Schwere Vorwürfe gegen den Vorstand: Untreue und Bereicherung beim CSD Berlin?

Am 22. Juli sollen wieder Hunderttausende Menschen durch die Innenstadt von Berlin ziehen und für queere Belange demonstrieren. Dann nämlich soll der diesjährige Christopher Street Day (CSD) unter dem Motto „Be their voice – and ours! Für mehr Empathie und Solidarität!“ stattfinden. Doch schwerwiegende Vorwürfe überschatten die Vorbereitungen. Könnte es sein, dass sich Vorstandsmitglieder, die eigentlich ehrenamtlich arbeiten, finanzielle Vorteile durch den CSD verschafft haben?

Die Berliner Zeitung ist in den vergangenen Monaten diversen Anschuldigungen gegen die Vorstandsmitglieder nachgegangen, hat mit Vereinsmitgliedern und ehemaligen Vorständen gesprochen und Einsicht in interne Unterlagen genommen. Durch die Recherchen ergibt sich das Bild eines zutiefst gespaltenen Vereines, eines Vorstands, dessen Mitglieder eine auffällige wirtschaftliche Nähe zu ihrem Ehrenamt haben und ein fragwürdiges Geschäftsgebaren pflegen. Eine Gruppe von Vereinsmitgliedern spricht sogar von Straftaten. Konkret von Untreue und Verstößen gegen das Geldwäschegesetz.

Den CSD gibt es in Berlin bereits seit dem Jahr 1979. Waren es damals noch ein paar hundert Schwule und Lesben, die für mehr Gleichberechtigung demonstrierten, ist daraus 40 Jahre später der größte Straßenprotest Berlins geworden, mit jährlich einer halben bis zu einer Millionen Teilnehmer. Der CSD ist nicht mehr einfach nur eine Demonstration für die Rechte der LSBTI-Community. Er ist ein Wirtschaftsfaktor für die Hauptstadt.

Laut einer Studie von 2016 spült der Berliner CSD rund 177 Millionen Euro jedes Jahr in den Wirtschaftskreislauf. Allein 26,5 Millionen Euro lassen sich Touristen dabei die Übernachtungen kosten. Der CSD ist damit auch für große Unternehmen eine attraktive Gelegenheit, sich zu präsentieren und Werbung für sich zu machen. Firmen wie Mercedes, Coca-Cola oder Bayer sind seit vielen Jahren dabei. Mit eigenen Trucks oder als Sponsoren.

Wagen beim CSD: Startgebühren bis 10.000 Euro

Dafür greifen die Unternehmen teilweise tief in die Tasche. So kostet die Startgebühr mit einem eigenen Wagen bis zu 10.000 Euro. Hinzu kommen oft Sponsoring-Verträge im sechsstelligen Bereich. Schon seit Jahren bemängeln Kritiker, dass aus der politischen Demonstration eine kommerzielle Großveranstaltung geworden sei. Dass es weniger um Gleichberechtigung und queere Ideale gehe als ums Geld.

Seit einigen Monaten nun richtet sich dieser Vorwurf auch gegen die eigenen Reihen. Möglicherweise haben die beiden Vorstandsmitglieder Patrick Ehrhardt, 31, und Ulli Pridat, 34, versucht, sich ein Stück vom Geldkuchen abzuschneiden.

Ausgelassen feiern Hunderttausende beim CSD 2022. Imago

Der Streit bricht im Januar dieses Jahres aus. Erst zwei Monate zuvor, im November 2022, ist im Berliner CSD e.V. ein neuer Vorstand gewählt worden. Ulli Pridat und Patrick Ehrhardt gehören ihm schon zum zweiten Mal an. Neu hinzu kommen unter anderem die bekannte Berliner Frauenrechtlerin und Anwältin Seyran Ates und der Anwalt Aron Sircar.

