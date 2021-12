Berlin - Meine Mutter liest meine Artikel in der Berliner Zeitung nicht. Weil sie sie nicht versteht. Ihre Deutschkenntnisse reichen gerade einmal aus, meine veröffentlichten Texte gewissen Themenbereichen wie der Pandemie zuzuordnen. Das war’s. Sie interessiert sich durchaus dafür, worüber ich so schreibe, mit wem ich so rede, was ich alles gelernt habe. Und ich fasse für sie manchmal auf täglicher, manchmal auf wöchentlicher Basis meinen Kenntnisstand zusammen und erkläre ihr beispielsweise was in der Corona-Krise vermutlich noch auf uns zukommen wird. Sie gibt mir manchmal Ratschläge, welche Themen ich unbedingt noch recherchieren müsse.

Dass türkischstämmige Menschen nicht interessiert sind an Deutschland, sich abends nur türkische Nachrichten in regierungsunkritischen Sendern ansehen, sich besudeln und verblenden lassen durch die Reden Recep Tayyip Erdogans – dieses Vorurteil musste ich mir in den verschiedensten Kontexten anhören.

Zumindest für meine Familie kann ich sagen: Die Sprachkenntnisse meiner Mama reichen zwar nicht für die Lektüre deutscher Zeitungsartikel – aber sie hört sich jeden Tag jeweils vormittags und abends in einem türkischen Radiosender die wichtigsten Nachrichten aus Deutschland an. Erst gibt es eine Zusammenfassung auf Deutsch, dann auf Türkisch. Sie interessiert sich natürlich auch für ihr Heimatland, vor allen Dingen weil ihre Familie dort lebt. Das ist doch auch normal, oder nicht? Selbst ich interessiere mich für das, was politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich in der Türkei passiert, obwohl es wenig mit meinem Leben zu tun hat.

Und ja, es macht meine Mutter traurig, dass sie deutsche Nachrichten, konkret meine Artikel, nicht lesen kann, sie schämt sich gar dafür. „Meine Tochter ist eine Journalistin, aber ich verstehe kein Wort ihrer Arbeit“, sagte sie mal, mehr zu sich selbst als zu mir. Genauso geht es meiner Tante, die zeitgleich mit meiner Mutter nach Mannheim ausgewandert ist. Es setzt den beiden zu, weil sie mit Zeitungen groß geworden sind. Mein Opa habe früher, als die beiden noch jung waren, mindestens zwei Zeitungsabonnements gehabt, erzählten sie. Mein Opa habe am Frühstückstisch von der ersten bis zur letzten Seite alles gelesen und die Zeitungen an seine Kinder weitergegeben – das war Alltag. Journalismus hat in den Augen meiner Mutter also schon aus melancholischer Sicht einen besonders großen Stellenwert.

Mein Papa war mein größter Fan, mein treuester Leser. Er führte mehr als 40 Jahre lang ein Reisebüro in Ludwigshafen am Rhein, war ein wahrer Autodidakt und Geschäftsmann – und konnte durch seine Tätigkeit als Selbstständiger auch besser Deutsch als meine Mama, die mit den Kindern zu Hause blieb. Regelmäßig durchforstete er das Internet nach meinen Artikeln und druckte sie sogar dann aus, wenn sie in der Printausgabe der Zeitung auf dem Esstisch im Wohnzimmer lagen. Und abends, wenn er nicht zu müde von der Arbeit war, stellte er mir Fragen, sollte er etwas nicht verstanden haben.

Meine Eltern mögen zwar nicht alles verstehen oder verstanden haben, worüber ich so schreibe. Aber sie haben sich stets bemüht. Meine Mutter tut es als 68-Jährige noch heute.

