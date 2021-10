Berlin - Passagiere am Flughafen BER müssen auch künftig mit langen Wartezeiten rechnen. Denn die Ursachen der Probleme, die dort zu Verzögerungen führen, lassen sich nicht kurzfristig beheben. Strukturentscheidungen sind erforderlich, um künftig Personalmangel vorbeugen können. Darin sind sich Andreas Splanemann, Sprecher der Gewerkschaft Verdi in Berlin und Brandenburg, und der Berliner SPD-Politiker Jörg Stroedter einig. Die Abfertigung sollte wieder in die Zuständigkeit der Flughafengesellschaft FBB zurückkehren. Und: Die Finanzierung der FBB, die Berlin, Brandenburg und dem Bund gehört, müsse langfristig gesichert werden. „Wir müssen den Kreislauf des Kaputtsparens endlich beenden“, sagte Stroedter zur Berliner Zeitung.

Es war ein gut gemeinter Ratschlag, aber schon bald nach der Veröffentlichung gab es in sozialen Medien gleich wieder Spott. „Lufthansa und Eurowings bieten dir die Möglichkeit, dein Gepäck am Vorabend aufzugeben“, so ein Tweet der FBB am Donnerstag. „Wir empfehlen dir, dies zu nutzen.“ Ein Twitter-Nutzer namens Train Tracks entgegnete: „Fliegen spielt seinen Zeitvorteil vor allem dann aus, wenn man am Abend vorher schon mal zum Flughafen muss, um sein Gepäck aufzugeben!“

Im Sommer befanden sich 85 Prozent des Bodenpersonals in Kurzarbeit

Mit Tipps wie dem Genannten versuchen der Betreiber des Hauptstadt-Flughafens und die Airlines, den Andrang am BER zu entzerren. Doch die Ursachen der Probleme, die Fluggästen lange Wartezeiten bescheren, lägen tiefer. „Für das Check-in, den Gepäcktransport und auf dem Vorfeld fehlen Mitarbeiter“, sagte Verdi-Sprecher Andreas Splanemann.

Litten die Bodenverkehrsdienste schon vor Corona unter extrem dünnen Personaldecken, so habe sich dieser Mangel während der Pandemie verschärft. Eine Umfrage der Gewerkschaft ergab, dass in diesem Sektor 44 Prozent der Beschäftigten die Unternehmen verlassen haben.

Auf die coronabedingte Flaute im Luftverkehr hätten die Dienstleister reagiert, indem sie Mitarbeitern kündigten und befristete Verträge nicht verlängerten. Zahlreiche Mitarbeiter, die Bordkarten ausgegeben oder Koffer verladen haben, seien aber auch freiwillig gegangen. Noch im Sommer befanden sich bei den Bodenverkehrsdiensten 85 Prozent der Beschäftigte in Kurzarbeit – mit der Folge, dass die wegen niedriger Löhne ohnehin schon geringen Einkünfte weiter geschmälert wurden. „Viele hielten es nicht mehr aus, untätig zu Hause zu sitzen“, sagte Splanemann. Wenn sich ihnen Chancen eröffneten, in andere Branchen zu wechseln, nahmen sie die Angebote an.

Unter den jetzigen Bedingungen würden sich die Lücken im Personalbestand kaum schließen lassen. Denn die Löhne seien weiterhin niedrig, und weiterhin befänden sich viele Beschäftigte in Kurzarbeit. „Das betrifft auch den BER“, so der Gewerkschafter. Im Vergleich zur Zeit vor Corona werde in Berlin derzeit nur rund 50 Prozent des Flugverkehrs abgewickelt – das bedeutet für Firmen wie Wisag, Swissport oder Aeroground weniger Einnahmen. „Darauf müssen sie reagieren“, sagte ein Beobachter. „Dennoch hat man den Eindruck, dass sie einen Teil ihres Personals lieber vom Staat bezahlen lassen.“ Auch bei der FBB gebe es immer noch Kurzarbeit, sagte SPD-Politiker Strödter. „Das ist unverantwortlich.“

Die privaten Bodenverkehrsdienstleister fühlen sich auch deshalb unter Druck, weil die Fluggesellschaften die Aufträge immer wieder neu ausschreiben. Der Preiswettbewerb ist enorm. Splanemann: „Die Vergabeverfahren bringen immer wieder Unruhe in den Betrieb“ – ebenfalls mit der Folge, dass qualifizierte Mitarbeiter kündigen. Die Neuen müssen sich erst zurechtfinden, und nicht immer reicht die Ausbildung. So berichten Lufthansa-Mitarbeiter, dass es Probleme gebe, seitdem das Aviation Services Network vor einem Jahr die Abfertigung der Lufthansa-Fluggäste am BER übernahm.

Verdi und SPD fordern, Bodenverkehrsdienste zu rekommunalisieren

Verdi fordert, die Bodenverkehrsdienste in die Zuständigkeit der Flughafengesellschaft FBB zurückzuführen, damit den Beschäftigten stabile und bessere Bedingungen geboten werden können. „Wir brauchen die Rekommunalisierung“, sagte Splanemann. 2008 waren die Dienste privatisiert worden – eine Entscheidung, die während der rot-roten Koalition unter Klaus Wowereit (SPD) sowie Harald Wolf (Linke) gefällt und vom damaligen Flughafenchef Rainer Schwarz umgesetzt wurde.

Auch der SPD-Fraktionsvize und BER-Experte Jörg Stroedter fordert, die Entscheidung von damals rückgängig zu machen. „So hat es das Abgeordnetenhaus beschlossen“, mit den Stimmen von Sozialdemokraten, Grünen und Linken. Doch dann kam Corona – und bescherte auch der Flughafengesellschaft wirtschaftliche Probleme. Deshalb liege die Rekommunalisierung auf Eis.

„Der Druck auf die FBB, die Kosten zu senken, ist enorm“, warnte Stroedter. Die Grünen würden den Druck verschärfen, weil sie einer „starken Entschuldung“ des defizitären Unternehmens, wie sie die SPD fordere, sehr kritisch gegenüberstünden. Der Flughafen müsse endlich die nötigen finanziellen Voraussetzungen bekommen, um gut arbeiten und seine Rolle für die Region wahrnehmen zu können. Stroedter: „Wir müssen uns endlich ehrlich machen.“