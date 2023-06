Neun Meter in der Länge, fünf in der Breite, dabei 42 Tonnen schwer und das alles im Doppelpack – das ist Wärmewende in Schönewende. Nach drei Jahren Bauzeit nimmt der Berliner Strom- und Wärmeversorger BTB in seinem Heizkraftwerk an der Alten Stubenrauchbrücke in Schöneweide an diesem Freitag zwei Flusswasser-Großwärmepumpen in Betrieb. Sie sollen künftig im Frühjahr und im Sommer etwa ein Drittel des Wärmebedarfs der angeschlossenen Fernwärmekunden klimaneutral mit Energie aus der Spree decken.