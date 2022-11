Volksentscheid gültig: Enteignungsinitiative will „Immobilienlobby abwählen“

Die Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ will im Wahlkampf dafür werben, dass der Volksentscheid zur Vergesellschaftung von Wohnungen umgesetzt wird.

Die Initiative „Deutsche Wohnen und Co enteignen“ will den bevorstehenden Wahlkampf in Berlin mit dem Slogan „Immobilienlobby abwählen“ begleiten. Das kündigte die Initiative am Donnerstag an. Das Landesverfassungsgericht hatte am Mittwoch entschieden, dass die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen wiederholt werden müssen. Der Volksentscheid, der wie die Wahlen am 26. September 2021 durchgeführt worden war, ist davon aber nicht betroffen. Er bleibt gültig.

„Diese Wahlwiederholung erklären wir zur Kampfansage an diejenigen, die den Volksentscheid blockieren“, sagte Gisèle Beckouche, eine der Sprecherinnen der Initiative. Das seien sowohl die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey als auch Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (beide SPD), aber auch CDU und FDP.

Durch Veranstaltungen, Infokampagnen und Haustürgespräche wolle die Initiative „im Wahlkampf mitmischen, um sicherzustellen, dass die Immobilienlobby abgewählt“ werde, so Beckouche. In der Nacht seien schon Tausende Plakate in der ganzen Stadt aufgehängt worden, die genau das forderten. „Wir bringen die Stimmen von einer Million Berlinerinnen in den Wahlkampf ein“, kündigte Beckouche an.

Expertenkommission soll mögliche Vergesellschaftung prüfen

Beim Volksentscheid hatten sich 57,6 Prozent der Abstimmenden, mehr als eine Million Menschen, dafür ausgesprochen, die Bestände großer Immobilienunternehmen zu vergesellschaften. Die Umsetzung des Entscheids ist offen. Im Frühjahr 2022 hat der rot-grün-rote Senat eine Expertenkommission eingesetzt, die klären soll, ob eine solche Vergesellschaftung rechtlich überhaupt zulässig ist. Sie soll im nächsten Jahr das Ergebnis ihrer Beratungen vorlegen.

Alle bisherigen politischen Instrumente wie das Vorkaufsrecht, aber auch das sogenannte Wohnungsbündnis des Senats mit privaten Wohnungsunternehmen seien gescheitert, sagte Isabella Rogner, eine weitere Sprecherin der Enteignungsinitiative. Giffey und Geisel, „das Dreamteam der Demokratieverweigerung“, hätten „ein Jahr lang die Berliner Bevölkerung hingehalten und den Volksentscheid verschleppt“, so Rogner. „Damit werden wir sie nicht durchkommen lassen.“

Der Senat sei beim Volksentscheid aufgefordert worden, alle Maßnahmen einzuleiten, um die großen profitorientierten Wohnkonzerne zu vergesellschaften. Bisher sei jedoch „keine Maßnahme ergriffen“ worden. Auch für das Chaos am Wahltag sei Geisel politisch verantwortlich. „Mit dem gestrigen Urteil fordern wir Senator Geisel daher erneut auf, zurückzutreten“, sagte Rogner.

Initiative sieht in Wahlwiederholung eine Chance

Die Wahlwiederholung sei eine große Chance. Im Wahlkampf müssten sich alle Parteien zur Umsetzung des Volksentscheids positionieren. Rogner: „Mehr als eine Million Menschen, die dringend auf bezahlbare Mieten warten, können sich dann ganz genau überlegen, wem sie diesmal ihre Stimme geben.“