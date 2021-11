Berlin - Der Migrant – wer denkt heute noch an einen Menschen, dessen Familie aus Italien, Portugal, Frankreich stammt? Vielmehr ist der Migrant ein Türke, Perser oder zum Beispiel Araber. In Deutschland wird oft zwischen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte unterschieden, sie werden in grundverschiedene Schubladen gesteckt. So zumindest fühle ich. Es gibt diejenigen, die integrationsfähig sind und gewissermaßen schon (äußerlich) verschmolzen mit der Gesellschaft, der sogenannten deutschen Leitkultur. Und diejenigen, die – so wird oft behauptet– sich nicht integrieren, überhaupt nichts zu tun haben wollen mit „den Deutschen“, die untereinander bleiben, sich abkapseln, so gar nicht interessiert sind am Land, in dem sie seit vielen Jahrzehnten leben. Weder sozial noch politisch noch kulturell. Und obendrein jammern sie ständig darüber, wie heftig und wie häufig sie diskriminiert werden – dagegen hört man keine einzige Beschwerde aus japanischen oder griechischen Communitys.

Ich konnte mir lange nicht erklären, welchen Ursprung diese künstliche Trennung hat – bis sich die Leser-Mails mehrten und ich einen roten Faden erkannte. Religion. Der Islam, so schrieb mir ein Leser, ist nicht integrationsfähig und auch nicht mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar. Ein anderer Leser ging weiter und erklärte all jene, die dem islamischen Glauben zugehörig sind, zu dreckigen Islamisten, die Andersdenkende umbringen wollen und allesamt potenzielle Mörder seien (und noch so einiges anderes, was nicht druckfähig wäre). Der Islam sei keine Religion, sondern eine perfide Sekte, hieß es an einer anderen Stelle. Wer Moslem sei, könne kein Europäer sein.

Mir geht es nicht um die doch sehr absurden Inhalte der Zuschriften, sondern darum, dass anscheinend viele davon überzeugt sind, dass alle türkischstämmigen Menschen muslimisch sind, ich damit auch. Und diese Religionszugehörigkeit, so glaube ich, scheint den einen Migranten vom anderen zu „unterscheiden“. Das finde ich unfassbar irre. Fast so irre, wie wenn ich jedem Deutschen unterstellen würde, Christ zu sein. Und in Kennenlerngesprächen fragen würde: „Und, bist du evangelisch oder katholisch?“ oder: „Und, in welcher Kirche bist du Mitglied?“

Es ist einigen Menschen in Deutschland immer noch nicht möglich, sich von gedanklichen Automatismen zu befreien. Eigentlich sollte es überhaupt keine Rolle spielen, wer woran glaubt. Stattdessen: Türke gleich Moslem. Und die Überleitungen: Der schaut sich bestimmt nur türkisches Staatsfernsehen. Vergöttert bestimmt den Erdogan. Der lässt seine Frau bestimmt nicht aus dem Haus.

Was muss dieser türkischstämmige Mensch tun, um nicht mehr der Kategorie „Migrant“ zugeordnet zu werden? Um in der deutschen Gesellschaft Fuß fassen zu können, befreit von Vorurteilen, ein für alle Mal. Manchmal verfolgt mich das Gefühl, dass in Deutschland gewisse Kulturen, wie die italienische oder französische, willkommen sind, ausgelebt werden können und sollen. Menschen aus türkischen oder arabischen Communitys dagegen müssen ihre kulturelle (und religiöse) Identität möglichst unterdrücken, gar aufgeben, um überhaupt als integrationswillig und -fähig anerkannt zu werden. Vielleicht verheimlicht der ein oder andere am Arbeitsplatz oder unter Freunden gar islamischen Glaubens zu sein, aus Angst, mit anderen Augen gesehen zu werden.

Wen wundert es, dass genau sie es sind, die Diskriminierung beklagen?

