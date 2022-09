Lalülalü. Die Türen der S-Bahn schließen sich und das vertraute Schienengeräusch schwillt langsam an. Gefühlt bin ich auf dem Weg in die entgegengesetzte Richtung. Denn die Menschen hier fahren zur Arbeit – ich will dagegen schnell ins Bett fallen, nach einer durchtanzten Nacht.

Sonst kostet es mich keine Mühe den Berlinern so nah zu sein und doch weit weg, ich schaue automatisch durch sie hindurch. Heute starre ich krampfhaft auf den Boden, auf ein Fahrrad, dann auf meine Hände. Wohin mit den Augen? Ach ja, dieses Gerät. Ich hole mein Smartphone aus der Tasche. Die Buchstaben verschwimmen, das Fenster ist ein besserer Blickpunkt. Lila Wolken. Graffiti. Wieder Leute.

Gleichschritt kann manchmal Anspannung und Entspannung sein

Es gibt diese Orte in Berlin, die sind voller Menschen. Und trotzdem sind sie totenstill. Der vordere Teil der Berghain-Schlange zum Beispiel. Er erstarrt aus Angst vor der Tür. Oder die Ringbahn am Montagmorgen um 6.30 Uhr. Auf dem Weg zur Arbeit sind sie alle allein.

Sind wir Städter stillschweigend eine Gemeinschaft, sobald wir das Gleiche tun oder das Gleiche wollen? Oder grenzen wir uns in der Enge eher ab?

Riechen die Leute, dass ich nach abgestandenem Rauch und nicht nach frisch gebrühtem Kaffee dufte? Nehmen sie mich überhaupt wahr? Ahnen sie, dass ich Techno zu Hause nicht ertragen kann? Oder versinke ich zwischen schwarz verhüllten Gliedmaßen in den Routinen der anderen?

Gleichschritt kann manchmal Anspannung und Entspannung gleichzeitig sein. Gedankenloslassen. Ein Dankesgebet.

Blicke können manchmal schwer wiegen und ein andermal durch den Tag tragen. Ein Mann mit blauem Iro steigt ein und nippt an seinem To-Go-Becher. Kämpfen die Menschen um Aufmerksamkeit in der grauen Masse oder sind sie nur sie selbst? Weil sie es hier können? Wollen sie anders sein oder doch lieber gleich? Andersgleich. Gleich, wie viele, aber anders als alle.

