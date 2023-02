Wärmer geht’s nicht: Die Erfolgsstory des Islandpullovers

An kalten Berliner Tagen wärmt ein Wollpullover perfekt. Warum ausgerechnet den isländischen Lopapeysa so viele Menschen schätzen, lesen Sie hier.

Maria Erla Marelsdóttir, Botschafterin Islands in Deutschland, mit ihren Islandpullovern

In diesen Tagen des Energiesparens und der Kälte in Wohnungen und Büros ist wärmende Kleidung existenziell. Maximal 19 Grad Raumtemperatur lassen uns frieren und zittern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der isländischen Botschaft in Berlin-Tiergarten haben da ein besonderes Konzept: Sie tragen mollig-warme Islandpullover. Natürlich nur Originale. Diese Pullover sind ein Exportschlager des Landes nahe dem nördlichen Polarkreis.