Warum Schwarz-Rot in Berlin ein Rückschritt wäre

Der Protest gegen die Koalition von CDU und SPD in Berlin treibt Menschen auf die Straße. Auch in der SPD sind viele gegen das Bündnis.

Der Protest gegen die Koalition von CDU und SPD in Berlin treibt Menschen auf die Straße. Auch in der SPD sind viele gegen das Bündnis. snapshot/imago

In der Berliner SPD besteht für Mitglieder noch bis Freitag die Möglichkeit darüber abzustimmen, ob die SPD mit der CDU eine Koalition eingehen soll. Wir sind der Auffassung, dass dieser Weg für Berlin nicht der richtige ist und die SPD nach einer selbstkritischen Diskussion die parlamentarische Mehrheit nutzen sollte, für die sich die meisten Berliner:innen ausgesprochen haben: Rot-Rot-Grün.

Bevor über die Frage des zukünftigen Weges gesprochen werden kann, ist es für die Berliner SPD notwendig, innezuhalten. Zum zweiten Mal hat die SPD in Berlin in kürzester Zeit ein historisch schlechtes Ergebnis erzielt. Sie muss sich fragen, was sie nicht gut gemacht hat und warum so viele Berliner:innen ihr nicht mehr das Vertrauen entgegengebracht haben.

Unsere Einschätzung wäre, dass die Art des Umgangs der Koalitionsparteien miteinander viele abgeschreckt und die SPD für viele gesellschaftlichen Probleme, die sich tagtäglich auf Berlins Straßen zeigen, keine Antwort entwickelt hat. Diese Antworten kann es in unseren Augen aber nur in einem progressiven Bündnis geben und nicht mit der CDU.

Immer wieder hören wir aus unserer Partei, dass die CDU mit 28 Prozent deutlich die Wahlen gewonnen hat. Das stimmt. Gleichzeitig negiert die Parteispitze das Ergebnis des Volksentscheids von 2021, in dem sich 58 Prozent für eine Vergesellschaftung privater Wohnungsunternehmen ausgesprochen haben.

Wenn der Respekt vor Entscheidungen des Souveräns so wichtig ist, warum ist der Vergesellschaftungs-Wille der Bevölkerung nicht im Koalitionsvertrag erkennbar? Hier wird die Bevölkerung mit einem Vergesellschaftungsrahmengesetz hingehalten, das nicht zu einer Umsetzung des Volksentscheides führt.

Auch im Bereich Inneres werden die Unterschiede zwischen der SPD und der CDU deutlich. Es gibt kein explizites Verbot von Racial Profiling (der anlasslosen Kontrolle von Menschen durch die Polizei aufgrund äußerer Merkmale) mehr. In Bremen z.B. ist die Polizei verpflichtet, bei Personenüberprüfungen an sogenannten Gefahrenorten proaktiv Quittungen auszustellen, die den Grund der Kontrolle bescheinigen und damit mehr Transparenz schaffen.

Und auch im Bildungsbereich weicht der neue Koalitionsvertrag von der sozialdemokratischen Leitlinie der Chancengerechtigkeit für alle Kinder und Durchlässigkeit des Schulsystems ab. Er nimmt den Fokus weg von Gemeinschaftsschulen und führt das Wahlpflichtfach Religion/Weltanschauungen ein, das in Berlin seit 1948 lediglich ein freiwilliges Schulfach ist. Woher die Lehrkräfte für dieses Fach kommen sollen, ist ein Geheimnis des Koalitionsvertrags.

Klimakrise, ein überhitzter Wohnungsmarkt, soziale Not - um nur drei der gesellschaftliche Probleme zu nennen, auf die eine Regierung in der Stadt Antworten finden muss. Diese lassen sich nur in einem progressiven Bündnis finden. Noch haben die Mitglieder der SPD die Chance, Schwarz-Rot zu verhindern und den Weg zu einer Nutzung der größeren parlamentarischen Mehrheit für Rot-Rot-Grün wieder zu öffnen.



Franziska Drohsel – Die 42-jährige Rechtsanwältin ist stellvertretende Vorsitzende des SPD-Kreises Steglitz-Zehlendorf. Sie war von 2007 bis 2010 Bundesvorsitzende der Jusos.



Hakan Demir – Der 38-jährige Innen- und Sozialpolitiker sitzt für Berlin-Neukölln im Deutschen Bundestag. Er hat 2021 das Direktmandat geholt.