Es dauert allerdings nur zwei Monate, da reicht Sircar, der im Vorstand für die Finanzen zuständig war, schon wieder seinen Rücktritt ein. Und er fügt diesem einen erklärenden Brief an die anderen Vorstandsmitglieder bei. Er habe, so schreibt er, innerhalb kurzer Zeit „erheblich vernachlässigte Sachverhalte und strukturelle Probleme“ vorgefunden. „In einem Ausmaß, das die Arbeit und die Verantwortung eines Ehrenamtes überschreitet.“



Gegenüber der Berliner Zeitung spricht Sircar vor allem von zwei fragwürdigen Umständen, die ihn letztlich zu diesem Schritt veranlasst hätten.

So habe es in den vergangenen Jahren wiederholt Geldüberweisungen des Vereins auf ein Schweizer Bankkonto gegeben. Anlass seien Rechnungen im vierstelligen Bereich gewesen, aus denen jedoch weder rechtlich verbindliche Angaben wie Geschäftssitz oder Steuernummer hervorgingen, noch welche Leistungen im Gegenzug eigentlich erbracht worden seien. „Mir gegenüber hat der Vorstand Patrick Ehrhardt immer betont, es habe wegen der Überweisungen in den vergangenen Jahren keine Reklamation durch die Buchführung oder das Finanzamt gegeben, weswegen die entsprechenden Rechnungen korrekt seien“, sagt Sircar. Dies aber sei falsch. Denn eine inhaltliche Prüfung der Rechnungen erfolge meist erst im Verdachtsfall.

Auf Anfrage der Berliner Zeitung erklärt ein Rechtsanwalt, der den CSD-Vorstand presserechtlich vertritt, der Vorwurf, es wären wiederholt Geldbeträge auf Konten in der Schweiz überwiesen worden, sei „aus der Luft gegriffen“. Es sei lediglich richtig, „dass es einen Dienstleister in der Schweiz gibt“. Zudem droht der Anwalt der Berliner Zeitung mit einer Strafanzeige wegen Verleumdung, sollte anderes behauptet werden.

Getränkeverkauf: Bargeldeinnahmen in fünfstelliger Höhe

Die Berliner Zeitung konnte Einsicht in die Rechnungen nehmen. Empfänger ist ein Mitglied des sogenannten Kernteams des Vereins. Laut der Vereinswebsite soll er als Freelancer Beratungstätigkeiten übernommen haben. Zudem war er, zumindest in der Vergangenheit, Vertreter der Berliner Clubkommission. Warum sich dessen Konto jedoch ausgerechnet in der Schweiz befindet, ist unklar.

Der andere, noch schwerwiegendere Vorwurf richtet sich vor allem gegen Patrick Ehrhardt. Im Jahr 2022 soll er am Ende des CSD die Bargeldeinnahmen der Getränkewagen eingesammelt haben, so beschreiben es mehrere Mitglieder des Vereins unabhängig voneinander. Zuvor hatte der Vorstand beschlossen, dass die Getränkewagen in diesem Jahr nicht wie sonst von externen Unternehmen betrieben werden, sondern vom Verein selbst.

Wie viel Geld es genau war, das Ehrhardt an diesem Tag einsammelte, kann offenbar nur er wissen, da er dabei nach Aussagen anderer Vereinsmitglieder allein war. Anschließend habe er die Einnahmen in fünfstelliger Höhe über einen Zeitraum von fünf Monaten bei sich zu Hause aufbewahrt. Aron Sircar berichtet, dass Ehrhardt erst nach mehrfacher Aufforderung und der Androhung einer Strafanzeige am vorletzten Tag des Jahres, dem 30. Dezember, einen Barbetrag in Höhe von 69.875 Euro auf das Vereinskonto eingezahlt habe. Hierfür habe er extra seinen Urlaub in Spanien unterbrochen. Zuvor habe er sehr unterschiedliche Angaben zur Höhe des Betrags gemacht. „Mal sprach er von 15.000 Euro, dann von 90.000 Euro“, so Sircar. Niemand könne sagen, wie viel es tatsächlich gewesen sei. Der Verdacht, dass Ehrhardt einen Teil des Geldes für eigene Zwecke verwendet habe, stehe im Raum.

