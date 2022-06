Thomas Walther, 78, ist einer der bekanntesten Anwälte von KZ-Opfern. Er ist ein ruheloser Rechercheur, der früher auch immer wieder Täter aus der Nazizeit aufgespürt hat und so dazu beitrug, dass sie verurteilt wurden. Als früherer Chefermittler der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg sorgte er maßgeblich dafür, dass 2011 der frühere KZ-Aufseher John Demjanjuk in München verurteilt wurde. Ein richtungsweisendes Urteil in der deutschen Justizgeschichte. Denn als Hilfswärter im Vernichtungslager Sobibor wurde der gebürtige Ukrainer wegen Beihilfe zum Mord an 28.060 Menschen zu fünf Jahren verurteilt. Nun waren auch Prozesse gegen die Helfer der Mörder möglich.

Ebenfalls wegen Beihilfe wollte am Donnerstag dieser Woche das Landgericht Neuruppin das Urteil über den 101-jährigen Josef S. sprechen. Ihm wird vorgeworfen, dass er Wachmann im KZ Sachsenhausen war. Die Anklage lautet: Beihilfe zum Mord an mehr als 3500 Menschen. Josef S. erkrankte am Dienstag jedoch, die Urteilsverkündung ist verschoben.

Seit acht Monaten vertritt Thomas Walther im Gerichtssaal als Nebenkläger zehn Opfer und Hinterbliebene. Ein Gespräch darüber, warum Prozesse gegen 100-Jährige sinnvoll sind, warum auch Sekretärinnen wegen Beihilfe verurteilt werden können und was solche Urteile für den Krieg in der Ukraine bedeuten.

Berliner Zeitung: Herr Walther, vor Gericht steht ein 101 Jahre alter Mann wegen Taten, die 80 Jahre zurückliegen. Haben Sie als Anwalt der Gegenseite auch Mitleid mit diesem Mann – nicht dem Täter, sondern einem alten Mann?

Thomas Walther: Schwierige Frage. Mitleid könnte und würde aufkommen, wenn sich dieser Mann zeigen würde, wenn er sich öffentlich bekennen würde. Wenn er gesagt hätte: „Ja, ich war dort im KZ.“ So aber kann ich gar keinen emotionalen Zugang zu diesem Mann finden. Er verhält sich so, als wäre er ein vollkommen Fremder in diesem Verfahren. Als wäre er ein anderer als die angeklagte Person. Wer behauptet, er sei nicht als Wachmann im KZ Sachsenhausen gewesen, obwohl er es war, kann auch keine Reue zeigen. Und erst dann kann auf meiner Seite ein Mitgefühl für ihn als Menschen entstehen.

Volkmar Otto „Wer sich an solchen Verbrechen beteiligt, kann niemals sicher sein, dass er nicht verfolgt wird“: Thomas Walther.

Anwalt der Opfer Thomas Walther wurde 1943 in Erfurt geboren. Der Jurist arbeitete lange Jahre als Staatsanwalt und Richter in Memmingen, Kempten, Sonthofen und Lindau. Im Alter von 63 Jahren bewarb er sich bei der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg. Dort war er ab 2006 drei Jahre lang Chefermittler. Auch im Alter von 78 Jahren vertritt er noch Opfer als Nebenkläger in Prozessen gegen KZ-Wachleute oder andere Täter oder Helfer.

Sind Sie dafür, dass auch solch alte Täter ins Gefängnis müssen?

Ich bin grundsätzlich dafür, dass alle Verurteilten, die haftfähig sind, ihre Haftstrafe auch antreten. Völlig unabhängig vom Alter. Wenn die Verurteilten in einem solch miserablen gesundheitlichen Zustand sind, dass sie ihre Haftstrafe nicht menschenwürdig ertragen können, dann sollten und werden sie auch nicht in Haft kommen. In diesem Fall hier müsste erst einmal ein Urteil gesprochen werden. Wenn das rechtskräftig wäre, wird die Staatsanwaltschaft die Haftfähigkeit prüfen. Das machen dann Ärzte, die auch Behandlungsunterlagen einsehen. Und auch Verurteilte, die eine ärztliche Versorgung benötigen, aber grundsätzlich haftfähig sind, müssen in Haft. Dafür gibt es sogenannte Justizkrankenhäuser.

