Potsdam - Die seltenste Farbe von Wasser ist Blau. Manchmal sorgt der Wind für viele kleine Wellen, und wenn der Himmel dann voller dramatischer Wolken hängt, aber trotzdem Sonne da ist, glitzert das Wasser silbrig wie Quecksilber. Manchmal sieht dieser See am Rande von Potsdam auch einfach nur wie ein glatter Spiegel aus oder er reflektiert golden die Sonne. Manchmal glänzt er fast schwarz oder er schimmert – so wie an diesem Tag – grün.

Es ist nun mal Wasser, und das kann viele Farben annehmen. Blau ist es im Swimmingpool nur, weil die Kacheln meist blau sind. Eigentlich ist Wasser durchsichtig, ob als Tropfen oder in einer Flasche. Doch in Seen oder im Meer verändert es die Farbe, je nachdem, wie die Sonne steht. Dieses Zusammenspiel sorgt für einen besonderen Zauber.

Schön, aber auch gefährlich

Wasser bedeutet Leben, auch deshalb wollen viele Menschen so gern am Wasser leben. Deshalb fliegen sie im Urlaub an ferne Meere und einsame Stände. Deshalb wäre ein Haus am See oder am Meer für viele die Erfüllung eines Lebenstraums. Am Wasser ist es schön, aber leider auch gefährlich. Das zeigen aktuell die Hurrikans in den USA. Aber auch die Hochwasser dieses Sommers in Deutschland. Und trotz der vielen Toten und trotz der Verwüstungen wollen viele Flutopfer ihr Haus wieder an Ort und Stelle aufbauen.

AP/dpa/Steve Helber Am Wasser ist es oft gefährlich: Beim Hurrikan „Ida“ schlagen Wellen gegen eine Ufermauer im städtischen Jachthafen von Bay Saint Louis, Missouri.

Aber warum wohnen die Menschen so gern am Wasser, wie hier im Norden von Potsdam, am Jungfernsee? Die Wellen sind an diesem Tag gar keine Wellen, sondern nur sanfte Hügel auf der Wasseroberfläche, die kaum hörbar ans Ufer schlagen. Dort führt ein breiter Weg entlang. Eine Frau kommt mit ihrem Hund. An einer Stelle ohne Schilf springt der Hund ins Wasser. Die Frau streift ihre Schuhe ab, zieht die Hosenbeine hoch und geht fast bis zu den Knien ins Wasser. Es ist so wie meist: Wer eine Weile aufs Wasser blickt, wird ganz ruhig. Der Hund tobt, aber die Frau steht einfach nur da und schaut.

Triple-A – also allerbeste Lage

Hinter dem öffentlichen Uferweg reihen sich am Hang die Villen nebeneinander. Ihnen ist anzusehen, dass sie nicht nur eine Million kosten. Große Häuser mit viel Grün ringsum. Die Häuser sind meist in maritimem Weiß gehalten, dazu viel Glas. Manche Wohnzimmerfenster sind Schaufenster. Aber zum Rausschauen. Oder wie Immobilienmakler sagen: Triple-A, allerbeste Lage. Das gesamte Areal ist von einer hübschen Mauer umgeben. An ihr steht ein Versprechen: Jungfernsee Belvedere. Schöne Aussichtspunkte gibt es tatsächlich.

„Es gibt eine recht einfache Erklärung dafür, warum so viele Leute gern am Wasser wohnen“, sagt Sebastian Schöneburg. „Es ist so, als würden sie sich den Urlaub nach Hause holen.“ Nicht umsonst seien die Hotels direkt am Meer und die Zimmer mit Seeblick immer als Erste weg. Schöneburg ist einer von vier Gesellschaftern der Potsdamer Firma Locals Immobilien. Der gebürtige Erfurter zeigt auf eine Wohnung und erzählt, dass die Familie vorher in der Nähe eines großen Sees in Ostbrandenburg ein Mehrfamilienhaus besessen hat. „Das haben sie verkauft, um hier zu wohnen. Es ist zwar eine kleinere Erdgeschosswohnung, aber dafür nun mit schönem Wasserblick.“

Sabine Gudath Am Jungfernsee in Potsdam wird gebaut. Die Häuser am Wasser sind viel teurer als die in einer der hinteren Reihen.

Hier gibt es Villen, deren oberste Etage vollständig aus Glas ist. Solch eine 360-Grad-Verglasung kann schon mal einige Hunderttausend Euro kosten. Manche investieren auch große Summen in die Gärten und legen Terrassen an, die an jene vor dem Schloss Sanssouci erinnern sollen. Hier wohnt ein Querschnitt der gehobenen Gesellschaft: reiche Erben und Pensionäre, Ärzte, Anwälte, Start-up-Millionäre.

