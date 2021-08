Berlin - Er ist mal wieder da: Elon Musk, Milliardär und Chef des US-Elektroautobauers Tesla, ist bereits seit Mittwochabend in Berlin und Brandenburg. Seine Besuche sind immer ein Medienereignis. Und nicht nur das. Auch die Politik schaut immer ganz genau, wo er auftritt, wen er empfängt. Dieses Mal fiel die Gunst auf den Kanzlerkandidaten der CDU, Armin Laschet, der sich für Freitag zu einem Besuch angesagt hatte. Zum Wahlkampf im Osten kam er auf die Baustelle des Tesla-Werks am östlichen Berliner Ring – der Bau ist zwar fast fertig, aber es gibt immer noch keine abschließende Baugenehmigung.

Bis Donnerstagabend war unklar, ob Musk persönlich bei dem Treffen dabei ist. Laschet hatte sich vorher diesen medienwirksamen Wahlkampftermin auf der größten Baustelle in Ostdeutschland besorgt. Und dann klappte auch noch ein persönliches Treffen. Das war auch im Sinne von Elon Musk. Laschet forderte nach einem Gespräch mit dem 50-Jährigen grundsätzlich schnellere Genehmigungsverfahren. Der CDU-Vorsitzende sprach sich an der Seite von Firmen-Chef Elon Musk für eine Veränderung der Verbandsklagerechte aus. „Es ist nicht akzeptabel, dass jemand, der nicht als Anwohner hier betroffen ist, sondern an der Nordsee oder den Bayerischen Alpen lebt, eine Klage einreichen kann, um solche Projekte zu stoppen.“