Berlin - Während die Weltklimakonferenz in Glasgow noch läuft, kommt bereits der erste Klimaflüchtling aus der Lausitz nach Berlin. Auf einem selbst gebauten Schiff schippert er die Spree entlang, quert die Oberbaumbrücke. Er steht im blauen Overall auf einem gläsernen Gewächshaus, das Teil der Installation ist. Ein Chor hat an der Anlegestelle East Side Gallery den roten Teppich ausgerollt und singt: „Unsere Erde ist verbrannt, Klimaflüchtling komm an Land!“ Aber als Anwerber aus dem Braunkohlerevier antwortet der Bootsmann: „Wo wollen wir wohnen, wo sind die Millionen? Ihr werdet verdrängt? Wir hätten Platz für euch!“

Es ist ein musikalischer Dialog zwischen Stadt und Land, aufgeführt als Theaterstück am Wasser, mitten in Berlin. Die Kunst-Performance „Stadtflussland Berlin“ macht an diesem Wochenende an drei Stationen der innerstädtischen Spree kostenlos Halt, jeweils am Freitag, Sonnabend und Sonntag um 16 Uhr an der East Side Gallery, um 18 Uhr am Berliner Dom und um 19.30 Uhr am Haus der Kulturen der Welt. Doch was treibt das Künstlerkollektiv zu so einem Projekt? Und was hat das mit dem Klima zu tun?

Man könnte ja meinen, das Projekt sei aktivistisch motiviert, nach dem Motto: die gute grüne Stadt gegen das böse Braunkohle-Umland, pünktlich zur Weltklimakonferenz. Das ist nicht die Intention von Regisseur Stefan Nolte, Bühnenbauer Hendrik Scheel, Musikerin Bernadette La Hengst und Autor Paul Brodowsky, die das Team „Recherchepraxis“ bilden, das dieses sogenannte Landschaftstheater veranstaltet, unterstützt von Stipendien und Stiftungen auf Landes- und Bundesebene.

Die Botschaft dahinter ist ähnlich verschachtelt und kompliziert wie der Aufbau von Chor, rotem Teppich und Boot bei der Generalprobe am Mittwoch. Das selbst gebaute Schiff ist zu spät, also hat Regisseur Nolte noch Zeit für ein kurzes Gespräch. „Wir beschäftigen uns mit sozialen und politischen Fragen, aber eher auf eine poetische Weise“, sagt er. „Wir sind keine politische Aktionsgruppe, sondern ein Theater-Kollektiv, das Themen poetisch spiegelt, aber auch konfliktreich darstellt.“ Aha. Und was ist das Thema hier?

Eine Tonne Zement benötigt eine Tonne Braunkohle

Nolte beantwortet es mit Gegenfragen: „Wie hängen Stadt und Land zusammen? Was hat die Stadt hier mit dem ländlichen Raum da drüben zu tun?“ Dabei sei die Spree als Fluss das verbindende Element. Die Idee kam dem Künstler-Kollektiv bei Theater-Projekten in der Lausitz, als sie riesige Kohlelöcher besuchten und Orte, die von Sandstürmen bedroht sind, Absenkungen und verunreinigtem Grundwasser. „Das sind drastische Geschichten, die aber mit dem Energieverbrauch der Städte zu tun haben“, sagt Nolte. „Diesen Zusammengang haben wir alle irgendwie verdrängt“. Nun bringe man die Problematik aus der Lausitz in die Stadt.



Klarer wird das, als endlich das Schiff ankommt. Es ist eher ein Floss, das der Förderkreis Spree:publik gebaut hat, der sich für „Wasser für alle!“ einsetzt. Auf der Eigenkonstruktion mit Schriftzug „Lusyca“ für Lausitz steht Theater-Schauspieler Heiner Bomhard. Er konfrontiert den auf ihn wartenden Chor der Städter: „Ich komme aus ausgekohlten, verkohlten Landschäften, mit Löchern größer als Berlin. Ein Erbe des Energiehungers gefräßiger Städte, die energieintensive Güter wie Zement verbauen.“ Eine Tonne Zement benötige eine Tonne Braunkohle, klagt er an.

Natursehnsucht der Großstädter als Wochenendhäuschen-Kitsch

Gleichzeitig spielt das Stück auch mit der Natursehnsucht der Großstädter, die hochtechnisierte Landschaften, die kaum noch mit dem Urzustand zu tun haben, zum Wochenendhäuschen-Kitsch verklären. „Wann ist es Zeit, die Städte zu verlassen, wer sehnt sich nicht nach Ruhe, Entspannung und Sinn?“, fragt Schauspieler Bomhard die Menge am Ufer, wo sich immer mehr Touristen sammeln. Die Passanten werden Teil der Inszenierung, sollen auch mitfahren können.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Winken für den Klima-Flüchtling. Musikerin Bernadette La Hengst und der Chor der Statistik warten am Ufer.

Der Chor, bei dem es sich um den „Chor der Statistik“ aus dem Haus der Statistik handelt, musikalisch mitreißend angeleitet von Musikerin La Hengst mit E-Gitarre, ändert seine Meinung. Er singt nun: „Lusyca, du visionäre Leere! Wie ich dich begehre!“ Das Schiff legt ab. Der vermeintliche Klimaflüchtling, der eigentlich Anwerber ist, schippert weiter die Spree hinunter. Ob jeder Passant, der am Wochenende vom Ufer aus Lichter, Musik und Performances auf dem Schiff verfolgt, direkt versteht, was er hier genau sieht? Vielleicht ist es eines der vielen Missverständnisse zwischen Stadt und Land, dass erst die Kunst das Land in die Stadt tragen muss.