Potsdam ist die schöne Schwester von Berlin, und seit Jahren bundesweit die Boomstadt. Das „preußische Sylt“. Diese Gegend hier war vor ein paar Jahren noch etwas ab vom Schuss, inzwischen ist sie äußerst begehrt, denn hier gibt es noch Bauland in Wassernähe. In Berlin wird nur sehr selten eine Villa am Wannsee frei. Und auch auf der Potsdamer Seite der Glienicker Brücke ist alles vergeben, dort haben Stars wie TV-Moderator Günther Jauch ihre Häuser oder der Software-Milliardär Hasso Plattner oder die Verlegerin Friede Springer. Und hier könnte vielleicht bald Heidi Klum wohnen. Sie soll auf der Suche sein.

Jens Blankennagel Die Makler: Sebastian Schöneburg und Hans Neubauer

Auf dem See tuckert ein voll beladenes Schiff entlang. Ganz gemächlich. Dann ist es wieder still. Ein weißes Segelboot zieht an zwei Stand-up-Paddlern vorbei. Am Ufer ist eine Mini-Marina mit 40 Liegeplätzen. Dort halten nun zwei Radfahrer an, die gerade den Mauerradweg entlangfahren. Sie setzen sich am Steg auf eine Bank und schauen auf die Boote.

Die Sonne scheint, und es geht nur ein sanfter Wind. Schöneburg zieht sein Jacket aus. Der 33-Jährige richtet seinen Blick auf den Jungfernsee. „Mit dem Wasser ist es nun mal so, dass es fünf Sinne anspricht.“ Jeder kann es sehen, aber auch riechen – das Salz des Meeres oder diese frische Luft hier am Fluss. „Sie können das Wasser beim Schwimmen schmecken und auf der Haut spüren, und Sie können die Geräusche der Wellen hören.“

Selbst das lärmende Meer ist schön

Und tatsächlich wird das Meer sogar dann als schön wahrgenommen, wenn es eigentlich nerven müsste. Ein Beispiel: Vor Bali gibt es eine Insel namens Nusa Lembongan. Dort gibt es einen mehr als einen Kilometer langen geraden Strand, vor dem sich die Wellen an einer Sandbank brechen. Das Meer tost und lärmt unablässig. Aber die Touristen sitzen mit ihrem Sundowner am Strand und lächeln selig. Würden sie die Augen schließen und vergessen, wo sie sind, würden sie denken, dass da ein endloser Güterzug an ihnen vorbeirattert. Aber es ist das Meer.

Die Wüsten hingegen meiden Menschen seit jeher, sie wohnen auch nicht gern im Eis oder auf hohen Gipfeln. Aber überall, wo Wasser ist, siedelten sie sich an. Besonders dort, wo Flüsse in Meere münden. Oder im Landesinneren, an einem sicheren Hafen. Flüsse waren lange Zeit die wichtigsten Transportwege, und an Häfen treffen sich Handelsstraßen, dort blühen die Geschäfte, dort gibt es Arbeit und Geld. Außerdem sind an Flüssen die Böden fruchtbarer. Oft entstand eine Stadt im Schatten einer Burg, die an einem Grenzfluss stand, an dem Zölle kassiert werden konnten. Oder an einer Furt, einer seichten Stelle, an der Händler den Fluss überquerten.

dpa/Victoria Jones Brighton in Großbritannien: Die meisten Menschen mögen es, am Wasser zu sein.

Heute leben die Leute aus anderen Gründen an Flüssen. Wegen der Schönheit und auch aus Statusgründen. Schöneburgs Kollege Hans Neubauer ist Makler und Immobilienberater mit einem Faible für Wassergrundstücke. Sie arbeiten in ganz Ostdeutschland. „Überall werden Wassergrundstücke bevorzugt gekauft, weil sie limitiert sind“, sagt er. Die Politik kann zwar in jeder Kommune immer neue Baugrundstücke ausweisen. „Aber die Zahl der Grundstücke direkt am Wasser ist ziemlich begrenzt. Es ist wie beim Gold“, sagt der 36-jährige Potsdamer. „Und selbst wenn die Märkte mal zusammenbrechen, erholen sich die Preise solcher Grundstücke recht schnell.“

Aber nicht zu allen Zeiten und an allen Orten war das Leben am Wasser ein Wunschtraum. Vor Jahren erzählten die Einheimischen in Sri Lanka, wie früher die Erbreihenfolge war, wenn ein Familienoberhaupt starb. Der älteste Sohn bekam das wertvollste Grundstück – das stand meist in der lauten Stadt. Der jüngste Sohn musste sich mit dem fast wertlosen Stück Land am gefährlichen Meer begnügen, auf dem die Fischerhütte der Familie stand. Die Verhältnisse drehten sich, als Touristen kamen. Da baute der ärmste Sohn ein paar Hütten am Strand und wurde reich.

