Warum 80 Jahre alt zu werden kein Spaß ist, verriet mir eine ältere Dame

An der Kasse lernt die Autorin, wie man eine Flasche günstig hinlegt. Und auch noch anderes, was man eigentlich nicht wissen will.

Es gibt Dinge, die lernt man nicht aus Bedienungsanleitungen oder über Tutorial Videos. Die Dinge, die ich meine, nennt man Alltagswissen. Man erfährt sie nur von anderen Menschen. In der Situation. So wie mir neulich am Warentransportband der Supermarktkasse eine ältere Dame half, in der steifen Brise des Lebenswindes zu bestehen.

Da ich Freunde zum Essen eingeladen hatte, kaufte ich eine Flasche Wein. Die legte ich quer auf das Band, sie rollte hin und her, das Band bewegte sich auch, ich wurde nervös, hielt die Flasche fest. Eine unübersichtliche Situation. Die Dame vor mir bemerkte meine Not. Sie drehte sich um zu mir, lächelte mich an und sagte: „So“, während sie mir die Flasche aus der Hand nahm und sie längs auf das Band legte.

Die Flasche lag still da, meine Panik war weg

Sofort war alles wieder gut. Die Flasche lag still da, meine Panik war weg. Ein bereits lange währendes Problem endlich gelöst, zwar erst im Alter von 60 Jahren, aber immerhin. Jetzt ist es keins mehr für den Rest meines Lebens. Was für eine schöne Aussicht.



Ich bedankte mich von Herzen und innig bei der Dame. Sie freute sich, dass sie mir hatte helfen können. Und verriet, dass sie es selbst einmal vor langer Zeit von jemandem in derselben Situation erklärt bekommen habe.

„Vieles Wichtiges lernt man von anderen Menschen, nicht aus Bedienungsanleitungen“, sagte sie. Da gebe ich ihr Recht. An dem Abend beim Curryhuhn ging die kleine Volkshochschule munter weiter. Ich lernte von meinen Freunden, wo man am günstigsten in die U- und S-Bahn einsteigt. Na da natürlich, von wo aus der kürzeste Weg zum Ziel führt!

Dass Reis im Bett gekocht wird, dick eingemummelt in Frotteehandtuch und Plumeau, hatten sie mir schon vor Jahren beigebracht. Seitdem begrüßen wir den fertigen Reis immer mit einem „Na, schön geschlafen?“, wenn wir den Kochtopf wieder rausholen aus dem Bett. Dann verspeisen wir den Reis.

Von Kolleginnen und Kollegen lernt man – gewollt oder ungewollt – eine Menge durch Beobachtung. Allein, wie viel Wirbel und lautes Getöse manche um sich veranstalten. Wohl um zu zeigen, dass sie tüchtig und wichtig sind. Manche erzählen auch unentwegt, was sie alles erledigen müssen. Eine interessante Spezies ist zudem die, die Fragen nicht beantwortet. Sogar von Angesicht zu Angesicht schaffen sie das. So hält man sich die Leute vom Hals.

In der Kantine lernt man von den anderen, dass man sich in die einzelnen Schlangen vor dem jeweiligen Gericht einreiht und wie man die Tabletts richtig in Richtung Spüle stellt, dass es keinen Stau gibt. Leben ist Lernen.

Ich zähle ängstlich die Tage bis zum 80. Geburtstag

Das Gespräch zwischen mir und der älteren Dame endete leider nicht ganz so beruhigend, wie es begann. Sie sprach zu mir: „Dann sage ich Ihnen noch eins. Ab 80 wird alles schwieriger.“ Keine gute Nachricht. Das wollte ich nicht wissen. Seitdem zähle ich ängstlich die Tage bis zu meinem 80. Geburtstag und sammle meinen Mut.