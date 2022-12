Warum die Suche nach Geschenken eine so schwierige Sache ist

Weihnachten ist das Fest der schönen Gaben, doch vor dem Schenken kommt das Suchen. Und das Finden ist so schwer, weil ein Geschenk so viel über uns aussagt.

Wie bedeutsam selbst ein kleines Geschenk sein kann, ist seit einigen Wochen im Samariterkiez im Berliner Bezirk Friedrichshain zu besichtigen. Es geht um ein Geschenk, das ganz sicher keinen großen materiellen Wert hat, das aber emotional enorm aufgeladen ist.

Davon künden die Zettel an den Spielplätzen. Auf dem Foto ist ein Kind zu sehen, das noch nicht lange laufen kann. Es hat ein Plüschtier unter dem Arm. Daneben steht: „Liebe Nachbarn. Ich habe mein Kuscheltier verloren. Es ist ein grauer Affe und er ist mein bester Freund.“

Viel mehr muss eigentlich nicht gesagt werden zum Wert von Geschenken, und doch lohnt es sich, ein paar Fragen zu stellen: Warum verschenken wir eigentlich Dinge? Was sagt unser Weihnachtsgeschenk über uns aus? Warum ist Ostern zwar das höchste Fest der Christenheit, aber Weihnachten das Fest der großen Geschenke?

Und die wichtigste Frage: Was ist im Kriegsjahr 2022 das passende Weihnachtsgeschenk? Muss es wieder romantisch sein, aber eventuell nutzlos? Oder taugen in Krisenzeiten auch mal Socken, die doch sonst immer so verlacht werden, als Geschenk?

Die Christen feierten Weihnachten anfangs ohne Geschenke. Später sollten sie den Dank für ein Gottesgeschenk symbolisieren, den Dank für Christi Geburt. Die Geschenke erinnerten auch an die Gaben der drei Weisen aus dem Morgenland.

Die Coca-Cola-Legende ist falsch

Da die Katholiken ihre Heiligen lieben, wurden Geschenke anfangs vom Heiligen Nikolaus gebracht. Doch der Reformator Martin Luther wollte mit der katholischen Heiligenverehrung brechen. Also erfand er den Heiligen Christ als Gabenbringer, aus dem das Christkind wurde. Schließlich kam der Weihnachtsmann dazu. Übrigens: Dass der Rauschebart rot-weiß gekleidet auftritt, ist keine Idee von Coca-Cola aus dem Jahr 1931 – wie meist behauptet wird. Der Mann trug diese Farben schon viel früher, erstmals in einem Gedicht von 1821.

Nun zu den Geschenken. Das Schenken gilt als eine Besonderheit im gesellschaftlichen Zusammenleben, weil es oft dem menschlichen Egoismus widerspricht und auch der wirtschaftlichen Logik. Zudem wohnt jedem Geschenk etwas wunderbar Irrationales inne, da niemand weiß, ob es wirklich gut ankommt.

Socken – bislang waren sie ein ungeliebtes Geschenk. Das kann sich ändern. imago/PantherMedia

Das Schenken an sich ist leicht: Ich gebe dir etwas, und du freust dich. Eine soziale Win-win-Situation. Wer etwas verschenkt, ist selbstlos, großzügig, investiert Geld und Zeit, um das passende Geschenk zu finden. Das Ziel ist, jemandem eine Freude zu bereiten, ohne gleich eine Gegenleistung zu erwarten. Schenken ist eine positive Geste in einer oft negativen Welt; ein Akt der Freundlichkeit, der im Idealfall auf beiden Seiten für Glücksgefühle sorgt, den Blutdruck senkt und zu einer Art sozialem Kitt für eine Familie oder Gemeinschaft wird.

Stellen wir uns vor: Ich treffe zufällig einen früheren Freund, den ich fast vergessen habe. Er lädt mich zum 50. Geburtstag ein. Natürlich kaufe ich ihm keine Socken, da ich ihn nicht beleidigen will. Die Suche nach einem Geschenk ist vergleichsweise leicht, weil ich ihn sowieso kaum kenne. Ich erinnere mich kurz daran, für welche Bücher er früher geschwärmt hat. Dann wähle ich eines meiner Lieblingsbücher und hoffe, dass er es mag. Er freut sich tatsächlich. Als wir uns lange nach seinem Geburtstag wieder treffen, spricht er von dem Buch. Das freut wiederum mich.

Das Buch war nicht teuer, und der Preis ist gar nicht wichtig; entscheidend ist, dass ich mir Gedanken über meinen Freund gemacht habe und darüber, was er mögen könnte. So kann ein Glücksgriff unter den 64.000 Neuerscheinungen eines Jahres gelingen, und das kleine Geschenk kann helfen, eine alte Verbindung wieder enger werden zu lassen. Wunderbar.

