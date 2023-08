Es ist Sommer, noch mitten in der Pandemie. Ich komme in Jogginghose aus dem Rewe, in jeder Hand eine Tüte, ich habe es eilig. Plötzlich stellt sich mir ein Mann in den Weg, und ich muss stehenbleiben. Er schaut mich verächtlich an und sagt so laut zu mir, dass sich Menschen nach uns umschauen: „Du siehst aus wie eine Schlampe!“ Das Ganze passiert sehr schnell, ich höre gar nicht richtig zu. Ohne nachzudenken, rutscht mir heraus: „Danke, Sie auch!“ Im Rückblick die einzig angemessene Antwort auf so eine Unverschämtheit.

Manchmal denke ich, es gibt so langsam genug Berichte von Frauen über ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung in unserer Stadt. Aber dann lese ich, dass ein Dozent an meiner ehemaligen Universität Studentinnen belästigt haben soll – seit 1997! Das ist mein Geburtsjahr! In der Universität ist mir das zum Glück nie passiert, dafür auf Berlins Straßen. Leider bin ich meistens nicht so schlagfertig wie damals vor dem Rewe-Markt. Aber so schlimm das jetzt klingt: Diese Stadt hat mich abgehärtet. Und nein, lustig war das nicht.

Ungewollte Kommentare, Berührungen und Blicke

Als ich noch Studentin war, bemerkte ich eines Tages einen Mann, der mir folgte. Zuerst dachte ich mir nichts dabei. Ich wohne in einer dicht besiedelten Gegend von Marzahn-Hellersdorf, mein Wohnblock ist groß, andauernd gibt es neue Nachbarn, die ich nicht kenne. Deshalb hielt ich dem Mann sogar noch die Haustür auf, als ich hineinging. Er ließ mich zuerst in den Fahrstuhl – „Ladies first“ – und blockierte dann die Fahrstuhltür, sodass ich gefangen war. Dann kamen die Fragen. „In welchem Stock wohnst du? Wie alt bist du? Kann ich deine Nummer haben?“ Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte, also blieb ich stumm, bis der Mann nach einigen Minuten aufgab und ging. Zuhause bin ich in Tränen ausgebrochen.

Ungewollte Kommentare, Berührungen und Blicke hat fast jede Frau schon einmal erlebt, je nach Statistik ist es in Deutschland jede zweite bis dritte. So genau weiß es aber keiner, denn viele Vorfälle werden nie gemeldet. Eines ist jedoch bekannt: Nachdem die Berliner Polizei für die Pandemiezeit einen Rückgang von sexueller Belästigung im öffentlichen Raum verzeichnen konnte, steigen die Fälle seit dem vergangenen Jahr wieder an. Die Mehrzahl der Opfer sind Frauen, die Täter sind überwiegend Männer.

Der Vorfall im Fahrstuhl macht mich noch heute wütend. Welche Antwort hatte der Mann denn erwartet? „Oh, vielen Dank, dass Sie mich von der Bahnstation nach Hause verfolgt haben und mich jetzt gefangen halten, ich fühle mich unglaublich geschmeichelt! Hier haben Sie meine Nummer – ach was, warum kommen Sie nicht gleich mit nach oben?“ Wahrscheinlich hat der Mann mich nach einigen Stunden, spätestens nach einigen Tagen vergessen. Ich bin zwei Jahre lang zu einer weiter entfernten Bahnstation gelaufen, nur um sicherzugehen, dass ich ihn nie wiedersehen muss.

Schockierend ist auch, wie früh viele Frauen Erfahrungen mit sexueller Belästigung machen müssen. Im Jahr 2014 zeigte eine EU-Studie mit 42.000 Teilnehmern, dass zwölf Prozent der befragten Frauen bereits vor dem fünfzehnten Lebensjahr sexuell belästigt wurden. Die allermeisten Fälle waren dabei Erwachsenen zuzuordnen, die ihre Geschlechtsteile vor Mädchen entblößten.

