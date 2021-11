Berlin - Es ist noch nicht lange her, da dachte Volker Wenda, Robert Rössle sei ein antifaschistischer Widerstandskämpfer gewesen. Wenn er überhaupt über ihn nachdachte. Für Wenda war die Sache ziemlich klar: Die Straßen in Berlin-Buch wurden in den 70er- und 80er-Jahren schwungweise benannt, mal nach Schauspielern, mal nach Antifaschisten und Wissenschaftlern. Die Rössle-Straße liegt in der Nähe der Franz-Schmidt- und Georg-Benjamin-Straße und bekam 1974 ihren Namen. Schmidt war ein kommunistischer Krankenpfleger, der von den Nazis in Plötzensee umgebracht wurde, Benjamin ein Arzt, Jude und Kommunist, der im KZ Mauthausen ums Leben kam. Also, folgerte Wenda, musste Rössle, der Charité-Pathologe, wohl auch im Widerstand gewesen sein.

Eigentlich aber wusste er nicht, was Rössle im Nationalsozialismus gemacht hatte, bis er vor zwei Jahren erfuhr, dass die Medizinerin Ute Linz aus Aachen den Antrag gestellt hatte, die Rössle-Straße in Berlin-Buch umzubenennen. Der Grund: Robert Rössle sei geistiger Wegbereiter der Euthanasie und Rassenhygieniker der ersten Stunde gewesen und habe zu Hitlers wissenschaftlicher Elite gehört.

Schwieriges Thema in Berlin

Volker Wenda ist Mitglied im Freundeskreis vom Max-Delbrück-Centrum in Buch, das in der Rössle-Straße liegt. Vor allem aber ist er Vorsitzender des Bucher Bürgervereins; und der Verein, die Bürger, sollten an der Entscheidung über die Umbenennung beteiligt werden.

Straßenumbenennungen sind ein schwieriges Thema in Berlin. Und in Buch, wo vor fünf Jahren die AfD mit 22,4 Prozent stärkste Partei wurde und das Direktmandat fürs Abgeordnetenhaus holte, schien es besonders schwierig zu sein. Unter Pankower Bezirksverordneten gab es die Befürchtung, die AfD könne sich an das Thema hängen, die Diskussion für sich nutzen. Manchmal klang es so, als sei der Bucher Bürgerverein Teil des Problems, ein rechter Heimatverein, der von Geschichtsaufarbeitung nichts wissen wolle.

AfD? Rechter Heimatverein?

Volker Wenda sagt, natürlich gebe es problematische Viertel in Buch. Im Haus nebenan habe bis vor kurzem der AfD-Kreisvorsitzende gewohnt. Ein Hamburger, kein Bucher. „Der kam hierher, um Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen.“ Ist aber wieder weg. Den Namen hat Wenda vergessen. „Wir haben keine AfD-Mitglieder im Bürgerverein.“

Er sitzt im Wohnzimmer seiner Wohnung in Buch, 70er-Jahre-Neubau, Küche mit Durchreiche, in den Regalen Kunstbände und Reiseliteratur, gegenüber der Couch ein Klavier. Er sagt, dass er es gut gefunden habe, „was Frau Linz angestoßen hat“, damals vor zwei Jahren. Die Auseinandersetzung mit der Person Rössle, mit der Vergangenheit. „Aber warum akzeptiert sie nicht, dass wir die Umbenennung ablehnen?“

Es ist viel passiert in den zwei Jahren, seit Wenda von dem Antrag erfuhr, und das Wenigste hat mit Robert Rössle zu tun, sondern mit einem anderen Teil der deutschen Geschichte.

Volker Wenda kam vor 43 Jahren nach Berlin-Buch, seine Wohnung im Neubau war eine gute Adresse, schräg gegenüber vom Schlosspark, nicht weit von der Bucher Krankenhausstadt mit ihren 4000 Betten und den Forschungseinrichtungen an der Akademie der Wissenschaften. Das Institut für Krebsforschung wurde 1960 nach Robert Rössle benannt, dem renommierten Charité-Pathologen. Rössle habe sich nach dem Krieg für die Gründung der Klinik eingesetzt, die schon bald Weltruf hatte, sagt Wenda. „Er war im Gründungsrat, er hat die Sache hier ins Laufen gebracht.“

Zur Wiedervereinigung gekündigt

In Wendas Haus wohnten Mediziner und Professoren, aber auch Botschaftsmitglieder, der Direktor des Glühlampenwerks, kinderreiche Familien. Wenda selbst arbeitete im Ministerium für Schwermaschinen- und Anlagenbau, war für den Import und Export zuständig, reiste mit Delegationen um die Welt. Bis die Mauer fiel, die DDR auseinanderbrach und er seine Kündigung bekam, am Tag nach der Wiedervereinigung.