In Ihrem Plädoyer sagten Sie: „Eine wirklich angemessene Strafe gibt es nicht. Die Gräueltaten waren so furchtbar, dass jede Teilnahme, selbst wenn sie nur von untergeordneter Bedeutung war, nicht hoch genug bestraft werden kann.“ Sie haben fünf Jahre Haft gefordert, damit der Angeklagte am Ende seines Lebens eine Denkpause hat. Warum fünf Jahre?

Verfahren wegen Verbrechen in derartigen Lagern sind nicht so zahlreich, sondern sehr überschaubar, denn die deutsche Justiz hatte eine lange Denkpause. Bei dem ersten richtungsweisenden Urteil gegen John Demjanjuk lautete das Urteil: fünf Jahre. So ähnlich war es auch bei anderen Tätern. Das ist eine Orientierung. Zur Einordnung gebe ich zu bedenken, dass die Offiziere an der Rampe im Todeslager Auschwitz von der deutschen Justiz gerade mal zu vier bis sechs Jahren Haft verurteilt wurden.

Warum ist es so wichtig, dass solche Täter auch verurteilt werden? Was ist die Botschaft dieses Urteils, die über die Einzeltat hinausreicht?

Die Botschaft lautet: Die Beihilfe zu einer Mordtat verjährt genauso wenig wie die eigentliche Haupttat – also der Mord. Solche Prozesse zeigen: Solche Taten werden auf Dauer verfolgt; und wer sich an solchen Verbrechen beteiligt, kann niemals sicher sein, dass er nicht verfolgt wird. Mein Kollege und Mitstreiter Cornelius Nestler sagte den wichtigen Satz: „Auschwitz ist ein Ort, an dem man nicht mitmachen durfte.“ Das ist die Botschaft solcher Urteile an uns alle: Auch wenn Staatsunrecht geschieht, gibt es Orte und Taten, an denen sich niemand beteiligen sollte. Nicht nur Auschwitz ist ein solcher Ort, auch das KZ Sachsenhausen, in dem der nun Verurteilte seinen Dienst verrichtete. Und es gibt auch in der jüngeren internationalen Rechtsgeschichte solche Orte, etwa in den Kriegen in Ex-Jugoslawien oder in Ruanda. Und es wird sie wohl nun auch in der Ukraine geben.

Was ist für Sie ein gerechtes Urteil?

Ein Urteil ist immer dann gerecht, wenn es den Opfern und Nebenklägern gerecht wird. Das ist ganz klar der Maßstab für mich als Anwalt der Opfer und Hinterbliebenen. Diese Menschen sollen die Empfindung entwickeln, dass die deutsche Justiz ihnen gegenüber doch noch gerecht geworden ist.

Sie gelten als einer der wichtigsten Kämpfer gegen die Versäumnisse der deutschen Justiz in Fragen der Aburteilung von NS-Tätern. Wie groß sind die Versäumnisse?

Die Justiz hat geschlafen seit Ende der 60er-, Anfang der 70er-Jahre. Vorher gab es einige große Verfahren. Aber dann wurden interne Maßstäbe als Basis genommen, um Ermittlungsverfahren entweder gar nicht erst zu beginnen oder schnell wieder einzustellen oder nur mit geringen Strafen zu versehen.

AFP/Tobias Schwarz Der Angeklagte Josef S. zum Prozessauftakt im Oktober 2021 in einer umgebauten Sporthalle in Brandenburg/Havel.

Warum? Es wurden doch davor auch Täter verurteilt.

Wie gesagt: Die Offiziere an der Rampe von Ausschwitz wurden mit nur vier bis sechs Jahren Haft bedient. Dann gab es noch Hilfskräfte wie Wärter oder Lastwagenfahrer, die die Todgeweihten zur Gaskammer fuhren. Da hieß es dann: Bei deren relativ geringem Schuldanteil können die doch eigentlich gar nicht mehr verurteilt werden. So war die Sicht. Die niedrigen Strafen haben falsche Maßstäbe gesetzt. Das war ein großer Fehler.

Erst durch das Verfahren gegen John Demjanjuk, das frühere Mitglied der SS-Hilfstruppen im KZ Sobibor, und Ihre Recherche kam das Umdenken.

