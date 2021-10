Brandenburg/Havel - Da liegt dieser Brief auf dem Tisch: altes, vergilbtes Papier, eng beschrieben mit Bleistift, in Holländisch. Das Schreiben beginnt mit den Worten: „Mit diesem Brief muss ich Abschied von euch allen nehmen. Wenn du oder ihr diesen Brief erhaltet, bin ich schon von euch gegangen. Ich hoffe und vertraue darauf, dass du stark bleiben wirst …“

Ganz oben auf dem Brief steht das Datum: 1. Mai 1942. Es ist der Abschiedsbrief von Johan Hendrik Heijer, einem holländischen Sozialdemokraten, der damals von drei SS-Männern im KZ Sachsenhausen erschossen wurde. Genau wie die anderen 70 Mitglieder einer Widerstandsgruppe, mit denen er gegen die Nazis gekämpft hatte.

„Für mich war mein Vater nicht nur ein Widerstandskämpfer. Für mich war er ein Held“, sagt Christoffel Heijer. Er hat diesen Brief an diesem Mittwochmorgen mit nach Brandenburg an der Havel gebracht. Denn dort wird am nächsten Tag ein Prozess von großer internationaler Tragweite beginnen: Der 100 Jahre alte Josef S. soll dann vor Gericht stehen. Er muss sich – 76 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs – verantworten. Die 32-seitige Anklageschrift wirft dem Mann Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen vor. Josef S. war bis Februar 1945 SS-Wachmann im damaligen KZ Sachsenhausen bei Oranienburg.

Volkmar Otto Der Abschiedsbrief von Johann Hendrik Heijer.

Christoffel Heijer sagt, dass der Prozess für ihn und viele andere Angehörige von Opfern des NS-Regimes sehr wichtig sei. „Ich habe meinen Vater im Alter von sechs Jahren zum letzten Mal gesehen. Ich wusste nicht, dass es das letzte Mal sein wird. Es war ein Schock, als mir das klar wurde.“ Der Verlust des Vaters habe sein gesamtes Leben beeinflusst und geprägt. Auch, dass die Täter nicht verurteilt wurden. Er habe noch immer Albträume. Heijer ist 87 Jahre alt, seine Stimme ist brüchig, wenn er über seinen Vater spricht, immer wieder wird sie von Tränen erstickt. Aber er spricht klar und konzentriert: „Mord ist kein Schicksal. Mord ist ein Verbrechen, das nicht verjähren kann.“

Heijer ist mit Antoine Grumbach gekommen, einem 80 Jahre alten Franzosen, dessen Vater ebenfalls in Sachsenhausen ermordet wurde. Beide werden von Anwalt Thomas Walther vertreten, einem der renommiertesten Anwälte in diesem Bereich. Insgesamt gibt es 17 Nebenkläger, davon sieben KZ-Überlebende. „Es ist kein alltäglicher Prozess“, sagt Walther. „Eigentlich ist die Anklageschrift ein Anachronismus.“ So viele Jahre nach dem Krieg werde nun erst verhandelt, welche Rolle den Tätern zukomme und vor allem den Mithelfern und Beihelfern. „Das hätte juristisch schon lange geklärt werden müssen“, sagte er. Es geht um eine Suche nach Wahrheit.

Versäumnisse der bundesdeutschen Justiz

„In Deutschland wird von vielen gar nicht gesehen, welche Bedeutung dieser Fall hat“, sagt Christoph Heubner, Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees. „Bei diesem Prozess geht es nicht um das Rachebedürfnis von Überlebenden. Er ist Ausdruck der Erwartung, dass ein Gericht ein Urteil spricht. Es sind Prozesse einer späten Gerechtigkeit.“ Die Verhandlung fände erst so spät statt, weil die deutsche Justiz die NS-Prozesse über viele Jahrzehnte sträflich vernachlässigt habe. „Sie hat kein Interesse gehabt, die Täter zu verfolgen.“

Volkmar Otto Anwalt und Vertreter der Nebenkläger: Thomas Walther.