So sieht es auf den ersten Blick aus. Doch nun kommt Timo Storck ins Spiel, 42 Jahre alt, Professor an der Psychologischen Hochschule Berlin. „Aber Sie haben sich doch gar nicht so viele Gedanken gemacht“, sagt Storck. Es war doch eher ein Glücksgriff.

Storck findet, dass das Schenken eine spannende soziale Interaktion ist, weil sich ganz schnell ganz viele Fragen ergeben, die ganz viel über die Beteiligten aussagen. „Wer beschenkt wen wie und womit?“, fragt er. „Warum haben Sie zum 50. Geburtstag ein Buch gewählt? Welches Budget schwebte Ihnen vor? Könnte der Freund nicht auch mehr erwartet haben? Ist er nun verpflichtet, auch für Sie ein Buch zu finden, obwohl er seit Jahren nicht mehr liest? Fragen über Fragen.“

Ostern ist zwar das höchste Fest der Christenheit, aber Weihnachten ist das Fest mit den großen Geschenken. imago/Westend61

Damit ist klar: Schenken ist schwer. Denn vor der erfreulichen Übergabe des Geschenks, die mit Spannung und Vorfreude auf beiden Seiten verbunden ist, steht die einsame und mühsame Suche nach einem passenden Präsent. Dies empfinden viele als so anstrengend, dass sie den Kauf hinauszögern. So auch im Advent.

„Die Suche wird nicht leichter, wenn die Leute unter Druck stehen“, sagt der Psychologe. „Und Weihnachten ist immer Druck.“ Die meisten fangen zu spät an, sich Gedanken zu machen, und wenn ihnen dann etwas einfällt, sind vielleicht die Lieferketten zusammengebrochen. Der Termindruck wächst noch mehr. Dann sind es nur noch zwei Tage bis Heiligabend – und der Kopf ist leer und die Regale auch.

Das heißt: Zum Schenken gehört unweigerlich die Angst vor der Enttäuschung. Denn Enttäuschungen entstehen meist aus nicht erfüllten Erwartungen – und genau das macht die Suche nach einem Geschenk so schwer und den Griff zum Gutschein so leicht. Das Motto: Kauf dir doch selbst ein Buch, das dir gefällt.

Gutscheine jedoch gelten als langweilig. „Sie sind das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen“, sagt Timo Storck. Denn heimlich suchen fast alle nach etwas Originellem. Aber das ist auch ein Fluch. „Das originelle Geschenk von heute ist das einfallslose Geschenk von morgen“, sagt Storck.

Der Dreiklang des Schenkens

Das Ziel von Geschenken ist fast immer, anderen Freude bereiten zu wollen. Ist das der einzige Grund? Nein. Es gibt andere Gründe, die nicht immer schmeichelhaft sind. Schenken wir nicht auch aus egoistischen Gründen? Weil wir sehen wollen, wie der Freund das Päckchen öffnet und sich überschwänglich für das Buch bedankt? Wollen wir beim Weihnachtsfest der Familie mit der klugen Auswahl der Geschenke glänzen? Wollen wir mit einem teuren Geschenk an die strengen Eltern der ganzen Familie beweisen, dass wir es geschafft haben? Oder hoffen wir ganz schlicht, dass wir für unser tolles Geschenk ein genauso tolles bekommen?

„Wirklich selbstlose Geschenke sind selten“, sagt Storck. „Schenken ist in der Theorie und in der Praxis fast immer eine Art Austausch, ein Geben und Nehmen. Natürlich wäre es ein sozialer Affront, wenn der Freund das Buch einfach annähme und die Geste nicht erwidert, also zu Ihrem Geburtstag einfach ohne Geschenk kommt.“

Storck bezieht sich auf den französischen Soziologen Marcel Mauss, der vom Dreiklang des Schenkens sprach: vom Schenken, Annehmen und Erwidern. Mauss prägte den Begriff der Schenkökonomie. Das Prinzip der Gegenseitigkeit mache das Schenken zu einer strategischen Handlung, die ein Netz von sozialen Beziehungen schafft oder festigt.

„Schenken ist schwierig“, sagt Timo Storck. Denn fast jedes Geschenk ist eine Reaktion auf ein vorheriges Geschenk und zieht eine Reaktion nach sich. Ein Geschenk abzulehnen, ist ein starkes Statement, das sehr unüblich ist. „Und dann müssen die Geschenke auch noch angemessen sein.“

Das Buch für den Freund kann die alte Freundschaft wieder zu neuem Leben erwecken. Sie bekäme einen Knacks, wenn der Freund als Antwort nicht einfach nur ein Buch schenken würde, sondern eine 5000-Euro-Uhr. Schon wäre er ein Angeber, ein Selbstdarsteller. Zudem würde er mich beschämen und mein Geschenk nachträglich als lächerlich brandmarken.

Vergiftete Geschenke

Jedes Geschenk kann vergiftet sein. Geschenke sind bisweilen auch Ausdruck von Kalkül und Macht. Egal, ob auf der politischen Bühne, vor Wirtschaftsverträgen oder unterm Weihnachtsbaum. Geschenke haben oft eine Botschaft.

