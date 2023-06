Bei einer kleinen Diskussionsrunde im Olof-Palme-Jugendzentrum in Wedding meldet sich der zwölfjährige Victor zu Wort. Victor schaut auf den Boden, als wolle er am liebsten darin versinken. Leise sagt er: „Ich mag es manchmal nicht, dass ich nicht einfach weinen kann, wann ich will.“ Die Sechsklässler, die hier im Raum im Kreis sitzen, nicken. Jonathan, einer der Organisatoren des Treffens, wendet sich an den nächsten Jungen und bittet ihn, ebenfalls zu antworten. Die Frage an alle, die Victor soeben beantwortet hatte, war: „Was ist eigentlich das Schwierigste daran, ein Junge zu sein?“

Diese Frage könnte auch über dem ganzen Tag stehen, der hier am Freitag gefeiert wird: der „Berliner Jungentag“. Seit fünf Jahren treffen sich Jungen zwischen 11 und 21 Jahren, um über ihr Bild vom Männlichkeit zu sprechen. Dieses Jahr stand die Veranstaltung unter dem Motto „Love our differences“. Es sind auch Mädchen gekommen, die sich an den Diskussionen beteiligen, die Einladung schloss aber auch Menschen ein, die sich unabhängig vom Geschlecht als Jungen identifizieren. Es geht um Fragen wie: Was bewegt Jungen heutzutage? Welche Rollenklischees gibt es?

Das eigene Jungesein reflektieren

Schulklassen aus Mitte, Wedding und Moabit sind gekommen. Sie spielen Fußball, malen Graffiti oder schauen der Breakdance Gruppe Ghost Dogz zu. Christoph Keller, Bezirksstadtrat für Jugend, Familie und Gesundheit, nennt den Jungentag „bereits eine schöne Tradition“. Er biete Jungen die Möglichkeit, innezuhalten, ihr eigenes Verhältnis zum Jungesein zu reflektieren und sich auszutauschen. Jedes Jahr gibt es Diskussionen und Infostände zum Thema Männlichkeit. Jungen sollen sich ihrer spezifischen Privilegien bewusst werden, aber auch den Problemen, die damit einhergehen.

Besonders interessant finden viele die offene Bühne. Auf dieser „open stage“ können die Schüler ein Gedicht vortragen, rappen, singen, tanzen oder eine Geschichte erzählen. Zwei Jungen haben jeweils einen Rapsong geschrieben, in dem sie darüber singen, warum Männer Frauen nicht schlagen sollten.



„Männliche Rollenbilder“, sagt Christoph Keller, „sind auch heute noch starr und setzen Jungen unter Druck.“ Es sei wichtig, das Thema trotzdem anzusprechen, um diese etablierten Klischees, die noch immer in den Köpfen vorherrschen, zu ändern. „Ich will wo allem“, sagt Keller, „dass die Jugendlichen ihre Vielfalt spielerisch entdecken.“ Bisher gibt es in Berlin den Jungentag nur in diesem Bezirk.