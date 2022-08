Im Oranienburger Ortsteil Schmachtenhagen reiht sich Haus an Haus, die Vorgärten sind gepflegt, der Rasen gestutzt. Bis vor zweieinhalb Jahren lebten die Menschen hier sehr idyllisch. Dann stellte sich der neue Nutzer des alten Sägewerks bei seinen Nachbarn vor, ein Mann mit gegelten schwarzen Haaren: Tamer R. (Name geändert).

Heute lagern auf dem Gelände des Sägewerks Bauabfälle, Autowracks, Ölfässer, Elektroschrott, Sperrmüll und stapelweise alte Reifen. Laut Behörden sind es insgesamt bis zu 3000 Tonnen Abfall – wild durcheinander liegend und vor allem: illegal. Anfang März brannte es auf dem Gelände. Ein Teil des Mülls ging in Flammen auf. Spätestens jetzt war es mit der Idylle in Schmachtenhagen erst einmal vorbei.

Vor allem die Anwohner sind in Sorge. Aus Angst vor Tamer R. und seiner Entourage wollen sie unerkannt bleiben. Im ehemaligen Sägewerk sollen sich zwischenzeitlich mehrere Personen aufgehalten haben, manchmal über Nacht. R. habe wohl auch Partys geschmissen. Dann reihte sich Luxuskarosse an Luxuskarosse mit Berliner Kennzeichen bis zur Straße und es wurde laut auf dem von ihm zum Schrottplatz umfunktionierten Gelände. Anschließend seien wieder monatelang Abfälle geliefert worden. „Täglich kamen mehrere Container“, erzählen Anwohner. Noch heute liegen Wodkaflaschen im Gebüsch rund um das Anwesen. Schrott und Brandreste quillen sogar auf ein Nachbargrundstück über.

Schnell stand fest: Tamer R. hat keine Genehmigung, hier Abfall zu lagern. Er muss das Gelände räumen, wie das zuständige Landesamt für Umwelt nach eigenen Angaben bereits im Mai 2021 forderte. Trotzdem kamen noch mehr Autowracks, Altreifen und anderer Müll auf das Gelände. Das Umweltamt verhängte Zwangsgelder gegen R., zuletzt im Dezember 2021. Zweieinhalb Monate später brannte es. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

„Zum Glück war an dem Tag wenig Wind. Dadurch habe ich nichts abgekriegt“, sagt eine Nachbarin. „Ich weiß nicht, ob die Versicherung mir mein Haus bezahlt hätte, wenn es schwarz gewesen wäre.“ Seit dem Brand sei es ruhiger auf dem Gelände geworden, erzählen die Anwohner. Tamer R. haben sie nur noch selten gesehen. Stattdessen ist er ins Visier von Ermittlern geraten. Das Landeskriminalamt hat sich schon mit ihm befasst. Mittlerweile liegt sein Fall bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin, die gegen ihn und eine weitere Person wegen des Verdachts der illegalen Abfallentsorgung ermittelt.

Auf Anfrage wollte sich Tamer R. nicht zu den Vorwürfen äußern.

R. aber ist nicht etwa untergetaucht. Im Gegenteil. Er macht weiter Geschäfte, handelt in Berlin mit Altreifen, transportiert außerdem Bauschutt, löst Haushalte auf, schlachtet Autos aus. Mit ihm kann man schnell ins Gespräch kommen, wenn man sich als jemand ausgibt, der Müll loswerden will:

Reporter: „Ich habe gehört, ich kann bei dir Altreifen abgeben?“

R.: „Das ist richtig. Wie viele hast du denn?

Reporter: „Wir haben etwa 150 Reifen in einer Halle, ich kann die dir vorbeibringen.“

R.: „Ist gut, ich kann die auch holen. Ich nehme zwei Euro pro Reifen. Wenn du mehr hast, kann ich auch was am Preis machen.“

Das Angebot von R., die alten Reifen für zwei Euro pro Stück abzunehmen, ist ein Schnäppchen, seriöse Entsorgungsbetriebe verlangen das Doppelte und mehr. Das Gespräch mit ihm ist Teil einer verdeckten Recherche.

Reporter der Berliner Zeitung und des neuen SWR-Formats „Vollbild“ haben wochenlang unter dubiosen Altreifenhändlern und Berliner Müllschiebern undercover recherchiert. Sie erkunden illegale Müllhalden in Deutschland und suchen Portale wie Ebay-Kleinanzeigen nach verdächtigen Angeboten ab. Sie geben sich schließlich selbst als Händler aus und fädeln Scheindeals ein. Zwielichtige Entsorger kassieren Geld für die Müllabfuhr, kümmern sich dann aber nicht um eine fachgerechte Verwertung, sondern behalten die Einnahmen für sich. Zurück lassen sie eine Umweltsauerei. So wie Tamer R.

Michael Billig Der Müll stammt oft aus Wohungsauflösungen in Berlin.