Als die Ureinwohner Amerikas den Eroberer Kolumbus mit Gastgeschenken begrüßten, gaben sie zu verstehen: Wir zollen dir Respekt und zeigen, dass wir friedliche Absichten haben. Sonst hätten wir dich mit einem Pfeilhagel empfangen.

Ein vergiftetes Geschenk war das Trojanische Pferd, bekannt aus der griechischen Mythologie. Dieses große Holzpferd stand vor der Stadtmauer Trojas – eine Gabe der Griechen. Die Trojaner holten es in die Stadt und mit ihm die Soldaten im Bauch des Pferdes. Wegen eines Geschenks verloren die Trojaner also den Krieg – nach zehn Jahren Belagerung. Also: Mit Geschenken kann auch der Feind ins Haus kommen.

Die Nachbildung des Trojanischen Pferdes in der Türkei imago/PantherMedia

Weitere Beispiele für politische Geschenke mit Wirkung: Der sowjetische Parteichef Nikita Chruschtschow schenkte die davor russische Krim 1954 der Ukraine. Bei VW bekamen manche Betriebsräte manipulative Geschenke vom Konzern: Luxusreisen oder Bordellbesuche. Das schneelose Peking bekam eine Winter-Olympiade und das fußballlose Katar eine Fußball-WM – das war keine selbstlose Gabe der Weltgemeinschaft, davor hatte es wohl Geschenke gegeben.

In der DDR kamen vor Weihnachten viele Pakete von Westverwandten an. Das war für manche beschämend, weil die Gaben wie Almosen wirkten. Aber endlich gab es Jacobs Kaffee statt Rondo und echte Levi’s statt Boxer-Jeans. Nach dem Mauerfall gab es da und dort Verstimmungen, als die Ostdeutschen erfuhren, dass die lieben Westverwandten ihre Geschenke von der Steuer absetzen konnten.

Socken und Brillantringe

Vor der Kriegsweihnacht 2022 stellt sich nun die Frage, ob auch Socken ein passendes Geschenk sein können? Timo Storck sagt dazu: „Beim Schenken kommt zum Erwartungsdruck immer auch der eigene Originalitätsdruck.“ Deshalb seien Socken und Krawatten eher unbeliebt. Aber selbst eine Krawatte könne für Aufsehen sorgen.

„Wenn sie eben nicht an Opa Hans geht, der schon 35 Stück zu Weihnachten bekommen hat“, sagt Storck. „Aber stellen wir uns vor: Eine außergewöhnliche Krawatte wird zu einem Geschenk ganz ohne Anlass für einen Mann, der noch nie Krawatte getragen hat. Ein Freund überreicht sie mit den Worten: Ich habe diese Krawatte gesehen und musste sofort an dich denken.“ Vielleicht findet der Mann dann tatsächlich Gefallen an der Krawatte. Und selbst wenn er sie nie trägt, erinnert er sich, wenn er sie im Schrank sieht, immer an den Augenblick, als er sie geschenkt bekam. Und weil sie in Erinnerung bleibt, ist sie ein nachhaltiges Geschenk.

Der Psychologe sagt, dass kleine anlasslose Geschenke meist die besten sind „Es sind die persönlichsten Geschenke, die emotionalsten. Echte Überraschungen, für die kein Gegengeschenk erwartet wird. Das Geschenk wurde nur gekauft, weil es perfekt zum Beschenkten passt.“

Weihnachten gibt es keine anlasslosen Geschenke, Überraschungen sind aber möglich. Etwa, wenn eine Frau, die noch nie gestrickt hat, es lernt, um einer Freundin ein Paar Socken zu schenken, weil die entweder aus politischen Gründen nicht mehr heizen will oder aus finanziellen Gründen nicht mehr heizen kann. „Dann werden die Socken zu einer schönen Geste“, sagt Storck. „Als Zeichen der emotionalen Verbundenheit können so auch Socken ein perfektes Geschenk sein.“

Ist der Ring schön, weil er schön ist oder weil er teuer ist? imago/YAY Images

Nicht der materielle Wert zählt also, sondern der emotionale. Bei einem Brillantring ist oft auch nicht klar: Ist der Ring schön, weil er schön ist oder weil er teuer ist? Wird ein Ring unter dem Weihnachtsbaum allerdings als Verlobungsring verschenkt, kann er auch aus dem Kaugummiautomaten stammen.

Trotzdem bleibt selbst bei einem scheinbar perfekten Geschenk ein Restrisiko. Ein Verlobungsring kann abgelehnt werden. Und das kleine Kind mit dem Plüschaffen bekam vielleicht auch noch einen achtmal so teuren Roller geschenkt und einen doppelt so großen Teddybären. Und doch erwählte das Kind den grauen Plüschaffen zum besten Freund – und niemand kann genau erklären, warum.

Frohe Weihnachten und viele vielsagende Geschenke!