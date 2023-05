Warnstreik bei der Bahn abgewendet - trotzdem kein normaler Zugverkehr

Bahnreisende, S-Bahn-Fahrgäste und andere Nutzer der Deutschen Bahn (DB) können vorerst aufatmen. Der geplante 50-stündige Warnstreik, zu dem die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG aufgerufen hatte, findet nicht statt. Der Arbeitskampf, der an diesem Sonntag um 22 Uhr beginnen und bis Dienstag, 24 Uhr, dauern sollte, konnte am Sonnabend fast in letzter Minute abgewendet werden. Das teilte die DB am Nachmittag mit. Ob nun alle Züge wie geplant verkehren können, steht aber noch nicht fest.

„Der Gang der Deutschen Bahn vors Arbeitsgericht hat sich für alle gelohnt“, sagte Martin Seiler, der Personalvorstand des Bundesunternehmens. Mit einem Eilantrag war die DB am Sonnabend vor das Arbeitsgericht Frankfurt am Main gezogen. Gegen 12 Uhr begann die mündliche Verhandlung. Wenige Stunden später wurde verkündet, dass beide Seiten einen Vergleich geschlossen haben. Daraufhin wurde der Ausstand abgesagt.

„Die DB AG hat am Sonnabend erklärt, dass sie unsere Forderungen zum Mindestlohn erfüllt. Auf Anraten des Arbeitsgerichts Frankfurt haben wir deshalb den Vergleich geschlossen, den Warnstreik bei der DB AG vorerst auszusetzen“, teilte die Gewerkschaft mit. Allerdings: „Der Tarifkonflikt ist damit keineswegs beendet.“ Auch der Streit mit den anderen rund 50 Zugbetreibern in Deutschland dauere an, warnte die EVG. Lediglich der Arbeitskampf bei der Deutschen Bahn sei abgesagt worden, wurde betont.

Es wäre der dritte Ausstand im laufenden Tarifkonflikt zwischen der EVG und der DB gewesen. Erste Warnstreiks hatte es am 27. März und 21. April gegeben - jeweils mit weitreichenden Folgen für Fahrgäste und Güterkunden. Auch die S-Bahn Berlin und der Zugverkehr vieler privater Betreiber war betroffen.

Schichtpläne müssen neu geplant werden

„Im Interesse der Eisenbahnverkehrsunternehmen, deren Kundinnen und Kunden sowie der Industrie haben wir alles getan, um diesen Streik noch abzuwenden, mit Erfolg. Zu einem solchen Kompromiss gehören selbstverständlich immer beide Seiten“, so Seiler.



Teil des Vergleichs sei, dass sich die Parteien darauf verständigt haben, nun zügig und konstruktiv zu verhandeln - mit dem Ziel eines baldigen Abschlusses, wie die DB mitteilte. Auch das Thema Mindestlohn, das bis zuletzt strittig war sei Bestandteil des Vergleichs und von beiden Parteien als Lösung anerkannt, hieß es weiter.



Allerdings sei noch nicht klar, was die Einigung für den Zugverkehr ab Sonntagabend bedeuten wird. Trotz dieser guten Nachrichten für unsere Fahrgäste werde es in den nächsten Tagen leider Einschränkungen im Zugangebot im Fern- und Nahverkehr geben, gestand die Bahn ein. Die DB stünde vor der Herausforderung, rund 50.000 Zugfahrten sowie die dazugehörigen Schicht- und Einsatzpläne wieder neu zu planen.

„Zudem müssen die Fahrplandaten in die Auskunftssysteme eingepflegt werden. Das ist ein echter Kraftakt“, teilte die Bahn mit. Über das genaue Fahrplanangebot werde die DB ab Sonntagmittag informieren. So lange ist also noch nicht klar, welche Züge fahren - und welche nicht.

„Warum muss so etwas ein Arbeitsgericht vorschlagen?“

Die bisherigen Arbeitsniederlegungen trafen außer Fahrgästen des Fern-, Regional- und S-Bahnverkehrs auch Kunden von DB Cargo und anderen Güterzugbetreibern. Peter Westenberger, Sprecher des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen, kommentierte am Sonnabend die Entscheidung: „Neben der guten Nachricht über die Abwendung des sogenannten Warnstreiks vergrößert die Kurzfristigkeit die wirtschaftlichen Schäden noch weiter. Von 100 auf 0 auf 100 binnen weniger Stunden bedeutet konkret, dass Planer in den Leitstellen unserer Unternehmen außerplanmäßig heute Nacht und am Muttertag versuchen müssen, ihre Beschäftigten, Terminalbetreiber und Kunden zu reaktivieren.“

„Wir wollen für dieses Chaos nicht noch mehr Zusatzkosten für einen Tarifkonflikt von DB und EVG tragen, den viele für gespielt halten und bei dem unsere Unternehmen in Geiselhaft genommen werden,“ so Westenberger.

„Außerdem gibt es offenbar keine Einigung in der Sache oder einen belastbaren Verzicht auf Streiks in naher Zukunft. Warum muss so etwas ein Arbeitsgericht vorschlagen? Der Betrieb der kritischen Infrastruktur Schienennetz muss in Folge dieses Vorgangs dringend auf die Agenda des Bundestages“, teilte der Güterbahnen-Sprecher mit.