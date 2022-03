Im Streit um Schutzmasken in der Corona-Pandemie richten sich derzeit 87 Klagen von Lieferanten und Händlern gegen den Bund. 425 Millionen Euro an Zahlungsansprüchen werden geltend gemacht. Auf dreieinhalb Millionen davon wartet seit vielen Monaten Michael Sperling. Er ist Geschäftsführer der Karl Rabofsky GmbH. Das Unternehmen, das in Berlin-Marienfelde gerade sein 125-jähriges Bestehen gefeiert hat, lieferte im Jahr 2020 drei Millionen Schutzmasken an den Bund. Bezahlt hat der aber bis heute nur einen Bruchteil.

Gesundheitsministerium verweigert die Zahlung

Zu Beginn der Pandemie nutzten die Berliner, die eigentlich Hersteller von Faltmaschinen sind, ihre Kontakte nach Asien und besorgten für das Open-House-Verfahren des Bundesgesundheitsministeriums unter Jens Spahn Masken aus China. 4,50 pro Stück sollte es vom Bund pro Maske geben, das Verfahren war nach oben nicht gedeckelt und der Bund bekam viel mehr Ware als gedacht. In vielen Fällen verweigert das Ministerium nun die Bezahlung und beruft sich auf Qualitätsmängel – zahlreiche Händler wie auch Rabofsky – argumentieren aber, diese habe es gar nicht gegeben.

Wir hätten niemals gewagt, dem Bund eine feuchte Kiste unterzujubeln Dr. Michael Sperling, Karl Rabofsky GmbH

Im Besprechungsraum in Marienfelde zeigt Michael Sperling eine Checkliste, aus der hervorgehen soll, welche Mängel die von Rabofsky gelieferten Masken haben sollen. Es geht um Spitzfindigkeiten wie eine falsche Verpackung, auf der ein Ventil abgebildet ist, und um feuchte Lieferkisten. Über die Qualität der Masken, die zu Beginn der Pandemie heiß begehrt waren und unter großem Zeitdruck beschafft werden musste, sagt das nichts.

Bernd Friedel Im September 2020 startete die industrielle Massenproduktion von FFP2-Masken in Berlin. Dr. Michael Sperling, Geschäftsführer der Karl Rabofsky GmbH.

In einer Nachtaktion haben Sperling und sein Team damals die Kartons aus China nach ihrer Ankunft am Flughafen selber verladen, nachgezählt, gewogen und den Inhalt geprüft. „Wir hätten niemals gewagt, dem Bund eine feuchte Kiste unterzujubeln“, sagt Michael Sperling. „Wir haben unser Netzwerk in Asien mobilisiert, das war ja der Sinn des Verfahrens“, sagt Sperling.

Die Masken aus China hatten ein chinesisches und ein englisches Zertifikat. Stefanie Gittner, Sperlings Mitarbeiterin und verantwortlich für die Zertifizierung der Masken, die Rabofsky mittlerweile selber erfolgreich herstellt, hat die Kennziffer sofort auf Lager: GB2626 in China entspricht in Deutschland KN95. Diese Labels hatten die Masken, man sollte und musste sich auf die chinesischen Prüfstandards verlassen. Selbst wenn Sperling gewollte hätte, eine ausführliche Analyse der Masken in einem deutschen Labor hätte zu Beginn der Pandemie neun Monate gedauert. Zeit, die das Gesundheitsministerium, die Deutschland nicht hatte. Denn Hersteller von FFP2-Masken oder auch nur ausreichend Filtermaterial gab es in Deutschland damals nicht.

Staat förderte den Aufbau deutscher Maskenproduktion

Das hat sich mittlerweile geändert. Auch die Rabofsky GmbH hat eine Maskenproduktion in Berlin etabliert, die mit Materialien aus Deutschland unabhängig vom Weltmarkt agieren kann. Der Staat hat vielerorts den Aufbau solcher heimischen Produktionen mit Zuschüssen gefördert, bis zu einem Drittel der Investitionskosten übernahm der Bund.

Doch ausgerechnet die öffentliche Hand, die bis zu 90 Millionen Euro Fördermittel ausgab, will die Masken made in Germany nun oft nicht haben. Die deutschen Hersteller von Corona-Schutzmasken werfen der Politik vor, mit öffentlichen Großaufträgen für Billigimporte aus Fernost ihre Versprechen für den Aufbau einer krisensicheren ein­heimischen Produktion zu verraten.

Bei der Vergabe von Aufträgen zählt ausschließlich der Preis

„Die meis­ten deutschen Behörden sagen: Es zählt zu 100 Prozent der Preis“, sagt Michael Sperling. „Damit haben wir in Vergabeverfahren keine Chance mehr.“ Es sei ihm ein Rätsel, warum die eigene Industrie im Land so mit Nichtachtung gestraft werde.

