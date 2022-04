Eine Demonstration gegen Enteignung in Wedding, eine Kundgebung gegen die Polizeiwache am Kottbusser Tor, das Rigaer Straßenfest und die feministische Demonstration vom Mauerpark aus - schon am 30. April laufen sich linke Demonstranten auf Berlins Straßen für den 1. Mai warm.

Die antikapitalistische Walpurgisnacht hat ihre Tradition in Friedrichshain. Dort gab es bis 2012 jedes Jahr Punkkonzerte und Reden auf dem Boxhagener Platz, danach kam es regelmäßig zu Krawallen. In den Jahren 2010 bis 2012 fand dann zusätzlich eine Demonstration im Prenzlauer Berg statt, die sich gegen die dortige Gentrifizierung richtete.

„Damals hieß es immer, der Wedding ist im Kommen“, erinnert sich Marc Brunner von der Stadtteilorganisation „Hände weg vom Wedding“. „In diesem Kampf gegen Verdrängung und steigende Mieten haben wir 2012 eine Demonstration unter dem Motto ‚Hände weg vom Wedding‘ ausgerufen.“

Diesen Namen hat die Initiative behalten und organisiert seitdem jedes Jahr am 30. April eine Demonstration, die am Leopoldplatz startet. Neben der Enteignung großer Wohnungskonzerne sind in diesem Jahr die Vergesellschaftung des Gesundheitssystems und ein Stopp der Aufrüstung Schwerpunkte der Forderungen.

Auch Inflation ist ein Thema. „Die Kosten der Coronakrise soll nicht die Arbeiterklasse, sondern die Reichen übernehmen“, sagt Brunner. Die hätten es während der Krise geschafft ihr Vermögen zu verdoppeln. Auf Twitter wirbt die Stadtteilorganisation auch mit kurzen Videos für ihre Ziele.

Im zwei Stunden um 15 Uhr geht es los am Elise-und-Otto-Hampel-Platz gegenüber am #Leopoldplatz zur Kiezdemonstration "Von der Krise zur #Enteignung". Es laufen die letzten Vorbereitungen.



Alle Infos:https://t.co/telVUjEazb



Unter dem Motto „Von der Krise zur Enteignung – Die Reichen sollen zahlen“ startet die Demonstration um 15 Uhr am Elise-und-Otto-Hampel-Platz beim Jobcenter, führt von dort aus über den Nauenerplatz, die Osloer Straße und die Badstraße entlang Richtung Gesundbrunnen. Brunner rechnet mit etwa 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Da das Myfest in diesem Jahr ausfällt, hoffe er, dass noch mehr Menschen zur Walpurgisnacht und am 1. Mai auf die Straße gehen. Die Reden werden von Gorillas Workers Collective, Berliner Krankenhausbewegung, DW Enteignen und „Eine S-Bahn für alle“ gehalten.

„Hände weg vom Wedding“: weniger Eventcharakter, mehr Inhalte

„Hände weg vom Wedding“ wolle weg vom traditionellen Event am 30. April mit Alkohol und „Scharmützeln“ mit der Polizei, hin zu einer inhaltlichen Demonstration mit starkem Ausdruck, erklärt Brunner.

Die antikapitalistische Walpurgisnacht komme aus der autonomen Szene und hatte eher einen eventorientierten Charakter. „Wir fühlen uns da immer noch zugehörig, distanzieren uns aber immer mehr von dem Eventcharakter. Wir machen eine klassenkämpferische Vorabenddemo zum ersten Mai“, sagt Brunner.

Bei der Demonstration im Wedding kam es in der Vergangenheit selten zu Zwischenfällen. Er wolle sich aber dennoch nicht von solchen Auseinandersetzungen distanzieren, meint Brunner. „Das ist nicht unser Fokus, daran messen wir nicht unseren Erfolg“. Ziel sei es die Inhalte ausdrucksstark auf die Straße zu bringen.

