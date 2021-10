Berlin - Wer sich über falsch abgestellte Elektro-Tretroller ärgert, kann ihnen die gelbe Karte zeigen. „Dieses Fahrzeug steht im Weg“: Das steht auf den auffälligen Pappanhängern, die man ganz einfach am Lenker des E-Scooters befestigen kann. Die Karten gibt es kostenlos beim Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin (ABSV), wo man sich über die hohe Nachfrage freut. „Wir haben die Resonanz ein wenig unterschätzt“, sagte Paloma Rändel, die Sprecherin des Vereins, am Freitag.

Die Aktion sollte sich zunächst auf die Woche des Sehens, die am vergangenen Montag begann, und den Internationalen Tag des weißen Stocks am 15. Oktober beschränken. Doch nun gehe sie weiter. „Die gelben Karten wurden uns aus den Händen gerissen“, berichtete Rändel. Schon zu Beginn der Woche waren alle tausend Karten weg. „Wir haben sofort nachgedruckt. Doch auch die 5000 neuen Exemplare gehen inzwischen zur Neige“, so die Sprecherin. Es gebe sie aber noch per Mail unter presse@absv.de.

Experten geben Tipps: Was ist nach einem Unfall zu tun?

Inzwischen träfen auch aus anderen Bundesländern Kartenbestellungen ein, hieß es. Partnerverbände des ABSV bekämen die Druckvorlagen für die unübersehbaren gelb-schwarzen Pappanhänger auf Wunsch. Natürlich werde die Kartenaktion das Problem nicht aus der Welt schaffen. Aber sie könne unübersehbar darauf aufmerksam machen.

„Wir freuen uns über die Resonanz“, sagte Paloma Rändel. „Aber sie macht uns auch betroffen. Denn sie zeigt, was für ein großes Problem falsch abgestellte E-Scooter mittlerweile sind, wie viele Menschen sich genervt und belästigt fühlen.“ Die kreuz und quer auf Gehwegen stehenden oder liegenden Mini-Zweiräder sind eine Unfallgefahr für viele Passanten, insbesondere für blinde und sehbehinderte Menschen. Das gelte gerade jetzt, in der nun beginnenden dunklen Jahreszeit.

„Diese Unfallquellen sind völlig unnötig“, hieß es bei dem Verein. „Der ABSV fordert deshalb von den Nutzenden mehr Rücksichtnahme, von den Verleihfirmen bessere Aufklärung und strengere Regeln sowie von den Verantwortlichen in den Bezirken eine schnelle Einrichtung fester Abstellflächen jenseits der Gehwege.“

Seit ihrer Zulassung im Juni 2019 haben E-Roller zu zahlreichen Unfällen sehbehinderter und blinder Menschen geführt. Dabei ist eine gefährliche Gesetzeslücke deutlich geworden: Wenn jemand über einen auf dem Gehweg liegenden E-Roller stolpert und sich verletzt, ist die Haftungsfrage völlig ungeklärt. Weder die Verleihfirmen oder deren Versicherungen noch die Kommunen sehen sich in so einem Fall in der Verantwortung.

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband, der Deutsche Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf sowie Pro Retina Deutschland haben deshalb zehn Ratschläge veröffentlicht, wie man sich als Opfer eines E-Roller-Unfalls richtig verhält. Sie sind im Internet unter www.woche-des-sehens.de/e-roller verfügbar. So sollte man nicht nur die Polizei hinzuziehen, sondern unbedingt das Verleihunternehmen und das kleine Versicherungskennzeichen am Heck des E-Scooters feststellen oder feststellen lassen, hieß es. Auch aussagekräftige Beweisfotos der Unfallstelle und Unfallsituation sowie der Umgebung erhöhen die Chance, Ansprüche durchzusetzen. In Bremen gebe es bereits ein Gerichtsverfahren zum Thema.

„E-Scooter können ein großes Hindernis für blinde und sehbehinderte Menschen darstellen“, sagte Ioana Freise vom Unternehmen Tier Mobility, das solche Fahrzeuge vermietet. „Daher appellieren wir an alle Nutzerinnen und Nutzer, die E-Scooter und andere Fahrzeuge ordnungsgemäß und rücksichtsvoll abzustellen.“ Mit Informationsveranstaltungen in Osnabrück und Chemnitz nahm der Anbieter am Freitag am Internationalen Tag des weißen Stocks teil.