Mitte Mai dieses Jahres ist es so weit: Eine Lieferung von 35 Reifen steht für Tamer R. an, allesamt Schrottreifen ohne Restprofil, in einem davon klebt ein GPS-Tracker. Der Peilsender wird in einer App anzeigen, wo R. die Altreifen hinbringt. Einzig die Terminfindung ist schwierig mit dem Berliner Müllhändler. Tamer R. ist offenbar ein gefragter Entsorger, zwischenzeitlich übernimmt sein Sohn die Kommunikation.

An einem Freitag bestellt R. die 35 Reifen schließlich zu sich nach Hause. Dort angekommen, verlädt eine Frau die Reifen samt Peilsender in einen Lieferwagen. Das Fahrzeug, in dem schon etwa hundert weitere Altreifen liegen, ist als Gemüsetransporter getarnt. 70 Euro kassiert die Frau bar auf die Hand. Der Preis für die Entsorgung bei einem anerkannten Entsorgungsbetrieb wäre mehr als doppelt so hoch. Tamer R. hat in der Haustür stehend eigentlich nur eine Frage: „Wann bringst du die nächste Lieferung?“

Unklar ist zu diesem Zeitpunkt, wo die Fracht landen wird. Ebenfalls in Schmachtenhagen, wo mutmaßlich Tamer R. bereits Tausende Altreifen aufgetürmt hat? Oder betreibt er anderswo noch ein weiteres Lager?

Mit mehr als 120 illegalen Deponien und Abfalllagern ist Brandenburg der Brennpunkt organisierter illegaler Müllentsorgung in Deutschland. Die Geschichte mancher Fälle reicht viele Jahre zurück. Betroffene Kommunen sitzen aber bis heute auf diesen Altlasten. Oder sie müssen die Müllberge mit Steuergeld entsorgen lassen. So zahlt das Land aktuell rund sechs Millionen Euro, um in Luckenwalde ein illegales Abfalllager zu beseitigen. Doch während Umwelt- und Strafverfolgungsbehörden noch heute mit den Machenschaften von einst zu kämpfen haben, kommen immer neue Fälle hinzu.

Ein ehemaliges Düngemittellager im Osten Brandenburgs, rund 80 Kilometer von Berlin entfernt: Hier wurde in den 1990er-Jahren schon einmal Müll abgekippt. Laut Umweltamt türmen sich seitdem rund 50.000 Tonnen Bauschutt auf dem Gelände auf, darunter auch gefährliche Stoffe wie Teer und Asbest. Die Firmen, die dafür verantwortlich sein sollen, sind längst insolvent. Danach lag das alte Düngemittellager lange Zeit brach. Bis das Grundstück vor rund zwei Jahren den Eigentümer wechselte, wie uns die zuständige Kreisbehörde auf Nachfrage berichtet.

Mit dem neuen Besitzer kam auch neuer Müll. Ausrangierte Sessel und Sofas, altes Spielzeug, ausgediente Kühlschränke und anderer Elektroschrott liegen kreuz und quer zwischen verfallenden Gebäuden. Darunter auch wieder haufenweise alte Reifen. Wegen der wachsenden Müllberge hatte die örtliche Feuerwehr im Februar vor einer Brandgefahr gewarnt. Vergeblich. Am späten Nachmittag des 29. März schrillte der Alarm. Auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern breiteten sich die Flammen aus. Mehr als 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Brandreste bedecken heute den Boden. Betonwände sind schwarz vom Ruß.

Wie im Fall von Schmachtenhagen hatte auch hier die zuständige Behörde längst angeordnet, dass kein Müll mehr abgelagert werden darf und das Grundstück geräumt werden muss. Doch das Gegenteil ist passiert. Selbst am zweiten Tag des Brandes, um vier Uhr morgens, als Feuerwehrleute noch Glutnester bekämpften, rollte ein Mülltransport heran. Dieses Mal konnte der Lkw aber nicht abkippen und musste umkehren.

Wenige Tage nach dem Brand spielte der Berliner Zeitung ein Informant Fotos zu, der in der Region wohnt. Neben dem verkohlten Müll zeigen sie die alten Gebäude. In großen Buchstaben hat jemand auf eine Wand gepinselt: „Wir brauchen keinen Berliner Müll!“ Wer die Worte geschrieben hat, ist ebenso unbekannt wie die Ursache des Brandes. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Doch handelt es sich bei dem abgelagerten Unrat tatsächlich um Hauptstadt-Müll, wie der Satz an der Wand suggeriert? Und falls ja: Wer kippt ihn hier ab? Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), die mit dem Fall befasst ist, will sich auf Anfrage nicht äußern. „Wir wollen die Ermittlungen nicht gefährden“, sagt eine Sprecherin.

Fakt ist: Kriminelle haben in der Bundeshauptstadt das Geschäft mit altem Hausrat für sich entdeckt. Zu Wucherpreisen und mit erpresserischen Methoden nehmen sie den Berlinern Sperrmüll ab – insbesondere älteren Menschen. Schon vor rund sechs Jahren haben Berliner Polizei und Stadtreinigung vor Betrügern gewarnt. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben in mindestens zwei Strafverfahren zu Verurteilungen geführt.

