei „unentschuldbar“ gewesen. Der Angeklagte Samuel P. selbst bleibt zunächst stumm. Auf die Frage des Richters, ob er der Aussage seines Verteidigers zustimme, sagt er leise, „Ja“.

Auch die weiteren Fragen des Richters und der Staatsanwältin beantwortet der Angeklagte knapp. Oft vergehen zwischen Frage und Antwort mehrere Sekunden. Den zweiten Mitbeschuldigten kenne der Angeklagte schon lange, wer zuerst den Gedanken hatte, in das Prostitutionsgeschäft einzusteigen, kann er aber nicht mehr sagen. Auch, wer auf den Profilen der Mädchen was genau durchgeführt hätte, weiß er nicht mehr. Heute habe er aber keinen Kontakt mehr zu dem Mitschuldigen und wolle auch keinen mehr. Er sei nicht mehr die Person, die er vor drei Jahren gewesen sei. „Ich wusste damals nicht, was im Leben wichtig ist.“ Seine Gefühle über die Taten könne er „nicht in Worte fassen“.

Anschließend wird die Polizistin als Zeugin vernommen, die damals die Ermittlungen leitete. Aus ihrer Sicht sind beide Täter gleichermaßen verantwortlich. „Der eine hätte ohne den anderen die Taten nicht ausführen können.“ Welchen Einfluss die Vorfälle auf die Opfer gehabt haben, will sie nicht beurteilen. Dafür brauche man eine psychologische Ausbildung.



Genau dieses Detail verhindert an diesem Prozesstag ein Urteil, denn eine Zeugin ist nicht zu dem Gerichtstermin erschienen. Die Staatsanwältin beantragt deshalb einen zweiten Verhandlungstermin. Sie müsse von allen Geschädigten wissen, „was es mit den Opfern gemacht“ habe. Dieses Wissen sei für das Strafmaß entscheidend. Jedoch einigt sich das Gericht, den Haftbefehl aufzuheben. Der Täter habe gestanden und es bestehe keine erkennbare Absicht, sich der Justiz zu entziehen. Der nächste Verhandlungstermin ist am 22. August 2023.