Genau. Die Recherche war meine Idee. Die lief vom März bis November 2008. Die Ergebnisse wurden von der Staatsanwaltschaft München übernommen, die dann Anklage erhoben hat. Auch Demjanjuk hat im Gericht die Beihilfe bestritten, hat behauptet, er sei nie als Wachmann in einem KZ gewesen, habe nie eine Uniform getragen. Er hat immer von Verwechslung gesprochen. So ist es nun auch im Prozess in Brandenburg an der Havel. Da sagt der Angeklagte auch, er sei kein Wachmann im KZ gewesen. Es sei eine Verwechslung mit jemandem, der den gleichen Namen hat.

Die Taten von damals wirken nach. Vor dem Prozess in Brandenburg erzählten Söhne von KZ-Opfern über ihre Väter. Sie hatten Tränen in den Augen. Wie wichtig sind solche Prozesse für die Überlebenden oder die Angehörigen?

Durch diese späten Prozesse vor einem deutschen Gericht wird den Hinterbliebenen, den Söhnen und Töchtern und den wenigen Überlebenden die Gelegenheit gegeben, über ihre ermordeten Angehörigen zu sprechen – und die deutsche Justiz hört ihnen zu und reagiert mit einer Suche nach Gerechtigkeit. Das ist etwas, womit diese Menschen nicht mehr gerechnet haben, da viele Jahrzehnte lang von der Justiz nichts mehr in dieser Richtung getan wurde. Eine Nebenklägerin aus einem Auschwitz-Verfahren sagte mal zu mir: „Das, was du hier für uns getan hast, das bedeutet für mich: Ich habe ein neues Leben gewonnen.“ Die Frau war weit über 90 und sprach von einem neuen Leben, weil sie über Jahrzehnte nicht gehört wurde. Durch solche Prozesse bekommen die Opfer eine Stimme. Die Generationen der „Vergessenen und Verdrängten“ bekommt ein Stück Frieden zurück und ihre Menschenwürde.

Volkmar Otto Ein Opfer: Antonie Grumbach aus Frankreich zeigt das Bild seines Vaters, der im Konzentrationslager Sachsenhausen ums Leben kam.

Seit mehr als einem Jahr läuft in Itzehoe ein Prozess gegen Irmgard F., heute 95 Jahre alt. Auch ihr wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen. Sie war während ihrer Zeit im KZ 18 bis 20 Jahre alt und gehörte nicht zu den Wachen, sondern war Sekretärin des Kommandanten des KZ Stutthof bei Gdansk. Erstmals ist damit eine Zivilangestellte eines KZ angeklagt. Wie beurteilen Sie diese Anklage?

Die Anklage gegen diese Frau bewerte ich in der gleicher Weise wie all die Verfahren gegen Wachmänner. Es ist doch kein wesentlicher Unterschied, ob ein Mann in einem KZ eine Uniform trägt oder ob sich eine Frau als Bankangestellte freiwillig meldet, um im KZ dem Kommandanten zuzuarbeiten. Über ihren Schreibtisch gingen alle Dokumente mit den Berliner Behörden, mit der SS-Führung. Auch die Listen der zu ermordenden Menschen, die Listen der Menschen, die nach Auschwitz sollten. Diese vermeintlich kleine Sekretärin war die Schaltstelle zwischen dem Kommandanten und allen anderen in der Hierarchie des KZ – bis hinunter zu den Wachleuten mit den Waffen. Diese Frau war nicht dienstverpflichtet, sie hätte jederzeit sagen könne: „Ich gehe zurück zur Bank.“

Warum können solche Leute für Morde belangt werden, an denen sie persönlich gar nicht konkret beteiligt waren?

Der juristische Gedanke „nicht konkret an der Tat beteilig“ stellt eine Verneinung dessen dar, was im Strafgesetz als Beihilfe für eine Straftat definiert ist. Es ist jede – wohlgemerkt jede – Unterstützung der Haupttat. Dabei geht es um jegliche Form der Hilfeleistung: Wer vor einem Bankraub für die eigentlichen Täter ein Fluchtauto kauft oder eine Pistole, macht sich der Beihilfe an diesem Bankraub schuldig. Auch wer während des Raubs vor der Bank Schmiere steht. Bei fast allen Delikten genügte es seit einer Ewigkeit, dass jemand Teil der Maschinerie ist – nur eben bei NS-Verbrechen galt dies lange Zeit nicht mehr. Das hat sich erst mit dem Fall Demjanjuk geändert.