Vielen Nachbarn ging es ähnlich: Eben noch angesehene Diplomaten, Professoren, Betriebsdirektoren waren plötzlich arbeitslos. 15 von ihnen fanden sich zusammen und gründeten im November 1990 den Bucher Bürgerverein. „Um noch eine Stimme zu haben“, sagt Volker Wenda.

Berliner Zeitung/Maurice Weiss Volker Wenda gründete den Bucher Bürgerverein im November 1990.

Ihr Land war weg, die Arbeit war weg, aber sie waren noch da. Kümmerten sich um ihre Stadt am Rand von Berlin. Wirklich alles habe sich ja damals aufgelöst, erzählt Wenda, die Wohnungsverwaltung, die Müllabfuhr, das Gartenamt. Auch die Krankenhausstadt und die Akademie der Wissenschaften. Erst später kam es zu Um- und Neugründungen auf dem Campus.

Tausende Krankenhausmitarbeiter verloren ihre Stellen, Forscher suchten sich neue Institute im Ausland, gingen, wie Tom Rapoport aus der berühmten jüdischen Ärzte-Familie es nannte, „ins Exil“. Auch Rapoport ging weg, nach Harvard, mit seinem ganzen Forschungsteam.

Volker Wenda fand einen Job als Dozent in Hamburg, führte danach 20 Jahre lang ein Reisebüro in Buch – und nebenbei immer noch den Bürgerverein, setzte sich für Fußgängerampeln, Umweltschutz, den Wiederaufbau der Schlosskirche, aber auch für eine Aufarbeitung der NS-Geschichte ein. Genau wie Ute Linz.

Ein Ort schweigt

Anlass war das hundertjährige Jubiläum des Pankower Ortsteils, erzählt Wenda. Er war für den Teil „Euthanasie und Zwangssterilisierung“ zuständig. Mehr als 100.000 Menschen wurden im Dritten Reich ermordet, weil sie als geistig behindert oder psychisch krank eingestuft wurden, weil ihr Leben als „unwert“ galt. 4000 davon waren Patienten aus Buch. „Sie wurden von hier nach Bernburg gebracht und vergast“, sagt Wenda.

Er hat mit seinem Verein eine Fahrt in die ehemalige Tötungsanstalt organisiert, „wo alles noch im Original zu sehen ist“, war Mitglied der Wettbewerbskommission für ein Denkmal auf dem Bucher Klinikgelände. 2013 wurde es eingeweiht, ein großes weißes Kissen aus Kunstharz, auf dem der Abdruck eines Kopfes zu sehen ist.

Das Buch, an dem Wenda mitgearbeitet hat, trägt den Titel: „Ein Ort schweigt“. Weil Jahrzehnte lang über die Verbrechen, die hier in Buch geschahen, geschwiegen wurde. Julius Hallervorden und Hugo Spatz, zwei Forscher, die wissentlich Hirne von Euthanasieopfern untersuchten, hatten sich zum Kriegsende in den Westen abgesetzt, Krankenschwestern und Pfleger nicht darüber gesprochen, was sie wussten.

Als Ute Linz den Antrag auf die Umbenennung der Robert-Rössle-Straße stellte, nahm Wenda an, nun werde wieder eine Lücke in der Geschichte des Klinikums geschlossen. Linz sagt, Rössle sei Mitglied im Kuratorium des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Hirnforschung gewesen und habe eng mit Julius Hallervorden zusammengearbeitet.

Wenda las ihre Unterlagen zum Fall sowie den Bericht der historischen Kommission am Campus Buch. Doch danach stand für ihn fest: „Im Gegensatz zu Hallervorden ist Rössle eine Beteiligung an Verbrechen nicht nachzuweisen.“ Und ein alleiniger Vordenker der Genetik sei Rössle auch nicht. „Rössle ist aufgewachsen in einer Zeit, in der Rassenhygiene Mainstream war, nicht nur in Deutschland, auch in den USA und in skandinavischen Ländern. Er war ein Kind seiner Zeit.“

Ost-West-Konflikt

Umso mehr wunderte er sich, dass Ute Linz weiter an der Umbenennung festhielt, „dass sie nicht akzeptiert, dass wir das hier nicht möchten“. Und er fragt sich warum. „Ich will es ihr nicht unterstellen“, sagt Wenda, „aber es geht bei der ganzen Diskussion sicher auch um eine Delegitimierung der Rössle-Klinik, dieser hervorragenden Forschung, die es hier gab.“ Wenda nennt es „einen Eingriff in die Gemeinschaft“. Jens Reich, der ehemalige DDR-Bürgerrechtler, sagt: „Ein Ost-West-Konflikt kommt immer dann auf, wenn jemand aus dem Westen kommt und hier Ordnung schaffen will.“

Der Konflikt erreichte seinen Höhepunkt, so zumindest berichten es mehrere Teilnehmer, als im Dezember 2019 in der Bibliothek von Buch eine Bürgerversammlung stattfand. Alle waren da, Ute Linz, Volker Wenda, der Pankower Bürgermeister Sören Benn, Mitglieder der historischen Kommission, darunter auch Heinz Bielka, 90-jähriger Zell- und Molekularbiologe, ehemaliger Institutsleiter in Buch.

