Berlin/Kreuzberg - Neulich kam ich am U-Bahnhof Schlesisches Tor an, an einem Nachmittag unter der Woche, ich war auf dem Weg nach Hause. Als ich die Treppe vom Bahnsteig herunterlief, fielen mir zwei Menschen auf, die in einer Ecke der Eingangshalle hockten. Und Crack rauchten, wenn mich nicht alles täuscht.

Ich hatte so etwas vorher nur in amerikanischen Krimiserien gesehen. Ich fühlte mich hilflos, erschrocken, die anderen Leute liefen an der Szene vorbei, ohne hinzugucken.

So kommt man am besten durch unsere Gegend. Kreuzberg, SO36. Ich versuche manchmal mit halbgeschlossenen Augen am Spreeufer an der Oberbaumbrücke spazieren zu gehen. Vor allem nach Wochenenden, wenn besonders viel Müll herumliegt.

Hach, die Oberbaumbrücke

Oder ich richte meinen Blick fest auf die Brücke, die bei jedem Wetter großartig aussieht, mit ihren beiden Türmen, den U-Bahn-Zügen, die oft kurz stehen bleiben, als würden sie für ein Foto posieren. Wer regt sich da über Pizzakartons auf jeder Bank, zerbrochene Flaschen am Boden, Kleidungsstücke im Grünstreifen oder den Uringestank am Spielplatz auf?

Niemand außer mir. Seit der Wahl am Sonntag bin ich mir da ziemlich sicher. Ich hatte vermutet, dass die Grünen, die seit Jahrzehnten im Bezirk regieren, ein paar Stimmen verlieren könnten. Das war nicht der Fall.

Sie gewannen noch mal dazu. Auch in meinem Wahlkreis, sogar in meinem Wahllokal. Da liegen sie jetzt knapp unter 40 Prozent. Die CSU vom Schlesi.

Wrangelkiez und Weltpolitik

Als ich die Ergebnisse sah, dachte ich an einen Abend ein paar Tage vor der Wahl, ich saß vor einem Imbiss in der Nähe vom U-Bahnhof, als eine Gruppe Touristen fast direkt vor meinem Tisch stehenblieb. Ein Reiseführer erklärte auf Englisch die Bilder an zwei Häuserwänden, Berlin Street-Art, wonderful, und dann erklärte er mich. Die Bewohner von Kreuzberg seien einfach anders, total relaxt, sagte er.

Man könne das ja hier an den Tischen überall sehen. In der Hand des Reiseführers baumelte eine geöffnete Bierflasche. Die Gruppe bestand aus Touristen zwischen 50 und 60, die eher aussahen, als bewohnten sie in ihren Ländern Häuser mit eigenem Garten. Sie nickten mir zu.

Ich fühlte mich leider nicht relaxt, sondern angespannt von der Erwartung, anders sein zu müssen, lockerer, und mich endlich an den Müll, den Lärm, die Dealer und die Junkies zu gewöhnen. Sauberkeit und Ordnung, was sind das denn für Werte?

Außerdem, das habe ich in den letzten Jahren oft gehört, hängen die Probleme im Wrangelkiez alle mit ganz großen, globalen Problemen zusammen, wie etwa der weltweiten Drogenpolitik. Da kann man nüscht machen.

Es gehen hier auch Dinge voran, die Verkehrswende zum Beispiel. Am Lausitzer Platz sind Parkplätze mit Betonblöcken gesperrt worden. Als Begegnungszone.

Obwohl ich gar kein Auto habe, hoffe ich allerdings, dass in meiner Straße die Parkplätze erst mal bleiben. Dort, wo Autos stehen, kann niemand fleckige Matratzen abstellen oder bis morgens um drei seine Musikbox ausprobieren.

Weg mit den bunten Wimpeln

Vor meinem Lieblingseisladen an der Köpenicker Straße gab es im Sommer eine Begegnungszone, die mir gut gefiel. Die Betreiber hatten um die Linde vor ihrem Laden ein Podest aus Holz gebaut, große Kissen darauf verteilt, bunte Wimpel und eine Lichterkette vom Laden zum Baum gehängt.

Ich saß dort gern. Bis das Ordnungsamt das Podest, die Wimpel und die Lichterkette entfernen ließ. Vielleicht war es für Kreuzberg einfach zu schön.