Feiernde der LSBTI-Community beim CSD 2022. Imago

Die Fragen hierzu beantwortet der Anwalt des Vorstands zunächst damit, dass weder gegen zivilrechtliche, vereinsrechtliche noch steuerrechtliche Vorschriften verstoßen worden sei. Eine gesetzliche Vorschrift, dass Bargeldeinnahmen sofort und direkt auf das Vereinskonto eingezahlt werden müssten, existiere nicht. Dass hier möglicherweise der Tatbestand der Untreue erfüllt sein könnte, scheint er nicht gelten lassen zu wollen.

Stattdessen antwortet er ausweichend auf die Frage, wie hoch die Differenz zwischen dem eingenommenen und dem tatsächlich eingezahlten Betrag gewesen sei. Ein „Kassenfehlbestand“ habe auch nach Prüfung „der Verdachtsmomente“ nicht festgestellt werden können, schreibt der Anwalt. Es sei zudem unwahr, dass „Urlaub abgebrochen werden musste“, dass damit die Drohung einer Strafanzeige in einem Zusammenhang gestanden habe, oder dass es für die Bargeldeinnahmen keine schriftlichen Belege geben würde.

Doch die Vorwürfe Sircars reichen weiter: Denn nach der Einzahlung konnte Ehrhardt offenbar der Bank, bei der der Verein sein Konto hat, diese Belege für die Bargeldeinnahmen nicht vorweisen. Dabei muss laut Geldwäschegesetz bei Bareinzahlungen über 10.000 Euro stehts die Herkunft des Geldes nachgewiesen werden. Unterlagen, die der Berliner Zeitung vorliegen, belegen, dass die Bank mehrfach solche Belege angefordert hatte. Offenbar ohne Erfolg. Insider berichten, dass Erhardt im Nachhinein Dritte gebeten habe, eine „eidesstattliche Erklärung“ zur Bestätigung der Bareinnahmen abzugeben. Wissentlich, dass diese Personen beim Einkassieren des Bargeldes nicht anwesend waren. Der Anwalt des Vereinsvorstands bestreitet auch dies.



Seit dem Rücktritt von Aron Sircar versucht eine Gruppe von 14 langjährigen Vereins- und ehemaligen Vorstandsmitgliedern Licht ins Dunkel zu bringen. Man wolle den CSD 2023 nicht in Gefahr bringen, doch Aufklärung sei dringend notwendig, teilen die Mitglieder der Berliner Zeitung mit.

Mitglieder haben 100 Fragen an den Vorstand

Sie sprechen von einem Vorstand, der zwar offiziell aus vier Mitgliedern bestehe, dessen operatives Geschäft aber faktisch nur von Patrick Ehrhardt und Ulli Pridat geführt werde. Sie kritisieren, dass die beiden intransparent agieren würden. Schon in der Vergangenheit war es in diesem Zusammenhang mehrmals dazu gekommen, dass Vorstandsmitglieder nicht mehr auf ihre Vereins-Mail-Konten zugreifen konnten, nachdem sie interne Kritik geübt hatten. Administrator für diese Mail-Konten soll Patrick Ehrhardt sein. Dies wurde wiederholt bei Mitgliederversammlungen thematisiert.

Zudem weisen sie darauf hin, dass etwa Erhardt auf seinen Profilen bei Facebook und LinkedIn erst als „Lead Board Member“ und dann als „Head of Board Member“ auftrete und sich einmal in einem Interview als „CEO“ des Vereins bezeichnet habe. Obwohl es solche Hierarchien im Verein gar nicht gebe. Die Fragen der Berliner Zeitung hierzu werden damit beantwortet, Herr Ehrhardt habe damit zum Ausdruck bringen wollen, Teil des Vorstands zu sein. Nach interner Kritik habe er die Bezeichnung auf LinkedIn gelöscht.

