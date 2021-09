Berlin - Am 26. September stimmen die Berliner in einem von der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen angestrengten Volksentscheid über die Frage ab, ob die Bestände großer Immobilienunternehmen vergesellschaftet werden sollen. Hier ein Überblick über Fragen und Antworten zum Thema.

Worum geht es bei dem Volksentscheid?