Doch das miese Geschäft läuft weiter: „Verschiedene Firmen treten als Entrümpler und Entsorger auf und stellen den Kundinnen und Kunden im Verlauf der Arbeiten wesentlich höhere Rechnungen aus, als es ursprünglich mit diesen vereinbart worden war“, teilt Polizeisprecher Martin Stralau auf Nachfrage der Berliner Zeitung mit. Ihm zufolge gibt es pro Jahr etwa 50 angezeigte Fälle, „wobei die Dunkelziffer wesentlich höher sein dürfte“.

Vollbild Reifen dürfen hier eigentlich gar nicht gelagert werden: eine illegale Deponie in Heinersdorf.

Nicht nur ist unklar, wie aktiv und groß die Berliner Sperrmüllmafia ist. Im Dunkeln liegt noch etwas anderes: Offenbar hat sich bis heute niemand gefragt, wo genau der Müll bleibt, den die Betrüger den Hauptstadtbewohnern mit ihren fragwürdigen Methoden abnehmen. Polizeisprecher Stralau dazu: „Nach Rücksprache mit unserem Landeskriminalamt kann ich Ihnen mitteilen, dass die Polizei Berlin keine Erkenntnisse über den Verbleib des Sperrmülls hat.“

Bereits am Tag nach dem Treffen mit Tamer R. bewegt sich die Reifenfracht. Der Reifen mit dem GPS-Tracker landet laut App im Berliner Stadtrand, in Heinersdorf auf einer Brache. Dort angekommen zeigt sich das Ausmaß der fragwürdigen Müllentsorgung: Die Brache ist in mehrere Abschnitte unterteilt und vollgestellt mit Altreifen – Tausende Reifen lagern in verschiedenen Größen und Ausführungen mitten auf einer Wiese, dazu Elektroschrott und Sperrmüll. Irgendwo hinter dem Zaun muss auch Tamer R. sein Lager haben. Auch hierzu äußerte sich R. auf Anfrage nicht.

Auf dem Gelände stehen außerdem Schiffscontainer. Mehrere Männer arbeiten hier. Auf die Frage, ob die Reifen exportiert werden, sagt einer: „Ich hoffe.“ Später stellt sich heraus: Auch dieses Abfalllager ist illegal.

Auf Anfrage im Juni 2022 gibt sich das zuständige Bezirksamt Pankow jedoch zunächst ahnungslos. Die Bezirksstadträtin, Abteilung Ordnung, nennt die Fläche einen „mutmaßlichen Gewerbepark“, den man infolge fehlender Betretungsrechte nicht kontrollieren könne. Eine Anfrage an den übergeordneten Berliner Umweltsenat bringt Gewissheit: „Auf dem Gelände lagert verteilt auf unterschiedliche Parzellen illegal Schrott und Abfall. Sämtliche Nutzungen sind nicht genehmigt und schon aufgrund des mangelnden Brandschutzes zu untersagen und zu beseitigen.“

Fünf Tage nach der ursprünglichen Anfrage an das Bezirksamt Pankow haben alle zuständigen Behörden auf Bezirks- und Senatsebene beschlossen: Das Gelände muss bis Ende Juli 2022 geräumt werden.

Eigentümer des betroffenen Grundstücks ist Rifat Kazancioglu, Fleischhändler und Gründer der Berliner Supermarktkette „BOLU“. Kazancioglu wollte auf der Brache in Heinersdorf ursprünglich einen Zerlegebetrieb errichten. Sein Vorhaben scheiterte. Stattdessen hat er die Flächen parzelliert und vermietet. Das bestätigt der 58-Jährige im telefonischen Gespräch. Bis zum Ablauf der Frist, die ihm der Umweltsenat zur Beräumung gesetzt hat, sind es nur noch wenige Tage. Kazancioglu kann sie nicht einhalten. „Ich habe eine Verlängerung beantragt“, sagt er.

Die Verträge mit seinen Mietern habe er bereits gekündigt. Bei ihnen handele es sich um Firmen, die Elektroschrott, gebrauchte Reifen und Autos nach Afrika exportierten. Allerdings lagern auf seinem Gelände auch Bauabfälle und Sperrmüll. Er sei davon ausgegangen, dass die Ablagerungen bis zu einer bestimmten Menge erlaubt seien.

Auf Nachfrage beim Berliner Umweltsenat zum Stand der Räumung bestätigt die Behörde, dass Kazancioglu nun bis zum 1. September Zeit hat. Ferner schreibt der Pressesprecher des Umweltsenats, habe Kazancioglu die Zufahrt zwar unterbunden. Dennoch sei neuer Müll auf dem Gelände gelandet. Wieder zeigt sich: Müllschieber wie Tamer R. sind schwer zu stoppen. Und während Behörden noch Räumungen anordnen und Brandstiftungen ermitteln, sucht sich die Müllmafia schon das nächste Versteck für ihren Dreck.

Mitarbeit: Cem Bozdogan

Zu dieser Recherche gibt es eine Videoreportage auf YouTube: die Autoren haben sich für das neue Format „Vollbild“ von Report Mainz auf die Spur dubioser Altreifenentsorger begeben und sind dabei auch auf Tamer R. gestoßen. „Illegale Deals. So vergiftet die Reifen-Mafia die Natur“: https://tinyurl.com/3srt9tvz