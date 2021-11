Berlin - Gegen Mittag bringt Mirjam Blumenthal Donuts. Die SPD-Politikerin ist die neue Bezirksstadträtin für Gesundheit in Neukölln. Sie kommt am Sonnabend spontan ins Gesundheitsamt in der Blaschkoallee, um die dort Überstunden Schiebenden mit süßem Gebäck zu überraschen. „Für die fleißigen Helfer am Wochenende“, sagt sie. Das Personal vor Ort freut sich, es wollte später noch Pizza ins Amt bestellen.



Es ist das dritte Wochenende in Folge, an dem sie sonnabends arbeiten. Zuvor hatte das Bezirksamt getwittert: „Habt ihr den Samstag genossen? Unsere Fallermittler im Gesundheitsamt verbringen das Wochenende am Schreibtisch. Denn diese Pandemie ist noch nicht vorbei. Danke für euren Einsatz!“

Willkommen im Pandemie-Herbst 2021, der dem Pandemie-Herbst 2020 sehr ähnelt: Die Inzidenzen schießen wieder nach oben und erneut sind die Gesundheitsämter überlastet. Die Fallermittler kommen bei der Kontaktnachverfolgung kaum hinterher angesichts rasant steigender Infektionszahlen. Als erster Bezirk Berlins hat Neukölln wieder die Hilfe der Bundeswehr beantragt. Auch Spandau will Verstärkung bestellen, Charlottenburg-Wilmersdorf ist interessiert.

Wie kann das sein? Haben wir nichts gelernt im vergangenen Winter? Sollten wir diesmal nicht besser gerüstet sein? Hieß es nicht, die Ämter seien nun besser ausgestattet? Warum rücken dann wieder Soldaten ein?

Noch keine Soldaten, dafür gute Laune am Wochenende

Die Spurensuche führt ins Gesundheitsamt Neukölln, natürlich vormittags zur Sonnabend-Schicht. Der Pförtner muss das Tor aufschließen. Im Hof des burgartigen Backsteinbaus empfangen hier keine Soldaten in Camouflage-Uniform, die sollen erst noch kommen. Stattdessen warten dort Marie-Christin Lorz und Cem Canpolat, die Organisationsleitung des Pandemie-Stabs vor Ort.

Benjamin Pritzkuleit Gute Laune auch am Sonnabend. Marie-Christin Lorz (r.) und Cem Canpolat am Gesundheitsamt Neukölln.

Die 32-Jährige und der 33-Jährige haben bemerkenswert gute Laune dafür, dass sie am Wochenende arbeiten müssen. „Wir haben immer gute Laune“, sagt Lorz, „man kommt samstags endlich mal zur Ruhe.“ Tatsächlich wirkt das ausgestorbene Bezirksamt friedlich so ganz ohne Besucher. Auch im Büro in einem weißen Nebengebäude bimmelt kein Telefon, sind fast alle Plätze noch frei.

Sonnabend erledigen, wozu man Montag bis Freitag nicht kommt

„Man muss differenzieren zwischen dem Stress im Alltag von Montag bis Freitag und dem Samstag“, sagt Canpolat, „samstags haben wir den Vorteil, dass wir weniger Leute sind, niemand hier dauernd reinkommt, das Telefon seltener klingelt. Das bietet die Möglichkeit, uns um Sachen zu kümmern, zu denen wir während der Woche nicht kommen.“ Seine Kollegin Lorz ergänzt: „Wir sitzen hier nicht nur, weil die Fallzahlen sehr hoch sind, sondern auch, weil wir die Bürger nicht allein lassen wollen.“

Sie führen durch die Korridore und Keller, in denen an diesem Sonnabend noch sechs weitere Kollegen sitzen, die sich alle freiwillig für den sechsten Arbeitstag die Woche gemeldet haben. „Einer muss es ja machen“, sagt eine Frau und lacht. Viele angerufene Corona-Positive seien überrascht, dass sich das Amt auch am Sonnabend kümmert. „Es läuft gut“, sagt ein Mann, der allein in seiner Amtsstube sitzt, „ich habe in einer Viertelstunde sechs Leute kontaktieren können.“ Das schaffe er im Alltag selten.

Die Bundeswehr als Zeitarbeitsfirma für Leiharbeiter?

Dabei versuchen sie es sich hier schön zu machen im Amt. Auf den Tischen stehen Schokoladenkekse und „Happy Birthday“-Luftballons. Die Stadträtin bringt Donuts. Alles Nervennahrung. Mehr würde wohl personelle Entlastung helfen, etwa durch die Bundeswehr.

Fast könnte man den Eindruck bekommen, sie wäre ein Zeitarbeitsfirma, die uniformierte Leiharbeiter an unterbesetze Ämter vermittelt. Wie kann das sein? Die Senats-Gesundheitsverwaltung hatte im Mai noch stolz verkündet, dass sie 17,4 Millionen Euro beantragt und vom Abgeordnetenhaus bewilligt bekommen habe, um Gesundheitsämter personell besser auszustatten.

„Die Kollegen saufen ab“

„Die Kollegen saufen ab, es ist nicht mehr schaffbar, wir kriegen kein anderes Personal“, sagt Falko Liecke, bisheriger Bezirksstadtrat für Gesundheit, Blumenthals Vorgänger. Seine letzte Amtshandlung war die Anforderung der Bundeswehr-Kräfte. „Das war alternativlos. Wir brauchten kurzfristig Verstärkung. Das wird dauern, bis die eingearbeitet sind. Aber es ist besser als nichts.“

Wenn die Bundeswehr den Hilfsantrag aus Neukölln genehmigt, werden zehn Soldatinnen und Soldaten dem Gesundheitsamt zur Seite springen, einige davon Sanitäter. Das hilft mobilen Teams. In der Verwaltung wären Fachkräfte aus anderen Teilen der Bezirksämter wohl hilfreicher. Doch die Solidarität mit anderen Amtsstuben hat offenbar Grenzen, nicht jeder hilft gern der Gesundheit aus.

Zu optimistische Verteilschlüssel der Politik

Warum gibt es dort nicht genug Personal? „Wir hören oft aus der Politik: Ihr habt doch genug Geld und Leute bekommen“, sagt der Neuköllner Amtsarzt Nicolai Savaskan. Sein Gesundheitsamt habe zehn neue Mitarbeiter, damit sind es insgesamt 175. „Dafür bin ich dankbar, aber das ist kein Riesensprung.“ Zudem sei bei den Personalquoten vom Inzidenzwert 50 ausgegangen worden. „Mittlerweile sind wir bei Inzidenz 200.“

Nur bis zu einer Inzidenz von 150 könne sein Amt gute Betreuung von Corona-Patienten und deren Kontaktpersonen leisten. Aktuell gehe es mit Sonderschichten. „Wir müssen wegkommen davon, Mitarbeiter sechs Tage arbeiten zu lassen“, sagt Savaskan. Also werde man die Nachverfolgung von Geimpften aufgeben und Arztpraxen bitten, die Erstversorgung von Corona-Fällen zu übernehmen.

Enge Betreuung der Bürger fällt nun weg

Bei der aktuellen Entwicklung der Pandemie-Kurve „müssen wir die enge Betreuung der Bürger wohl aussetzen und können nicht mehr jede Frage beantworten“, sagt Savaskan. Priorität hätten dann die tiefe Betreuung von Pflege-, Medizin- und Bildungseinrichtungen. Dass demnächst ein Bundeswehrsoldat am Sonnabend aus dem Gesundheitsamt anruft, wird also wohl eher die Ausnahme bleiben.