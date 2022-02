Berlin - Stefan D. ist ein freier Journalist, er ist 61 Jahre alt, und er sitzt am Montag dieser Woche im Zeugenstand im Saal 500 des Landgerichts Moabit. Er soll die Quelle für eine Audio-Datei nennen, die in einem Text im Magazin Stern erwähnt wird. Diese Mp3-Datei enthält Details über Ereignisse vom 18. Januar 2018. Die Zeugenaussage geht ganz schnell: Er wird auf seine Rechte hingewiesen, auch darauf, dass er seine Aussage verweigern darf. D. sagt, dass er seine Quelle nicht preisgeben will - und wird wieder aus dem Zeugenstand entlassen. Ein Formalie.

Ab jetzt steht sein Name in den Akten in diesem Fall, der seit eineinhalb Jahren und 60 Prozesstagen die 38. Strafkammer beschäftigt, und der noch mindestens bis zum Sommer dauern wird. Im Kern geht es nämlich um diesen 18. Januar vor vier Jahren, als es zum Streit zwischen dem Rapper Bushido und seinem Ex-Manager und mutmaßlichen Bandenchef Arafat Abou-Chaker gekommen sein soll. Letzterem wird zusammen mit seinen drei Brüdern Beleidigung, Freiheitsberaubung, Nötigung, Körperverletzung und versuchte schwere räuberischer Erpressung vorgeworfen.

Laut Stern – das Magazin hatte als erstes Medium über diese Audiodatei berichtet – zeichnet die illegal aufgenommene Tonaufnahme ein völlig anderes Bild. Dem Text nach, der Anfang Februar in dem Hamburger Magazin erschien, seien sowohl Begrüßung als auch Gesprächsverlauf friedlich gewesen. Von einer Auseinandersetzung zwischen Abou-Chaker und Bushido sei nichts zu hören auf der Aufzeichnung, dafür sei auf der zwei Stunden dauernden Aufnahme aber von einer Versöhnung – inklusive Schmatzgeräusche – zu hören. Was nicht zu hören ist: Kampfgeräusche, Drohungen, Beleidigungen oder Hinweise darauf, dass der Raum abgeschlossen wird.

Am 9. Februar nahm bereits Bushidos Anwalt Steffen Tzschoppe auf den Text im Stern Bezug und stellte ihn in eine Reihe mit der Veröffentlichung der Hitler-Tagebücher 1983. Er wurde in seiner flammenden Rede unterbrochen, erklärt der Vorsitzende Richter Martin Mrosk, weil ein Mitglied der Kammer akut behandelt werden musste. Tzschoppe fährt am Montag aber nicht minder erregt fort: „Aus meiner Sicht handelt es sich mindestens um eine verfälschte Datei“, sagt er über die Aufnahme. Das Treffen habe laut Bushido vier Stunden gedauert, und es sei noch nicht einmal klar, dass dieses Gespräch, das inzwischen auch den Anwälten zugespielt wurde, überhaupt echt sei.

Im Stern wurde die Echtheit von „einem der renommiertesten Forensiker und Experten für Audioaufnahmen“ untersucht, eine Formulierung, die von Tzschoppe scharf angezweifelt wurde. Der Sachverständige wollte anonym bleiben. Am Ende der langen Diskussion um die Aufnahme beugt sich Bushido, der die ganze Zeit stumm zugehört hat, zu seinem Mikrofon, nimmt die Maske ab und sagt: „Ich könnte ja beim Fehlerlesen helfen.“ Der Richter kündigt daraufhin an, dass er ihn in einer der folgenden Sitzungen tatsächlich noch einmal vorladen werde.

Am Mittwoch geht es weiter im Prozess. Vielleicht kommt dann auch Licht in ein weiteres seltsames Detail dieses Tages: Das Auto, in dem Bushido am 18. Januar 2018 zum Treffen fuhr, tauchte vor kurzem wieder auf. Die Dresdner Polizei hatte es beschlagnahmt, weil darin drei mutmaßliche Mittäter beim Juwelenraub des Grünen Gewölbes aufgegriffen wurden. Ein Zufall?