Es ging um die Frage, warum die Krebsklinik in Buch und später auch die Straße nach Rössle benannt worden waren. Dem Protokoll nach war es so: Volker Wenda lobte Rössles Verdienste für Berlin-Buch und begründete damit die Namensgebung zu DDR-Zeiten. Ute Linz fragte, was für Verdienste das gewesen sein sollen, Rössle habe doch ab 1948 gar nicht mehr im Osten gearbeitet.

Dann stand der alte Bielka auf und sagte, 1953 habe er während der Arbeit an seiner Dissertation Rössle hier selbst noch erlebt. Linz erwiderte, das könne gar nicht sein. Er, Bielka, habe doch erst 1956 in Leipzig sein Studium beendet. Um Rössle kennengelernt zu haben, sei er viel zu jung.

Demütigung bis zum Lebensende

Das sagt sie heute noch, bestätigt am Telefon, dass es diesen Disput gab auf der Versammlung, nennt Bielkas Erinnerungen „seltsam“ und „verwischt“. Sie ist eine kühle Frau, die sich mit Fakten gut auskennt. Aber in diesem Moment auf der Versammlung, so empfand Volker Wenda das, ging es nicht im Fakten. Es ging darum, dass eine Frau aus dem Westen einem alten DDR-Professor seine eigene Biografie erklärte, es ging um Respekt.

Heinz Bielkas Witwe Galina Iwanzowa sagt, nach der Versammlung sei ihr Mann völlig fertig nach Hause gekommen, konnte nicht schlafen, vergrub sich in seinem Archiv, schrieb Briefe an die historische Kommission, an den Bürgermeister, wurde depressiv. „Er hat immer wieder gesagt, dass er nie zuvor in so einer großen Runde so behandelt worden war“, sagt Galina Iwanzowa. Wenda sagt, Bielka habe die Demütigung bis zu seinem Lebensende nicht verwunden. Er starb im Dezember 2020 im Alter von 91 Jahren.

Es gab dann noch eine Versammlung, im Februar 2020, angekündigt im Bucher Boten, der Lokalzeitung. Diesmal wurde über die Umbenennung abgestimmt. Von 21 Teilnehmern, überwiegend Mitglieder des Vereins, waren 19 für den Vorschlag, den Namen Rössle beizubehalten, es gab eine Gegenstimme und eine Enthaltung. Für Volker Wenda war die Sache damit endgültig entschieden.

Für Ute Linz nicht. Was der Bucher Bürgerverein sagt, zählt für sie nicht. Sie kennt nicht einmal Volker Wendas Namen, erinnert sich nur an diesen Vertreter vom Heimatverein, „der auf der Versammlung sein Statement abgegeben hat, dass der Rössle so viel Gutes für Buch getan hat“. Einen Mythos nennt Linz das, noch immer.

Es ist, als werde immer noch ein Streit weitergeführt, der vor siebzig Jahren begann, das Ringen um einen angesehenen Arzt in Zeiten des Kalten Krieges. Fest steht, Rössle verließ seinen Posten an der Charité 1948 aus Altersgründen, arbeitete bis zu seinem Tod acht Jahre in West-Berlin, war aber auch Mitglied im Wissenschaftlichen Rat des Instituts für Medizin und Biologie in Buch.

In den Briefen an seinen ehemaligen Assistenten Arnold Strauss in den USA klingt es, als sei Rössle hin- und hergerissen gewesen zwischen Ost und West. Er beschwert sich über die Teilung der Stadt und bezeichnet sich als Antikommunisten. Aber im September 1950 schreibt er auch: „Denken Sie, daß die Amerikaner (…) mir den Paß verweigern wollten, weil ich noch Mitglied der im Sowjetischen Sektor gelegenen Akademie der Wissenschaften bin. Ich habe keinen Grund auszutreten, solange die Freiheit der Forschung nicht angetastet wird.“

Im Oktober 1956, einen Monat vor seinem Tod, wurde Robert Rössle von der Akademie der Wissenschaften zu einer Gründungsfeier nach Greifswald eingeladen. Im Brief an Strauss, dem er davon berichtet, spürt man, wie geschmeichelt er ist, als alter Mann noch so geschätzt zu werden, aber auch seine „Verbundenheit mit den bedauernswerten Kollegen der Ostzone“, wie Rössle selbst schreibt. Er hat die Einladung der Akademie angenommen.