Maria Häußler Die Rigaer 94 feiert heute ihr 32-jähriges Bestehen.

Die Rigaer 94 feiert an diesem 30. April ihr 32-jähriges Bestehen. Auf der Fahrradstraße vor dem Haus stehen Sitzbänke, ein Tischkicker und ein Glücksrad bereit. Auf die Frage, ob heute mit Krawallen zu rechnen sei, antwortet ein Polizist: „Keine Ahnung. Auf der Rigaer ja immer.“

Rettungssanitäter stehen bereit, die Stimmung unter den etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bleibt zwischen 15 und 17 Uhr entspannt. Zwischen schwarzer Kleidung und schweren Stiefeln blitzen hier und da bunte Socken hervor, viele der Feiernden sind mit Ketten behangen. Am Abend sollen Konzerte stattfinden – hier scheint der Style und Spaß im Vordergrund zu stehen. Eltern mit grünen und blauen Irokesen haben ihre Kinder mitgebracht. Trotzdem kreist ein Polizeihubschrauber über dem Geschehen, es stehen fast so viele Polizisten auf dem Weg zum Fest bereit, wie Menschen gekommen sind.

Auf den politischen Charakter der Veranstaltung weist irgendwann auch eine Rednerin hin. „Wir rufen an der Walpurgisnacht dazu auf sich die Straßen in Berlin zu nehmen. Wir schließen uns am 1. Mai dem anarchistischen Block an“, ruft sie ins Mikrofon. „Wir werden im Lohnarbeitssektor unterbezahlt und ausgebeutet, konservative Kräfte und Regierungen weltweit wollen uns die Selbstbestimmung nehmen.“

Vor der Kneipe an einer Kabelrolle, die als Tisch funktioniert, sitzt Markus Rinzig. Die Rigaer sei für ihn wie ein Zuhause, sagt er mit zahnlosen Lachen. Doch der 46-jährige teilt die Haltung der Rednerin nicht – und bezeichnet sich als unpolitisch.

An den Demonstrationen rund um den 1. Mai nehme er nicht teil. „Ich hab Demo-Verbot, weil ich zu lieb war. Die Bullen haben Kameras mit Gesichtserkennung“, sagt Rinzig.

Damals am Alexanderplatz habe ihn ein „Bulle“ von hinten an der Schulter gepackt. „Ich war aggro drauf“, Rinzig macht eine Bewegung mit seinem Sternburg in der Hand. Doch heute will er friedlich feiern. Seine Leute haben ihn ermahnt keinen Stunk zu machen.

Bei der Demonstration gegen die Polizeiwache am Kottbusser Tor haben sich gegen 17 Uhr etwa 150 Menschen eingefunden. Ein Musiker mit einer Akustikgitarre singt antirassistische Lieder. Am Geländer der Brücke des Zentrums Kreuzberg (NKZ) hängt ein Banner: „Keine Polizeiwache am Kotti – Stop Racist Police Violence“.

Walpurgisnacht in Berlin: eher Straßenfest als Demonstration

Die Stimmung gleicht auch hier eher einem Straßenfest als einer Demonstration: Die Menschen sitzen im Schneidersitz in der Sonne, quatschen und trinken Bier. Zwischendurch knallen Silvester-Raketen vom Dach des NKZ. Johlen im Publikum der Kundgebung. Die Stimmung bleibt friedlich. Und entspannt.

„Wir stehen hier an einem symbolischen Ort“, sagt ein Redner. Über ihm, auf der Brücke des NKZ soll Ende dieses Jahres eine Polizeiwache einziehen. 2,5 Millionen Euro soll das kosten, viel mehr als ursprünglich vom Senat geplant. Doch nicht nur deshalb wird das Vorhaben kritisiert – die Veranstalterinnen geht es vor allem auch um „Racial Profiling und die Marginalisierung migrantischer Menschen“.