Früher waren Sie Richter und Staatsanwalt, wie kam es, dass Sie sich mit der Verfolgung von NS-Tätern beschäftigt haben?

Ich war 63 Jahre alt, kurz vor der Pensionierung, als ich auf die Idee kam, mir eine neue Aufgabe zu suchen, eine echte Herausforderung. Vorher habe ich als Richter über Rauschgiftdelikte geurteilt oder über Schlägereien in der Disko. Dann sah ich diese Mitteilung, dass die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen zwei Mitarbeiter aus den Kreisen der Richter und Staatsanwälte sucht. Von September 2006 bis Juni 2009 war ich dort einer von acht Ermittlern. Und da kam der Fall Demjanjuk.

Sie sind 1943 in Erfurt zur Welt gekommen. Haben Sie Ihre Eltern nach Ihrer Zeit unter den Nazis befragt?

Die Befragung der Eltern wie bei der 68er-Generation war bei meinen Eltern nicht nötig. Meine Eltern haben mir schon als kleines Kind klargemacht, was Nationalsozialismus bedeutet. Mein Elternhaus war kein schweigsames, wie bei so vielen in den Zeiten nach dem Krieg. Mein Vater spielte in meiner Entwicklung eine wichtige Rolle. Er war Bauunternehmer, hatte viele jüdische Kunden, Geschäftspartner und Freunde. In der Reichspogromnacht 1938, als überall im Nazi-Reich die Synagogen angezündet wurden, hat mein Vater zwei jüdische Ehepaare in einem Gartenhaus versteckt. Über Wochen, bis sie aus Deutschland rauskamen. Zu einem der Paare hatte ich auch noch Kontakt, als mein Vater bereits tot war.

Sie sind 78 Jahre alt. Warum genießen Sie nicht Ihren Ruhestand? Was gibt Ihnen dieses Engagement ganz persönlich?

Es ist ein Engagement in einem Bereich, in dem ich in meinem Alter noch etwas bewirken kann. Und das Echo der Leute, für die ich das mache, gibt mir die Energie, weiterzumachen. Es ist nun mal weiterhin notwendig. Es ist wichtig, dass es in einem Gerichtsverfahren nicht nur Akten gibt. Es ist wichtig, die wahrhaftigen Gesichter der Opfer in den Prozessen zu sehen, die Zeugnis ablegen für die Abertausenden, die nicht überlebt haben, und für die wenigen Überlebenden. Es ist wichtig, den Opfern ein Gesicht zu geben und eine Stimme, als Gegengewicht zur allgemeinen Gleichgültigkeit gegenüber solch lange zurückliegenden Verbrechen.

Aus Ihrer Sicht und aus der der Opfer, was ist wichtiger: dass auch die letzten noch lebenden Täter verurteilt werden oder dass sich jemand von ihnen zu seinen Taten oder seiner Mitschuld bekennt?

Da sehe ich kein Entweder-oder. Beides wäre gut. Denn auch wenn sich ein Täter voll zu seinen Taten bekennen würde, erübrigt sich dadurch nicht die Notwendigkeit, weiter gegen andere mögliche Täter vorzugehen. Die spät entdeckten Täter haben sicher nichts vergessen. Sie mögen Details verdrängt haben, aber sie wissen ganz sicher, woran sie da beteiligt waren. Die meisten schweigen allerdings. Es gab einige wenige SS-Männer, die sagten: „Ja, ich war dort im KZ.“ Immerhin das haben sie eingestanden. Aber dann kamen die üblichen Ausreden: „Ich habe nur Befehle ausgeführt.“ Den Satz „Auschwitz ist ein Ort, an dem man nicht mitmachen durfte“ hat bislang nur ein Angeklagter vor Gericht wiederholt.

Wie viele solcher Täter, Mittäter und Beihelfer sind noch am Leben? Wie viele solcher Prozesse wird es noch geben? Gibt es eine Art Schlussstrich?

Das Wort „Schlussstrich“ möchte ich überhört haben. Ein solcher wurde bereits 1947/48 gefordert. Doch ein Schlussstrich hätte etwas Künstliches. Er würde das willkürliche Ende einer nach dem Gesetz notwendigen Maßnahme bedeuten. Niemand kann sagen, wie lange es noch solche Verfahren geben wird. Aber ein Verfahren steht möglicherweise kurz vor der Anklage. Ob es weitere geben wird, weiß auch ich nicht.