Nur noch Liebhaberpreise

Es gibt auch Millionenstädte, die sich nicht am Wasser befinden wie Johannesburg oder Teheran. Aber die meisten bedeutenden Städte wurden dort gegründet, wo es viel Trinkwasser gibt und wo das Abwasser leicht zu entsorgen ist. Was die Seine für Paris, ist die Moldau für Prag, die Themse für London, die Havel für Potsdam.

Heute gelten Grundstücke wie hier am Jungfernsee fast überall als exklusiv. Auch weil die Bewohner einen weiten Blick haben, den es in Innenstädten gar nicht gibt. Auch hier haben die Leute quasi nur den halben Einzugsbereich. Gegenüber wohnt niemand. Anders als in der Stadt gibt es keinen Lärm von der anderen Straßenseite. Diese Exklusivität hat ihren Preis. Die beiden Makler erzählen von einem verrückt gewordenen Markt und abgehobenen Preisvorstellungen. Sie erzählen von einer Wohnung in der Innenstadt, die 400.000 Euro wert war, aber für 900.000 Euro weg ging. Ein Stuttgarter habe sie gekauft und gesagt: Sie ist es zwar nicht wert, aber in zwei Jahren wäre sie noch teurer.

Und sein Kollege Neubauer sagt: „Richtig hohe Preise sind eigentlich nur in Wasserlage zu erzielen.“ Das sei überall so, auch an der Ahr und anderen Hochwassergebieten. Wie hoch die Preise sind, ist inzwischen reine Verhandlungssache. „Früher galt die Regel: Ein Grundstück direkt am Wasser ist etwa 2,5 bis 3,5 Mal teurer“, sagt er. „Davon hat sich die Branche längst verabschiedet. Heute gibt es nur noch Liebhaberpreise.“

Sein Kollege Schöneburg erzählt, was das bedeutet: „Es geht nur darum, was jemand zu zahlen bereit ist.“ Ihre Firma habe auch Heidi Klum eine Villa angeboten: direkt am Wasser natürlich, 20 Millionen Euro – Quadratmeterpreis: 24.000 Euro. Zum Vergleich: Auf der Internetseite Wohnungsbörse.net heißt es: „Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Immobilie in Berlin liegt bei 5.895,90 Euro pro Quadratmeter.“

imago/Independent Photo Agency Int. Heidi Klum sucht angeblich eine Bleibe in Potsdam oder Berlin.

Schöneburg erzählt, dass auch eine dauerhafte Hochwassergefahr die Leute nicht abschreckt. Seine Eltern wohnen in Erfurt. Am dortigen Fluss namens Gera gab es vor einigen Jahren eine Flut und die Leute schleppten unermüdlich Sandsäcke. Drei Jahre später wurde der Hochwasserschutz ausgebaut. „Jetzt gibt es dort einen Bauboom. Wenn Schutz vorhanden ist, wird gebaut. Das Wasser lockt nun mal.“ Das Problem in Flutgebieten: Die Leute müssen viel mehr für Gebäudeversicherungen zahlen oder bekommen ihr Haus gar nicht erst versichert.

Nach den Hochwassern dieses Sommers fragen die Leute auch hier an der Havel nach potenziellen Gefahren. „Aber dieser Fluss ist sehr träge und gut reguliert“, sagt Schöneburg. Hier sei die Gefahr ziemlich gering. Und so steigen die Preise. „Wenn bei einer Besichtigung ein Interessent fragt, ob noch was am Preis zu machen ist, dann ist er schon von zwei Leuten überboten. Die Leute haben Geld. Für viele Immobilienmakler war das Corona-Jahr ein Rekordjahr.“

Seit Jahren sind Infinity-Pools angesagt. Sie werden gern auf Hoteldächer gebaut oder am Rand von Steilküsten. Wer in ihnen schwimmt, sieht den Rand des Beckens nicht. Der Pool wirkt, als wäre er unendlich, als würde er im Himmel schweben.

Die Küche schwebt über dem See

Schöneburg zeigt auf eine Villa, bei der der obere Teil des Hauses über den Abhang ragt. „Da baut sich jemand eine Infinity-Küche.“ Das bedeutet: Der Raum hat auf drei Seiten nur Glas. Eine Küche in der Unendlichkeit. „Wenn Sie dort am Herd stehen, fühlen Sie sich, als würden sie über der Havel schweben.“

Aber so ganz ungefährlich ist es selbst an der trägen Havel nicht. Die Hänge am Ufer sind steil, und so schoss beim letzten Starkregen ein Sturzbach die Treppe zum Fluss hinab. Zurück blieb auf den Stufen eine dicke Schicht Sand.