Die wenigsten Täter und ihre Helfer wurden vor Gericht gestellt, nur ein Bruchteil wurde verurteilt. Heubners Beispiel: Im KZ Stutthof waren 3000 Wachleute eingesetzt, nur 50 wurden verurteilt. „Die Täter sind einfach zurückgekehrt in die Mitte der deutschen Gesellschaft. Sie sind verschwunden ins Schweigen und ins Weiterleben.“ Dieses Schweigen beinhalte immer auch eine weitere Verachtung der Opfer. Die Täter könnten auch der heutigen Jugend berichten, was es heißt, in solche Verbrechen zu geraten.

Die Gewalt, die die Väter der beiden Nebenkläger tötete, sei noch immer real, sagt Heubner. Die Gefahr strahle bis in die Gegenwart, das zeige der Antisemitismus in ganz Europa, der Rechtsextremismus und der populistische Hass, das zeige der Anschlag in Halle oder die gerade bekannt gewordenen antisemitischen Schmierereien in der Gedenkstätte Auschwitz. „Das ist ein bitteres Gefühl für die Überlebenden und Hinterbliebenen, dass dieser Prozess in einem solchen Umfeld stattfindet.“ Die Schmierereien in Auschwitz seien widerlich. „Die Inbesitznahme der Gedenkstätte durch Antisemiten ist eine Machtdemonstration: Wir sind noch da. Glaubt bloß nicht, dass es vorbei ist. Das ist für Opfer unerträglich.“

Gerade deshalb sei es wichtig, dass am Tag vor dem Prozess die Söhne der Ermordeten sprechen. „Wir wollen hier den Blick auf die Opfer richten“, sagt er. „Denn morgen richtet sich der Blick auf den Täter.“

Klare Erwartungen an den Angeklagten

Antoine Grumbach, der französische Architekt, äußert eine klare Erwartung an den Prozess: „Ich erwarte, dass sich dieser Mann für schuldig erklärt und die Rolle annimmt, die er in dieser Tötungsmaschinerie eingenommen hat.“ Der Franzose berichtet, dass sein Vater mit seiner Mutter 1940 von Paris nach London wollte zur Widerstandsbewegung von Charles de Gaulle. Sie gingen nach Algerien, um ein Schiff nach England zu bekommen. Dann kämpfte er in Marokko im Widerstand, wurde von französischen Polizisten festgenommen, per Flugzeug nach Deutschland gebracht. Sein Vater sei im Arbeitslager und in einem Todeslager gewesen. In Sachsenhausen starb er dann im „Kleinen Revier“. Das sei ein Ort gewesen, an dem die Gefangenen kein Essen bekamen und dem Sterben überlassen wurden. „Mein Vater war Jude, aber er wurde nicht als Jude ermordet, sondern als Widerstandskämpfer.“

Volkmar Otto Antonie Grumbach zeigt ein Foto seines Vaters.



Der Prozess sei wichtig, um die Verbrechen im KZ zu erklären, denn in Sachsenhausen seien viele Tötungsvarianten erst ausprobiert worden, die dann in anderen KZ eingesetzt wurden. „Die Welt muss wissen, wie diese Maschinerie funktioniert hat“, sagt Antoine Grumbach.

Christoffel Heijer erzählt, sein Vater sei im März 1941 von zwei holländischen Gestapo-Männern verhaftet worden, ebenso alle 71 Mitglieder der Widerstandsgruppe. Ihnen wurde vorgeworfen, Waffen zu besitzen und illegal eine Zeitung herauszugeben. „Er wurde gefoltert, hat aber nicht ausgesagt“, berichtet sein Sohn. Als Sechsjähriger habe er mit der Mutter seinen Vater noch im Gefängnis besuchen können. „Ich habe den Gestank des Toiletteneimers noch immer in der Nase.“ Die gesamte Gruppe wurden nach Sachsenhausen gebracht. Heijer nennt auch die Namen der drei SS-Männer, die seinen Vater erschossen haben. Sie seien nicht verurteilt worden.

Als der Abschiedsbrief seines Vaters kam, habe seine Mutter graue Haare bekommen. „Sie hat nur noch geweint, geweint, geweint. Und irgendwann nie wieder über den Krieg gesprochen.“