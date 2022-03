Berlin/Pankow - Als der Abriss des Denkmals zum ersten Mal beschlossen wurde, war David Paul vier Jahre alt. Der Politiker der CDU Pankow kam 1989 im Bezirk zur Welt, acht Monate vor dem Mauerfall. Das Ernst-Thälmann-Denkmal im gleichnamigen Park war 1986 eingeweiht worden. 1993 beschloss der Berliner Senat, dass es wieder verschwinden sollte. Nach nur neun Jahren – und einer Zeitenwende.

Nun ist wieder viel von einer Zeitenwende die Rede, ausgelöst vom russischen Überfall auf die gesamte Ukraine vor vier Wochen. David Paul, der seit der Wahl im Herbst für die CDU in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Pankow sitzt, will sie nutzen. Um den Abriss des Denkmals wieder anzugehen. Am Mittwochabend wird Paul einen Antrag in die BVV einbringen, der den Titel trägt: „Keine Ehrung für Demokratiefeinde – Ernst-Thälmann-Denkmal abbauen!“

Das Ernst-Thälmann-Denkmal, ein Koloss aus 50 Tonnen Bronze, der auf einem Sockel aus Marmor thront, soll verschwinden, das Material verkauft werden, fordert Paul. Der Erlös soll „den Opfern des russischen Überfalls auf die Ukraine zugutekommen“. Die Fraktion der CDU unterstützt den Vorstoß.

„Es gab 1993 gute Gründe für den Abriss“

Der Antrag habe eine Vorgeschichte, sagt Paul am Mittwoch. Er befasse sich seit Jahren mit dem Denkmal. Seit seiner Wahl in die BVV habe er geplant, die Diskussion um einen Abriss neu anzustoßen. Der Krieg in der Ukraine sei dafür ein weiterer Anlass. „Mich beschäftigt das Denkmal, seit ich geboren bin“, sagt er. Er sei schon als Kind häufig an dem massiven Kopf vorbeigekommen, inzwischen wohne er in der Nähe. Das Denkmal wirke bedrohlich auf ihn. Es sei zudem eine Projektionsfläche für Gegner der Demokratie. Gerade habe etwa jemand „Die USA soll brennen“ auf das Denkmal gesprüht. In Wahlkampfzeiten plakatiere die DKP „schwerpunktmäßig“ in unmittelbarer Nähe.

„Es gab 1993 gute Gründe für den Abrissbeschluss“, sagt David Paul. Er hat eine lange Begründung für seinen Antrag geschrieben, geht darin auf die Rolle der KPD in der Weimarer Republik ein, auf das Verbot der Partei in der Bundesrepublik, auf die Rolle des Schöpfers des Denkmals, Lew Kerbel. David Paul bezeichnet ihn als „vollständig regimetreu“ und weist auf Kerbels persönliche Freundschaft zu Erich Honecker hin.

Vielleicht gelingt es Paul, den Streit wieder anzustoßen, der 1993 um den geplanten Abriss tobte, sich später beruhigte, aber nie ganz verschwand. 2014 wurde das Areal des Thälmann-Parks mitsamt der Skulptur in die Denkmalliste des Senats aufgenommen. Weil dem Bezirk Pankow klar war, dass damit nicht alle Streitfragen abgehakt sind, gab es einen Wettbewerb um eine „künstlerische Kommentierung“ des Denkmals, eine Expertenkommission bereitete eine historische Einordnung vor. Der Kommentar der Künstlerin Betina Kuntzsch, rote Betonquader, ist inzwischen angebracht, dazu gehören auch Filme, die man per Handy abrufen kann. Die Erklärtafeln der Historiker sollen folgen.

„Nachdenken über Geschichte“

David Paul sagt, er habe den Eindruck, dass die Betonquader kaum als Kunst wahrgenommen werden. Die historische Kommentierung sei „grundsätzlich sinnvoll“, man könne sie aber auch am Schriftzug des Ernst-Thälmann-Parks anbringen.

Es stelle sich eine grundsätzliche Frage, findet Paul: „Wollen wir Extremisten mit Denkmälern im Stadtbild ehren?“ Er könne und wolle das nicht allein beantworten, wolle aber die politische Diskussion darüber führen.

Die Historikerin Annette Leo, die in der Kommission zur Kommentierung des Denkmals mitgearbeitet hat, sagt, der Thälmann-Kopf könne „spätestens seit der Einweihung der künstlerischen Kommentierung auch für alle sichtbar nicht mehr als ‚Ehrung‘ angesehen werden“ , sondern rege „zum Nachdenken über Geschichte an“. Auch sie sei sehr dafür, „erklärte Gegner der Demokratie auch als solche zu benennen, auch im öffentlichen Stadtbild.“ Als Beispiele nennt sie den Hindenburgdamm, die Wilhelmstraße und die Bismarck-Straße.

David Paul hat sich informiert, was Bronze auf dem Markt wert ist: Der Preis schwanke in den letzten Tagen zwischen 30 und 40 Euro pro Kilo. Das ergibt einen Wert zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro. „Ganz ohne Wert ist das Denkmal nicht“, sagt er. Er meint das Material. Schwer zu sagen, ob man die Erträge nicht bräuchte, um den Abriss zu finanzieren – die Pläne von 1993 scheiterten an der Finanzierung. Der Marmor, darauf weist David Paul hin, stamme übrigens aus der Ukraine. Ein Detail, das ihm in diesen Tagen besonders auffalle.