Als ich etwa neun oder zehn Jahre alt war, beobachtete ich, wie ein erwachsener Mann in der Grünanlage neben einem Spielplatz seine Hose öffnete und anfing zu masturbieren. Damals erzählte ich niemandem davon, denn ich wusste nicht, wie ich in Worte fassen sollte, was ich gesehen hatte. Lange hatte ich es vergessen. An der Oberschule fand ich heraus, dass mindestens zwei weitere Mädchen aus meiner Klasse ein ähnliches Erlebnis in diesem Park hatten. Es macht mich traurig, dass ich kein Einzelfall bin.

Wie in einem schlechten Film

Was haben solche Situationen mit mir gemacht? Meistens denke ich: Nichts. Ich zittere ja nicht vor Angst, wenn ich rausgehe. Ich bin doch eine starke, unabhängige Frau, sage ich mir oft selbst, größer als viele Männer, und solche dämlichen Typen können mir nichts anhaben! Vielleicht mache ich mir aber nur etwas vor. Ich weiß nämlich noch genau, wie ich in der Nacht vor meinem achtzehnten Geburtstag lange wach lag und darüber nachdachte, dass ich ab dem kommenden Tag eine Frau sein müsste. Ohne den rechtlichen Schutz, den Kinder haben. Ich fand die Vorstellung damals beängstigend.

Also gehe ich Männern aus dem Weg, so gut es geht, besonders abends und nachts. Eigentlich vermeide ich es sowieso, nachts rauszugehen. Wenn es doch einmal sein muss, sind die Regeln klar: In der Bahn nicht am Fenster sitzen, um schnell flüchten zu können. Kein Lächeln, kein Antworten auf Fragen, am besten Männer nicht einmal genau anschauen. Ganz wichtig ist auch, keine öffentlichen Social-Media-Profile zu haben – Hauptsache nicht auffallen.

Oft frage ich mich: Kann man denn sonst nichts tun, außer mit der Umgebung zu verschmelzen und unsichtbar zu werden? Ich habe noch keine Methode gefunden, um Belästigung zu einhundert Prozent aus dem Weg zu gehen, denn nach welchen Kriterien die Täter ihre Opfer auswählen, bleibt ihr Geheimnis. Ich wurde jedenfalls schon in den verschiedensten Outfits und an den unterschiedlichsten Orten belästigt, völlig aus dem Nichts. Ein Muster konnte ich nie erkennen. Wird man jedoch Zeuge einer Belästigung, kann und sollte jeder etwas tun, nämlich: Beistand zeigen!

Eines Abends war ich allein in der Bahn mit einem anderen Mädchen. Ich hatte extra klobige Schuhe an und stand nah an der Tür, nur für den Fall der Fälle. Eine Gruppe junger Männer stieg ein, umzingelte das Mädchen und fing an, sie zu belästigen. An einen Satz erinnere ich mich noch genau: „Was macht denn ein hübsches Mädchen wie du abends ganz allein in der Bahn?“ Genau wie in einem schlechten Film. Mir lief es kalt den Rücken herunter. Ich war die einzige andere Person in der Bahn, die Gruppe Männer war auf jeden Fall stärker als ich.

Ich war nicht mutig genug, um etwas zu sagen. Aber ich setzte mich neben das Mädchen und schaute auf den Boden. Die Männer wurden wütend. „Denkst du etwa, wir haben schlechte Absichten?“, schrie mir einer ins Gesicht. Ich holte mein Handy heraus, tippte die 110 ein und hielt das Display so, dass es gut sichtbar war. Die Gruppe zog sich murrend zurück. An der nächsten Station konnten wir sicher aussteigen, die Männer blieben in der Bahn. Dieser Vorfall hat mir gezeigt: Nicht immer müssen es große Taten sein, die helfen. Manchmal reicht es, sich einfach danebenzusetzen, und zu zeigen: Du bist nicht allein.