Die 14 Mitglieder kritisieren auch, dass Ulli Pridat als Gesellschafter und Geschäftsführer der Agentur bluCom Communication & Events GmbH beruflich die Organisation von CSD-Trucks für Unternehmen organisiert. Und gleichzeitig als Vorstand des Vereins darüber entscheidet, welche Akteure am CSD mit einem Truck teilnehmen.

Im März dieses Jahres schickten die Mitglieder einen umfangreichen Fragenkatalog an den Vorstand, um intern aufzuklären. Der Katalog liegt der Berliner Zeitung vor und umfasst 100 Fragen. Darin wird etwa gefragt, ob „vom Berliner CSD e.V. direkt Erfolgs-, Vermittlungshonorare bzw. Provisionen für Sponsorenverträge an Vorständ:innen, Teammitglieder, Agenturen oder dritte Personen gezahlt worden“ seien. Oder ob bei Ulli Pridat nicht eigentlich ein Interessenskonflikt bestehe.

So gebe es den Verdacht, dass Unternehmen, die von Pridats Firma betreut würden, bereits vor dem Anmeldeverfahren eine Mitfahrgarantie erhalten hätten, während Kunden anderer, konkurrierender Agenturen zunächst auf eine Warteliste kamen und teilweise mittlerweile eine Teilnahmeablehnung erhielten. Neu beim diesjährigen CSD ist, dass die Teilnahme auf 75 Wagen gedeckelt wurde. Der Anwalt des Vorstands teilt hierzu lediglich mit, eine Bevorzugung gebe es nicht. Zumindest aber kann man annehmen, dass Pridats Agentur durchaus von der Doppelfunktion ihres Geschäftsführers profitiert.

Teilnehmer des CSD 2022 auf der Straße des 17. Juni Imago

Die Gruppe von Mitgliedern fordert neben der Beantwortung der Fragen auch eine außerordentliche Mitgliederversammlung, um alle Mitglieder des Vereins über die Vorgänge zu informieren. Der Vorstand aber habe die Beantwortung des Fragenkatalogs abgelehnt, ebenso die Einberufungen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Stattdessen boten Pridat und Ehrhardt ein Mediationsverfahren an, mit einem Mediator, der vom Vorstand ausgewählt werde. Dies wiederum lehnen die Vereinsmitglieder ab. Es bestehe die Gefahr eines unfairen Verfahrens, und dass mögliche strafrechtliche Anschuldigungen unter den Tisch gekehrt werden, sagen sie.

Der Anwalt des Vorstands teilt hierzu mit: „Die Durchführung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verlangt nach der Vereinssatzung die Bejahung eines Vereinsinteresses, was bei losen Verdachtsmomenten nicht erkannt werden kann, oder wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt hätte.“ Dieses Quorum sei nicht erreicht worden. Jedoch sei die reguläre Mitgliederversammlung um einen Monat auf August vorgezogen worden.

Die 14 Vereinsmitglieder wiederum erwidern, der Vorstand habe es abgelehnt, eine Liste der rund 200 Mitglieder herauszugeben, weswegen nicht alle über die Abstimmung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung hätten informiert werden können. Deswegen wurde inzwischen Klage auf Herausgabe der Mitgliederliste eingereicht. Bis zum heutigen Tag ist es zu keiner Klärung der Sachverhalte gekommen.

Unterdessen bereitet sich Berlin auf eine weitere sommerliche CSD-Parade vor. Bislang betonen alle Beteiligten, dass es ihnen trotz allem wichtig sei, dass der CSD stattfinden könne. Kein einfaches Jahr also für die queere Community, die nach außen geschlossen auftreten will, deren stärkster Verein im Inneren aber erbittert streitet.