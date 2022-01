Berlin - Warum so mutlos, Frau Giffey? Das ist die Frage, die sich stellt, wenn es um die Aussage der ersten Regierenden Bürgermeisterin von Berlin zur Frage der Fusion mit Brandenburg geht. Wie ihre Vorgänger strebt sie eine engere Zusammenarbeit mit jenem Land an, das Berlin umschließt. Natürlich. Aber einer Fusion erklärt sie eine klare Abfuhr. „Es reicht eine Zusammenarbeit, aber keine Fusion“, sagt sie. Warum ist sie nicht visionärer und kämpferischer?

Sie hätte sagen können, dass die Problematik in der aktuellen Legislatur keine Rolle spielen wird, dass es aber eine charmante Idee sei, die die Politik langfristig ins Auge fassen sollte. Von einer gebürtigen Ostbrandenburgerin war eine rigorose Ablehnung nicht unbedingt zu erwarten gewesen.

Berlin platzt bildlich aus allen Nähten

Sie hätte einen klaren Akzent setzen und eine Debatte anstoßen können. Selbst wenn die nur einer Selbstvergewisserung dienen würde, warum die einen dafür sind und die anderen dagegen. Früher oder später muss die Debatte wohl geführt werden, denn Berlin platzt bildlich aus allen Nähten.

Berlin werden langfristig vier Millionen Einwohner prognostiziert. Stellen wir uns vor, die real existierenden Grenzen wären verschoben und Teile des vergleichsweise billigen Ackerlands rings um Berlin könnten stärker und planvoller als Bauland genutzt werden.

Die Zuzügler wären im hypothetischen Fall einer Fusion keine Berliner mehr, sondern Berlin-Brandenburger. Und im flächenmäßig dann viel größeren Land würden auch viel mehr Neubürger nicht so sehr auffallen wie in dem derzeitig sehr engen Dampfkessel Berlin. Eine Stadt, die noch vor überschaubar kurzer Zeit als arm, aber sexy galt, in der die Angebotsmieten für neue Wohnungen aber innerhalb von zehn Jahren um 100 Prozent gestiegen sind.

Die Idee einer Grenzverschiebung hätte einen Reiz, für den Berliner durchaus gewonnen werden könnten, denn die sind mehrheitlich auch ganz antikapitalistisch dafür, die großen „Miethaie“ zu enteignen. Und eine Fusion wäre verfassungskonform sicher leichter zu erreichen.

Angst vor der Berliner Arroganz

Das ist aber nur die Berliner Sicht. Bei der Abstimmung 1996 votierten die Brandenburger mehrheitlich gegen die Fusion – weil Berlin so hoch verschuldet war. Auch jetzt bliebe die Angst vor der Berliner Arroganz und Ignoranz gegenüber den Sorgen auf dem platten Land.

Den Brandenburgern müsste etwas geboten werden, zum Beispiel der Stolz, dass Potsdam künftig die Landeshauptstadt wäre: Wenn in Nachrichten von „Berlin“ gesprochen würde, wäre die Bundesregierung gemeint. Wenn es aber hieße: „In Potsdam wurde beschlossen, die Kostenfreiheit für Kitas auch auf das ehemalige Land Brandenburg auszudehnen“, wäre klar: Das ist Landespolitik.

Berlin bliebe die größte Stadt der Republik, würde sich im neuen Land aber einreihen bei den großen kreisfreien Städten wie Potsdam, Brandenburg/Havel, Cottbus und Frankfurt (Oder).

Franziska Giffey hat die Fusion genauso wenig auf der Agenda wie anderer Politiker. Eine Fusion von oben hat keine Lobby, aber die Fusion von unten läuft längst. Potsdam ist das schönere Berlin. Und viele Jugendliche aus Brandenburg zieht es nach Berlin, im Gegenzug zieht es viele Berliner Familien raus aus der Stadt oder sie haben „jwd“ einen Zweitwohnsitz. Das Pendeln ist Alltag. Der neue Flughafen befindet sich zwar in Brandenburg, wird aber als Berliner Airport wahrgenommen. Offiziell trägt er den Namen Berlin-Brandenburg. So auch die neue Tesla-Fabrik, die aber in Grünheide steht. Berlin-Brandenburg ist auch die Bezeichnung für die hiesige Regionaldirektion der Arbeitsagentur, das Oberverwaltungsgericht, die Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten, die Rundfunkanstalt, die Akademie der Wissenschaften.

Wo ist mehr los? In Alt-Biesdorf oder Altlandsberg?

Und Berlin und Brandenburg passen recht gut zusammen. Berlin ist eine grüne Metropole und kein Moloch wie die Weltstädte Bangkok, Peking, Mexiko-Stadt oder New York. Berlin franst recht schnell an allen Seiten so kleinstädtisch ins Grüne aus, dass niemand richtig sagen kann, wo mehr los ist: in Alt-Biesdorf oder Altlandsberg.

Bis vor zehn Jahren ging der Berliner Speckgürtel für die meisten nicht weiter, als die S-Bahnen nach Brandenburg fuhren. Vor fünf Jahren war das Umland längst in Eberswalde und Brandenburg/Havel angekommen. Nun suchen die Berliner verzweifelt nach Grundstücken im südlichen Spreewald oder in der Nord-Uckermark – und irgendwann ist der Berliner Speckgürtel fast so groß wie ganz Brandenburg.

Zeit für eine Debatte über die Folgen und darüber, ob eine Fusion nicht Vorteile für beide Länder hätte.