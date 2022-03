Berlin - Wer am Montag den Flughafen Berlin Brandenburg (BER) in Schönefeld nutzen will, sollte sich nach Alternativen umsehen – oder deutlich mehr Zeit einplanen. Knapp anderthalb Jahre nach seiner Eröffnung wird der neue Hauptstadt-Airport erstmals Schauplatz eines Warnstreiks. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in der Luftsicherheit dazu aufgerufen, von 4 Uhr früh bis Mitternacht die Arbeit niederzulegen. Bei der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle werde es gravierende Störungen geben, hieß es. „Fluggäste müssen mit starken Beeinträchtigungen rechnen“, sagte Verdi-Sekretär Enrico Rümker am Sonnabend. Er rechnet damit, dass nur sehr wenige Sicherheitskontrolllinien offen sein werden – wenn überhaupt.

Zum Ausstand aufgerufen wurden nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am BER die Passagiere kontrollieren. Auch die Beschäftigten an den Zugängen zum Flughafengelände sollen sich dem Warnstreik am Montag anschließen, so Verdi. Das bedeute zum Beispiel, dass ein Großteil der auf dem Flughafenvorfeld tätigen Mitarbeiter nicht zum Dienst erscheinen kann. Weil auch die Nachkontrollen des Gepäcks betroffen sind, werden die wenigen Flugzeuge, die starten können, ohne Koffer und Taschen der Passagiere abheben, teilte Verdi-Sekretär Rümker mit.

Arbeitgeber bieten eine Lohnerhöhung von 38 Cent pro Stunde an

Einbezogen sind sämtliche Firmen, die in der Luftsicherheit am BER tätig sind – unter anderem Securitas und Frasec. Derzeit verdienen die Beschäftigten rund 19 Euro brutto pro Stunde, in einigen Bereichen werden auch nur 14 bis 15 Euro gezahlt, so die Gewerkschaft. Im laufenden Tarifstreit mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) verlangt Verdi ein Euro mehr pro Stunde. „Die Arbeitgeberseite hat dagegen 38 Cent angeboten. Das ist zu wenig“, so Rümker. Bei der Auseinandersetzung geht es auch darum, regionale Löhne auf das höchste Niveau und unterschiedliche Bezahlungen in Ost und West zu nivellieren. „Ginge die Angleichung so voran, wie sich die Arbeitgeber dies vorstellen, wäre der Prozess erst 2050 abgeschlossen“, rechnete der Verdi-Sekretär vor.

„Die Arbeit der Luftsicherheitskräfte muss finanziell attraktiv bleiben, damit die dringend benötigten Fachkräfte gewonnen und gehalten werden können. Deshalb muss der Lohn um mindestens einen Euro angehoben werden. Das Arbeitgeberangebot liegt weit unter der Forderung der Beschäftigten. Außerdem wollen die Arbeitgeber Nullmonate durchsetzen“, kritisierte Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper. „Schon jetzt gibt es einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, die bereit sind, rund um die Uhr, an Wochenenden und an Feiertagen äußerst flexibel am Flughafen zu arbeiten“, sagte er.

Gestreikt wird am Montag auch an den Flughäfen Bremen, Hannover, Leipzig, Düsseldorf und Köln/Bonn. „Jetzt wird es am BER erstmals eine Arbeitsniederlegung geben“, so Rümker. Für Montag, 8 Uhr, ist eine Kundgebung auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Flughafen geplant. Die Verhandlungen für die bundesweit rund 25.000 Beschäftigten sollen am Mittwoch und Donnerstag weitergehen. Bisher hat es drei Runden gegeben.