Aus der Gesundheitsverwaltung, die Großbestellungen an Masken in Berlin in Auftrag gibt, heißt es dazu: „Bei der Beschaffung von Masken wurden neben dem Preis weitere Kriterien wie z. B. Lieferfrist und Zertifizierung der Produkte berücksichtigt. Bei Beschaffungen ab 2021 wurden zunehmend in den Vergaben dann auch bereits in der Produktbeschreibung bevorzugt Masken deutscher Produktionen gefordert.“

Bei den Bewertungs- beziehungsweise Zuschlagskriterien geht es jedoch meist weiter um das „wirtschaftlichste Angebot auf Grundlage des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses“.

Aus der Berliner Wirtschaftsverwaltung heißt es für Vergabeverfahren: „Die Anwendung unternehmensbezogener Zuschlagskriterien wie z. B. der Unternehmenssitz oder der Herstellungsort wären rechtswidrig.“

Deutsche Hersteller müssen Mindestlohn nachweisen

Ja, wie denn nun? Fakt ist, dass Firmen wie Rabofsky oft in doppelter Hinsicht im Nachteil sind: Firmen in Deutschland müssen die Zahlung des Mindestlohns nachweisen, ausländische Firmen nicht. Masken made in Berlin sind immer teurer als Angebote aus Fernost, auch weil sie ökologische und soziale Kriterien besser erfüllen.

„Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sind auf der Grundlage des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes von den öffentlichen Auftraggebern Berlins verpflichtend mehrere ökologische und soziale Aspekte zu berücksichtigen, insbesondere die Einhaltung bestimmter ökologischer Standards der Produkte, die Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen bei der Herstellung oder die Zahlung eines Mindestentgelts an die Beschäftigten, soweit die Leistung im Inland erbracht wird“, bestätigt ein Sprecher des Wirtschaftssenators.

Michael Sperling liefert seine Masken in kleineren Aufträgen etwa an Berliner Wohnungsbauunternehmen, die amerikanische Botschaft, an das Bundespräsidialamt oder die Berliner Polizei. Bei Großaufträgen von Bund, Ländern und Kommunen erlebt er es aber als doppelzüngig, wenn auf der einen Seite im laufenden Gerichtsverfahren wegen angeblicher Qualitätsmängel so erbittert gestritten wird und gleichzeitig auf der anderen Seite doch nur der Preis zählen soll.

Spielräume besser ausnutzen

„Das Vergaberecht muss eingehalten wer­den, aber es gibt mehr Spielraum, als nur den Preis als Kriterium festzusetzen“, sagt auch der Sprecher des Maskenverbands Deutschland, Stefan Bergmann. Fielen auch Kriterien wie die Lieferqualität, Umweltschutz oder soziale Standards deutlicher ins Gewicht, wären deutsche Her­steller wieder im Rennen. Vorbild könne Frankreich sein, das diesen Weg eingeschlagen habe.

Maske made in Germany

Wo die Chinesen zehn bis 20 Cent für eine FFP2-Maske verlangen, sind es bei den Berlinern ab circa 30 Cent. „Aber dafür schaffen wir hier Arbeitsplätze, das Material kommt aus Deutschland, die Qualität ist um ein Vielfaches besser“, sagt Michael Sperling, der nun mit einem Partner aus Kaltenkirchen die Schutzmasken unter einem neuen Firmendach weiterentwickelt.

Die Infektionszahlen steigen wieder, mit den Menschen, die aus der Ukraine kommen und vielfach ungeimpft sind, erhöht sich auch die Nachfrage nach persönlicher Schutzausrüstung. Die Kollegen aus Kaltenkirchen haben sich gerade mit 13 Transportern, Hilfsmitteln und einer Spende von 30.000 Masken aus Berlin zur ukrainischen Grenze aufgemacht.

Verfahren um Bezahlung der Masken geht in die nächste Instanz

Vor dem Landgericht Bonn hatte die Rabofsky GmbH in erster Instanz gewonnen. Doch das Bundesgesundheitsministerium legte Berufung ein. Jetzt soll ein Gutachter erneut die Masken prüfen, von denen Michael Sperling bis heute nicht weiß, wo und wie sie gelagert sind, geschweige denn, ob es wirklich die von ihm 2020 gelieferten Masken sind, die da geprüft werden sollen.

Er hat unabhängige Prüfinstitute befragt, ob so eine nachträgliche Untersuchung Aussagen zum Zustand vor zwei Jahren überhaupt sicher treffen kann. Die Antworten waren eindeutig. Eine solche Prüfung hätte wenig Aussagekraft. Dennoch zieht der Bund das Verfahren unnötig in die Länge. Das Angebot von Rabofsky, die China-Masken, die keiner will, durch selbst hergestellte, in Deutschland zertifizierte und qualitativ hochwertige Masken aus Berlin zu ersetzen, lehnte das Bundesgesundheitsministerium ab. (mit AFP)