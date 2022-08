In all den Jahren ist die Wirkung der in das Bordsteinpflaster eingelassenen Messingquader eher noch gestiegen. Nicht immer, aber immer öfter bleibe ich stehen, um die auf der Messingplatte eingearbeiteten Informationen zu lesen. Namen, Lebensdaten, Sterbeort. In Berlin, aber auch andernorts, machen die Stolperseine, ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, dem Passanten bewusst, dass es ein nachbarschaftliches jüdisches Leben gab, das systematisch ausgelöscht wurde. In Berlin gibt es die Stolpersteine seit 1996. Inzwischen werden sie für Angehörige der verschiedenen Opfergruppen des NS-Regimes, also für Juden, Sinti und Roma, Menschen aus dem politischen oder religiös motivierten Widerstand, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, Opfer der „Euthanasie“-Morde und für Menschen, die als vermeintlich „Asoziale“ verfolgt wurden, verlegt.

Auf bizarre Weise ist diese Ursprungsidee nun konterkariert worden. Vor dem früheren Sitz des Auswärtigen Amtes in Berlin befinden sich seit November 2021 auf insgesamt 56 dort verlegten Stolpersteinen auch Namen von Mitarbeitern ehemaliger NS-Funktionseliten. Zuerst hatte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel darüber berichtet. Die Stolpersteine sollten demnach Beschäftigten des Auswärtigen Amtes (AA) gewidmet worden sein, die 1933 aus dem Dienst entlassen, verfolgt oder umgebracht worden seien. Dabei ist es, so haben Recherchen ergeben, zu Fehlern gekommen. Einige Namensschilder seien Mitarbeitern des AA gewidmet, die erwiesenermaßen Sympathisanten oder Zuarbeiter des NS-Apparates waren, darunter Georg von Broich-Oppert, der ab 1939 im IG-Farben-Konzern Abteilungsleiter war. Alfred Lütgens, dessen Name ebenfalls auf einem Stolperstein steht, war persönlicher Referent des Militärbefehlshabers in Posen.

Eine historisch belastete Institution

Die falsche Benennung zeigt, wie fragil und anfällig die Idee einer zivilgesellschaftlichen Erinnerung an die NS-Opfer ist. In diesem Fall muss schon der Versuch paradox erscheinen, eine Art Gruppengedenken im Namen einer historisch extrem belasteten Institution zu betreiben. Tatsächlich handelt es sich nicht um eine Aktion des Auswärtigen Amtes selbst, sondern um eine ehrenamtliche Initiative von AA-Mitarbeitern.

Über die Stolperstein-Idee verrät diese beschämende Entdeckung, dass das Gedenken nicht mit einer rituellen Markierung auf dem Gehweg getan ist. Ein Stolperstein kann allenfalls der Anstoß zu einer Beschäftigung mit der Geschichte eines Opfers sein.